  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Zanimivosti

    Znani perutninar prejel še najvišje odlikovanje v čebelarstvu

    Na 75. zboru Čebelarske zveze Slovenije so čebelarskim društvom in posameznikom podelili 21 odlikovanj Antona Janše.
    Mirko Kaučič (levo) FOTO: Oste Bakal 
    Galerija
    Mirko Kaučič (levo) FOTO: Oste Bakal 
    Oste Bakal
    4. 5. 2026 | 08:14
    4. 5. 2026 | 08:33
    5:23
    A+A-

    V duhu bogate čebelarske tradicije in skrbi za ohranjanje čebelarstva v Sloveniji in EU je v prostorih Čebelarske zveze Slovenije (ČZS) na Brdu pri Lukovici potekal 75. občni zbor zveze. Dogodek, ki vsako leto združi čebelarje z vseh koncev Slovenije, se je začel slovesno, saj so pevci Moškega komornega zbora ČZS z ubranim petjem čebelarske himne ustvarili ponosno in povezovalno vzdušje.

    Letošnjega zbora se je udeležilo 119 od 208 delegatov čebelarskih društev iz vse države, ki so soglasno sprejeli vse predlagane sklepe. V znak spoštovanja do znanja in dediščine so čebelarska društva prejela knjigo o Avgustu Bukovcu, enem izmed pomembnih imen slovenskega čebelarstva.

    Med štirinajstimi prejemniki najvišjih priznanj Antona Janše I. stopnje je Mirko Kaučič iz Gornjih Ivanjcev pri Gornji Radgoni, ki čebelari v okviru dopolnilne dejavnosti na znani kmetiji v domačem kraju. Mirko Kaučič, ki je več desetletij na najvišjih funkcijah (predsednik, tajnik, blagajnik, član UO), najprej v ČD Videm-Negova, nato ČD Negova, kjer je tudi aktualni predsednik, ter v regijski zvezi in ČZS, je strasten čebelar in še vedno čebelari s 150 čebeljimi družinami. S svojo ljubeznijo privablja številne člane, da se vključijo v društveno dogajanje.

    Po njegovi zaslugi so otroke v negovski osnovni šoli začeli spodbujati k čebelarstvu. Svoje delo je izkazal tudi kot blagajnik in predsednik čebelarskega društva. Za svoje dosedanje delo na področju čebelarstva je med drugimi prejel odlikovanji Antona Janše III. in II. stopnje, zdaj pa še najvišje, Janševo odlikovanje I. stopnje.

    Ni mačji kašelj sam pri čebelah delati več kot 4000 ur na leto. Z eno čebeljo družino je na leto treba delati do 30 ur. Vsestranski Mirko sam sicer ne zmore vsega, še posebej ne pri prodaji medu. Zato imajo na veliki kmetiji več zaposlenih. Mirko Kaučič se ponaša tudi z visoko usposobljenostjo za čebelarjenje, saj je opravil številna izobraževanja in usposabljanja, med drugim ima certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji, ki ga je pridobil leta 2004 na Srednji kmetijski šoli Rakičan.

    Občni zbor ČZS ni bil le formalno srečanje, temveč praznik skupnosti. FOTO: Oste Bakal 
    Občni zbor ČZS ni bil le formalno srečanje, temveč praznik skupnosti. FOTO: Oste Bakal 

    Prejemniki priznanj in odlikovanj

    Pomemben del občnega zbora je bila podelitev priznanj in odlikovanj Antona Janše. Ta so bila podeljena posameznikom in društvom za dolgoletno delo, predanost in pomemben prispevek k razvoju čebelarstva, in sicer: odlikovanja Antona Janše III. stopnje (50 let delovanja): ČD Šenčur, ČD Braslovče, ČD Tišina; odlikovanja II. stopnje (70 let delovanja): ČD Sveti Jurij v Slovenskih goricah (Jurovski Dol); Odlikovanja I. stopnje (90 let delovanja): ČD Stična, ČD Dobrna. Častna diploma Antona Janše (150 let delovanja) je šla v roke ČD Henrika Peternela Celje.

