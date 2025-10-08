Znan vzrok nesreče, v kateri je umrl ekstremni športnik Felix Baumgartner

Vzrok nesreče z motornim padalom. v kateri je julija življenje izgubil avstrijski ekstremni športnik Felix Baumgartner, ni bila okvarjena oprema, temveč človeška napaka, je pojasnil preiskovalni tožilec Raffaele Iannella. Kot poroča Guardian, je bil Baumgartnerjev glede na poročanje očividcev videti nemoten, dokler se ni nenadoma začel vrteti in je strmoglavil v bazen v bližnjem kampu.

»Padel je v spiralo, iz katere se ni mogel rešiti. Ni mu uspelo izvesti manevra, s katerim bi vzpostavil nadzor in se rešil iz spiralnega padca,« je Iannella dejal za tiskovno agencijo AP in dodal, da z motornim padalom ni bilo nič narobe. Preiskovalni tožilec je sodišče zaprosil, da se primer zaključi.

»Neustrašni Felix« se je v zgodovino zapisal 14. oktobra 2012 s skokom iz stratosfere, s katerim je presegel tri svetovne rekorde in postal prvi padalec, ki je prebil zvočni zid. »Ko sem stal na vrhu sveta, sem postal ponižen,« je dejal Baumgartner po pristanku v Novi Mehiki. »Ne razmišljaš več o podiranju rekordov, ne razmišljaš o zbiranju znanstvenih podatkov. Edino, kar si želiš, je, da se domov vrneš živ,« je še dejal.

Šestinpetdesetletnik se je ponesrečil v kraju Porto Sant'Elpidio v italijanski regiji Marche, kjer je bil na krajšem dopustu z ženo. Baumgartner, ki je nekdanji avstrijski vojaški padalec, je v življenju izvedel na tisoče skokov iz letal, mostov in nebotičnikov, a nikoli ni tvegal po nepotrebnem. »Sovražim, ko nekdo reče, da sem adrenalinski zasvojenec, ker nisem. Stvari rad načrtujem,« je še dejal leta 2012.