Zloglasne lokacije postale prizorišča za snemanje serij in filmov

Zloglasne lokacije, ki so jih nekoč uporabljale tajne službe nekdanjega sirskega predsednika Bašarja al Asada za izvajanje terorja nad disidenti in kritiki vlade, so v zadnjem času postale prizorišča za snemanje TV serij in filmov. Snemanja potekajo na lokacijah, kot je vojaško letališče Mazeh blizu Damaska.

Vojaško letališče Mazeh blizu Damaska je bilo nekoč simbol vojaške moči in sedež zloglasne Asadove vojaške varnostne službe, ni pa to edina lokacija za snemanje TV serij in filmov.

Eno od serij snemajo tudi na lokaciji, ki je znana kot Palestinska podružnica, kjer je bil eden najbolj brutalnih oddelkov sirskih obveščevalnih služb, mučilnica in zapor, iz katerega se veliko število Sircev ni nikoli vrnilo, poročanje francoskega tednika L'Express povzema srbska tiskovna agencija Tanjug.

Danes so v prostorih objekta nameščene kamere, igralci in tehnično osebje pa delajo v pisarnah, kjer so bili pridržani nekoč med zasliševanjem izpostavljeni najhujšim oblikam zlorab in mučenja.

Tudi razkošno Asadovo rezidenco, ki so jo po njegovem pobegu napadli Sirci, so nedavno uporabili za snemanje prizorov za film Kraljeva družina, ki prikazuje množični pretep in streljanje tik pred padcem Asadovega režima. V njem je sodelovalo 150 igralcev in statistov.

»Kaj takega ni bilo predstavljivo v preteklosti, ko je bilo območje okoli Asadovega kompleksa za Sirce strogo prepovedano območje,« je povedal režiser filma Mohamad Abdul Aziz in dodal, da so nove oblasti zagotovile tudi logistično podporo za snemanje v objektu.

Snemanja potekajo na različnih lokacijah. FOTO: Yamam Al Shaar/Reuters

Na dan padca Damaska 8. decembra lani je na stotine ljudi vdrlo v prostore varnostnih služb in osvobodilo preživele zapornike. Od strmoglavljenja režima se je v Sirijo vrnilo tudi veliko sirskih igralcev in režiserjev, ki so bili v izgnanstvu zaradi nasprotovanja nekdanjemu voditelju.

Filmska in televizijska produkcija sta bili pod Asadom strogo cenzurirani, aktualne oblasti pa so ohranile odbor za cenzuro na ministrstvu za informiranje, čeprav je delo odbora omejeno le na komentarje in predloge po branju scenarijev, ki niso obvezujoči.