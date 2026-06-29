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    Znani finalisti za oblikovanje olimpijskih oblačil, Murovca ni med njimi

    Ustvarjalci so v svojih konceptih iskali ravnotežje med funkcionalnostjo, nacionalno identiteto in čustveno močjo ter med sodobnostjo, prepoznavnostjo.
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    Na javno objavljeni razpis za oblikovanje slovenske olimpijske kolekcije Los Angeles 2028 je Olimpijski komite Slovenije prejel enajst ustvarjalno raznolikih predlogov.

    »Odziv slovenskih oblikovalk in oblikovalcev potrjuje, da slovenska olimpijska kolekcija ni le športna oprema, temveč je pomemben del identitete slovenskega športa, simbol pripadnosti ekipi in olimpijskemu gibanju ter močno komunikacijsko orodje, s katerim se Slovenija predstavlja na največjem svetovnem športnem dogodku,« so pri komiteju zapisali v sporočilu za javnost. 

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    V Pariz z manj kričečo, a slovensko prepoznavno kolekcijo

    Vsi prejeti predlogi so po njihovem prepričanju izkazali visoko raven strokovnosti, oblikovalske zrelosti in razumevanja posebnosti olimpijskega okolja. Ustvarjalci pa so v svojih konceptih iskali ravnotežje med funkcionalnostjo, nacionalno identiteto in čustveno močjo ter med sodobnostjo, prepoznavnostjo in odgovornostjo, ki jo nosi nastop za Slovenijo na olimpijskih igrah.

    »Velik interes za sodelovanje pri ustvarjanju olimpijske kolekcije pomeni, da slovenski oblikovalci, kreativni studii in strokovnjaki z različnih področij prepoznavajo olimpijsko kolekcijo kot projekt nacionalnega pomena in kot priložnost, da soustvarjajo podobo slovenskih športnic in športnikov. Prav vsak predlog je na svoj način pokazal, kako močno lahko oblikovanje prispeva k zgodbi olimpijskega gibanja. Nekateri so izhajali iz tradicije in prepoznavnih slovenskih elementov, drugi iz sodobnih oblikovalskih pristopov, tehnoloških rešitev, trajnosti ali športne dinamike. Vsem pa je bil skupen izjemen ponos soustvarjanja zgodbe Slovenije. Vsem se iskreno zahvaljujemo za razmislek, vložen napor in navdihujoče rešitve,« je povedal Matic Švab, poslovni direktor Olimpijskega komiteja Slovenije.

    Oblikovalke in oblikovalci so, kot so še zapisali v sporočilu za javnost pri komiteju, svoje predloge predstavili strokovni komisiji, ki jo sestavljajo predstavniki Olimpijskega komiteja Slovenije ter priznani strokovnjaki s področij industrijskega, modnega in grafičnega oblikovanja – Jure Tovrljan, Matea Benedetti in Radovan Arnold.

    Komisija je po predstavitvah izbrala tri finaliste, ki so svoje rešitve na podlagi strokovnih usmeritev dodatno nadgradili in predstavili v zaključnem krogu izbora.

    Vsi prejeti predlogi so po njihovem prepričanju izkazali visoko raven strokovnosti. FOTO: Sloski
    Vsi prejeti predlogi so po njihovem prepričanju izkazali visoko raven strokovnosti. FOTO: Sloski

    Finalisti so ...

    Med finaliste za izbor oblikovalke oziroma oblikovalca slovenske olimpijske kolekcije Los Angeles 2028 so se uvrstili trije finalisti:

    1. modna oblikovalka, olimpijka Cilka Sadar, modna oblikovalka Sara Valenci in oblikovalski studio Studio Ljudje – Emil Kozole in Žiga Artnak;

    2. Akinora Celin – modna oblikovalka Mojca Čelin ter umetniška in kreativna direktorica Petja Selan;

    3. modni oblikovalki Nika Močnik in Julia Arnšek.

    Končna odločitev o oblikovalki oziroma oblikovalcu slovenske olimpijske kolekcije Los Angeles 2028 bo predvidoma sprejeta julija letos, kolekcija pa bo javno predstavljena pred odhodom na olimpijske igre.

    Razpis je združil ustvarjalce različnih generacij in profilov – od uveljavljenih modnih oblikovalcev do predstavnikov mlajše generacije. Tudi drugi predlogi so predstavljali močno konkurenco finalistom.

    Dolgoletni oblikovalec kolekcij Sandi Murovec – oblikoval je kolekcije med letoma 2012 in 2026 – se ni uvrstil med finaliste. 

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    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

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