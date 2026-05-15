Zmenek na slepo, tokrat za pandi

Pandi Ping Ping in Fu Shuang, ki se še nikoli doslej nista srečali, se pripravljata na svoj prvi zmenek, preden bosta zapustili Kitajsko in se odpravili na dolgo potovanje v svoj novi dom v ameriški Atlanti, kjer bosta v tamkajšnjem živalskem vrtu zaživela kot par, poroča ameriška televizija NBC News.

Pandi Ping Ping in Fu Shuang se pripravljata na skoraj 13 tisoč kilometrov dolgo potovanje proti ZDA. Na pot se bosta odpravili iz Chengduja v jugozahodni kitajski provinci Sečuan, kjer trenutno domujeta. A še pred tem ju čaka prvi zmenek in to na slepo.

Samec Ping Ping rad je bambus, Fu Shuang, katere ime v kitajščini pomeni dvojna sreča, pa je igriva, toda nekoliko sramežljiva. Rada tudi grizlja jabolka. Medvedji par se bo pred potjo v ZDA preselil v drugo zavetišče za pande na jugu Kitajske.

V Atlanti že bival par pand

Datum njunega potovanja še ni bil objavljen, pandi pa bodo v Atlanto poslali v okviru novega desetletnega sporazuma o ohranjanju narave, ki je bil napovedan še pred obiskom predsednika Donalda Trumpa na Kitajskem, ki se je zaključil danes.

Živalski vrt v Atlanti je izrazil navdušenje, da bodo lahko gostili orjaški pandi v okviru prizadevanj za ohranjanje in raziskovanje skupaj s Kitajskim združenjem za ohranjanje prostoživečih živali.

Živalski vrt je že v preteklosti gostil par pand - Lun Lun in Yang Yang sta leta 1999 postala njegovi glavni atrakciji. V Atlanti sta živela 25 let in v času bivanja v živalskem vrtu imela sedem mladičev, a sta se leta 2024 vrnila na Kitajsko. Istega leta so v San Diego v Kaliforniji poslali dve orjaški pandi, štiri mesece pozneje pa je v živalski vrt v Washingtonu prispel še en par, Bao Li in Qing Bao.

Kitajska, edina država, kjer orjaške pande živijo v divjini, strogo nadzoruje njihovo pošiljanje v tujino. Peking v okviru tako imenovane panda diplomacije prijateljskim državam pogosto posoja pande, vendar ohranja lastništvo živali, vključno z vsemi mladiči, ki se skotijo.