Znameniti Tadž Mahal po pol leta odprl vrata za turiste

Tako dolgo Tadž Mahal še ni bil zaprt za obiskovalce. FOTO: Sajjad Hussain/AFP

Znameniti Tadž Mahal je po polletnem zaprtju končno odprl svoja vrata za obiskovalce. Eno najbolj obiskanih turističnih znamenitosti ne le v Indiji, pač pa tudi na svetu, so zaradi pandemije koronavirusa zaprli marca. Pred marcem jo je na dan obiskalo okrog 70.000 ljudi, zdaj bodo močno poostrili ukrepe, da bi s tem zajezili širjenje virusa. V Tadž Mahal bo lahko vstopilo le 5000 obiskovalcev na dan.Mavzolej je v 17. stoletju zgradil mogulski šahza svojo ljubljeno ženo, ki je umrla pri porodu štirinajstega otroka. Znamenitost so nazadnje zaprli leta 1978, ko je poplavilo mesto Agra. Pred tem je bil spomenik nekaj časa zaprt tudi leta 1971 med vojno Indije in Pakistana.Danes so ga ob 8. uri zjutraj znova odprli ob strogih varnostnih ukrepih. Zaposleni nosijo maske in drugo zaščitno opremo, je za BBC poročal novinar. Obiskovalcem bodo na vhodu merili telesno temperaturo, plačevanje vstopnic bo možno le s karticami, gotovine ne bodo sprejemali.Turisti bodo na območju mavzoleja lahko snemali selfije, skupinska fotografiranja pa so do nadaljnjega prepovedana. Kakšnega hudega navala obiskovalcev sicer ne pričakujejo. Še posebej, ker epidemiološka slika v Indiji ni rožnata. Mediji so doslej poročali o petih milijonih okuženih. Utar Pradeš, kjer se nahaja Tadž Mahal, je na petem mestu po številu okuženih s koronavirusom v Indiji.Območje mavzoleja je za širjenje koronavirusa precej prikladno – Tadž Mahal je sicer obdan z vrtovi, kjer se obiskovalci lahko sprehajajo in fotografirajo. A sam mavzolej je zaprt, skoraj brez prezračevanja. Ko so se turisti počasi premikali skozi prostor, je pogosto nastala huda gneča.BBC je citiral enega od lokalnih obiskovalcev, ki se je danes iz Delhija odpeljal na ogled znamenitosti.je na ta dan, kot je povedal, čakal več mesecev: »Vedel sem, da na začetku tu ne bo veliko ljudi, zato je obisk zdaj precej bolj varen, kot bo v prihodnje.« In res je bilo danes tam le malo ljudi, kar je za Tadž Mahal resnično nenavaden prizor.Enega najbolj slavnih spomenikov na svetu je v preteklosti obiskalo veliko slavnih – ikonična fotografija princeseje na primer obšla svet, prav tako podoba ameriškega predsedniškega parain. Med svetovnimi voditelji, ki so obiskali Agro, sta tudi kanadski premierin ruski predsednikTadž Mahal je bil leta 1983 vpisan na seznam Unescove svetovne dediščine kot »dragulj islamske arhitekture in kot zelo občudovan spomenik svetovne dediščine«. V resnici gre za izjemen primerek gradnje, ki vsebuje elemente perzijske, otomanske, indijske in islamske arhitekture.