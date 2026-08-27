Znan je vinar leta

Vinska klet Puklavec Family Wines je na 64. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra prejela naziv vinar leta. Na 52. državnem ocenjevanju Vino Slovenija Gornja Radgona je osvojila dva šampiona, tri velike zlate medalje in skupno 45 medalj.

Poseben uspeh je dosegel laški rizling, pozna trgatev, 1993, ki je kot prvo vino v zgodovini ocenjevanja Vino Slovenija Gornja Radgona prejel vseh sto točk in s tem veliko zlato medaljo.

Uspeh je vino potrdilo na letošnjem ocenjevanju Decanter World Wine Awards, kjer je prejelo platinasto medaljo. Puklavec Family Wines je bila po navedbah kleti na tem ocenjevanju tudi najuspešnejša slovenska vinska klet.

Med nagrajenimi vini na ocenjevanju Vino Slovenija sta bila tudi šampiona rumeni muškat Estate selection 2025 in Jeruzalem Ormož sec. Poleg Puklavčevega laškega rizlinga sta veliko zlato medaljo prejela še chardonnay, pozna trgatev, 2003 in sauvignon, 1983. Klet je osvojila še 15 zlatih in 25 srebrnih medalj.

Puklavec na Agri Foto Damn

»To priznanje je odraz predanosti celotne naše ekipe, ki vsak dan stremi k ustvarjanju vin najvišje kakovosti v Sloveniji,« je ob nazivu vinarja leta dejala lastnica Puklavec Family Wines Tatjana Puklavec.

Direktor kleti Gorazd Bedenčič je poudaril, da so za priznanji ljudje, ki sodelujejo pri nastajanju vin. »Od vinogradnikov in kletarjev do enologov in vseh drugih sodelavcev, ki s svojim znanjem in delom dokazujejo, da lahko vina iz Prlekije dosegajo vrhunske rezultate,« je dejal.

Na letošnjem Decanterju je klet poleg platinaste medalje za laški rizling prejela še zlato medaljo za brut Seven Numbers 2019, srebrno za furmint Seven Numbers 2024 in šipon penino Seven Numbers 2022 ter dve bronasti medalji.

»Dva šampiona, prejete medalje in naziv vinarja leta so strokovna potrditev, da smo na pravi poti,« je dejal glavni enolog Luka Radiček.