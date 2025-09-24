Znan je vzrok Trumpovih težav s tekočimi stopnicami

Sekretariat ZN je sporočil, da je tekoče stopnice ob prihodu ameriškega predsednika Donalda Trumpa in prve dame Melanie Trump ob vstopu v palačo narodov v torek najverjetneje nehote ustavil Trumpov snemalec, ki je sprožil sistem za zaustavitev. Trumpova vlada je zaradi »incidenta« sprožila preiskavo tajne službe.

Na tekoče stopnice je najprej stopila prva dama, za njo pa predsednik ZDA in takoj nato so prenehale delovati. Melania Trump se je naprej potem odpravila peš, za njo pa tudi predsednik. Takoj na začetku Trumpovega govora na splošni razpravi svetovnih voditeljev 80. zasedanja Generalne skupščine ZN, se je pokvaril še teleprompter, s katerega je Trump bral svoj govor.

»Vse kar sem dobil od ZN, so tekoče stopnice, ki so se sredi poti navzgor ustavile. Če prva dama ne bi bila v dobri formi, bi padla, ampak je v odlični formi. To sta dve stvari, ki sem ju dobil od ZN - pokvarjene tekoče stopnice in pokvarjen teleprompter. Hvala lepa. Mimogrede, sedaj dela,« je v Generalni skupščini dejal Trump in izzval nekaj smeha.

ZN so sprožili preiskavo ustavitve tekočih stopnic, obenem pa sporočili, da je za delovanje telepromterja odgovorna ameriška delegacija in s tem nimajo nič.

Incident je sprožil posmeh Trumpovih nasprotnikov v ZDA, ki so se norčevali, da je tekoče stopnice ustavil s svojo telesno težo, tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt pa je na omrežju X ogorčeno objavila zahtevo po preiskavi tajne službe zaradi nepotrjenih informacij, da je šlo za namerno potegavščino uslužbencev ZN.

Sekretariat je potem objavil, da so se tekoče stopnice najverjetneje ustavile zaradi avtomatičnega varnostnega mehanizma, potem ko se je nanje najprej povzpel Trumpov snemalec, ki je bil obrnjen s pogledom navzdol za snemanje Trumpa in prve dame.

»Varnostni mehanizem je zasnovan tako, da prepreči, da bi se ljudje ali predmeti naključno ujeli ali zataknili v zobnik. Snemalec je morda nehote sprožil to varnostno funkcijo,« je sporočil sekretariat svetovne organizacije.