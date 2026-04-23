Zmagovalna fotografija World Press Photo prikazuje brutalnost ameriške politike

Fotografija z naslovom Separated by Ice, ki prikazuje ločitev ekvadorske družine od očeta po zaslišanju na hodniku sodišča v ZDA, je danes postala zmagovalna fotografija World Press Photo 2025. Posnela jo je Carol Guzy iz agencije ZUMA Press za časopis Miami Herald.

Guzy je na fotografiji ujela trenutek, ko so agenti ameriške agencije za priseljevanje in carino (Ice) želeli odpeljati Luisa, člani njegove družine ga grabili za majico, da bi ga zadržali. Žirija je zmagovalno fotografijo izbrala iz obsežnejše zbirke fotografij, ki jih je Guzy posnela na hodniku pred sodno dvorano v New Yorku, kjer so po obravnavah pogosto ločevali družine, kar je privedlo do številnih ganljivih prizorov, piše francoska tiskovna agencija AFP.

V intervjuju za AFP je Guzy povedala, da imajo mediji izjemno pomembno vlogo v sodni dvorani: »Da se zabeleži, kaj se dogaja. Da se pokaže, da lahko ljudje dejansko izginejo, ne da bi o tem obstajal kakršen koli zapis. Agenti in agencija pa bi morali odgovarjati za to.«

Po besedah izvršne direktorice organizacije World Press Photo Joumane El Zein Khoury je zmagovalna fotografija »dober primer tega, zakaj je neodvisni fotožurnalizem pomemben«. »V demokraciji je prisotnost kamere v tem hodniku priča politiki, ki je sodišča spremenila v kraje, kjer se življenja razbijajo na koščke,« je dodala.

Zmagovalna fotografija je bila izbrana izmed 42 zmagovalcev natečaja 2026, na katerega je sicer prispelo več kot 57.000 del približno 3750 fotoreporterjev. Prijavljena dela je najprej ocenilo šest regionalnih žirij, zmagovalce pa izbrala globalna žirija.

Razglašeni sta bili tudi dve finalistki. Ena je fotografija Saberja Nuraldina iz agencije EPA Images, ki prikazuje Palestince v Gazi, kako se zgrinjajo okoli tovornjaka s pomočjo in se v času kratkega premora med izraelsko blokado borijo za moko. »Ta čast mi vzbuja ponos in obenem globok občutek odgovornosti in žalost,« je Nuraldin povedal za AFP. »Nisem bil opazovalec z razdalje. Bil sem sredi dogajanja in čutil sem isto lakoto, strah in čustveno stisko. Fotografija je nastala iz te neposredne in doživete izkušnje,« je dodal.

Druga je fotografija Victorja J. Bluea iz revije New York Times Magazine, ki prikazuje avtohtone ženske iz plemena Achi v Gvatemali. Te so zmagale v pravni bitki proti paravojaškim silam in vojski za zločine, storjene med državljansko vojno.

»Z zmagovalnimi fotografijami, ki močno odražajo naš svet, avtorji osvetljujejo realnost, s katero se soočamo po vsem svet. Realnost, ki jo zaznamujejo razpoke, nuja, a tudi prirojena odpornost,« so zapisali pri World Press Photo.