    Odlikovanja Antona Janše I. stopnje so prejeli tudi zaslužni posamezniki: Janez Petač (na predlog ČD Goriče), Ivan Rop (ČD Janeza Goličnika Mozirje), Marjan Časar (ČD Lendava), Aleš Rodman (ČD Kras-Brkini), Martin Šircelj (ČD Trebelno Mokronog), Alojz Lipnik (ČD Slivnica pri Mariboru), Mirko Kaučič (ČD Negova), Andrej Gostiša (ČD Vrhnika), Branko Bratinščak (ČD Ljutomer), Andrej Komac (ČD Tržič), Miroslav Rataj (ČD Žerjav), Jure Bojanič (ČD Kranj) in Tatjana Vedlin (ZČD Ptuj).

    Pomemben del občnega zbora je bila podelitev priznanj in odlikovanj Antona Janše. FOTO: Oste Bakal 
    Pomemben del občnega zbora je bila podelitev priznanj in odlikovanj Antona Janše. FOTO: Oste Bakal 

    Za predano delo z mladimi je Blaž Lovrič prejel značko zvestobe in priznanje za 20-letno mentorstvo v čebelarskem krožku OŠ Selnica ob Dravi. Predsednik ČZS Boštjan Noč je podelil tudi posebna priznanja za leto 2026 posameznikom in čebelarstvom, ki pomembno prispevajo k razvoju, izobraževanju in promociji čebelarstva, med drugim na področju mentorstva, projektov ter promocije medu iz evropskih shem kakovosti: Petru Babniku za aktivno delo na področju čebelarstva v Vojniku, Suzani Pacek za vztrajno in aktivno delo na področju mentorstva v čebelarskem krožku, Marjanu Kodermanu za projekt čebelarske učilnice na prostem v Dobu pri Domžalah, Nini Ermenc Pangerl in Francu Pangerlu za večletno uspešno sodelovanje na Celjskem sejmišču, Mirku Razingarju za aktivno povezovanje praporščakov na Gorenjskem, Tomislavu Strgulcu za aktivno pisanje mesečnih rubrik Delo čebelarja v Slovenskem čebelarju v letu 2025, Čebelarstvu Gradišar, Čebelarstvu Smrdel, Čebelarstvo Vidić iz Ljubljane in Čebelarstvo Žvikart iz Slovenskih Konjic za aktivno promocijo medu iz evropskih shem kakovosti.

    Po uradnem delu zbora je sledil prijeten zaključek dneva z ogledom razstave, nato pa so se udeleženci odpravili na malico v gostišče Čebelica, kjer se je v sproščenem vzdušju nadaljevalo druženje. Takšni trenutki, prepleteni s pogovorom, izmenjavo izkušenj in pristnim čebelarskim tovarištvom, dajejo občnemu zboru poseben pomen. Občni zbor ČZS tako ni bil le formalno srečanje, temveč praznik skupnosti, ki s svojim delom ohranja tradicijo, skrbi za naravo in gradi prihodnost slovenskega čebelarstva.

    Sorodni članki

    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Dončić vesel zmage, kdaj pa se bo vrnil na igrišče?

    Los Angeles Lakers po zmagi s 4:2 proti Houstonu v uvodnem kolu končnice nestrpno čakajo na boj s prvaki ter želeno vrnitev našega asa.
    Siniša Uroševič 4. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Energija

    Francija gradi sama, Amerika ne zmore več: resnična slika jedrske renesanse

    Uporaba elektrike se hitro povečuje, zlasti zaradi elektrifikacije vsega, pa tudi zaradi podatkovnih centrov, ki potrebujejo stabilno oskrbo.
    Borut Tavčar 3. 5. 2026 | 15:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Kriminal na svetu

    Trinajstletnik s pametnim telefonom je že naletel na pornografijo

    Policija je okoli petstotim svetovalnim delavcem predavala o kriminalu na spletu, saj so žrtve in domnevni storilci večinoma mladoletni.
    Špela Kuralt 4. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Tea Jarc: Na prihodnjih volitvah bo prišel sodni dan

    Zadnja tri leta je Tea Jarc (letnik 1987) konfederalna sekretarka Evropske konfederacije sindikatov s približno 45 milijoni članov.
    Gorazd Utenkar 30. 4. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Energija

    Francija gradi sama, Amerika ne zmore več: resnična slika jedrske renesanse

    Uporaba elektrike se hitro povečuje, zlasti zaradi elektrifikacije vsega, pa tudi zaradi podatkovnih centrov, ki potrebujejo stabilno oskrbo.
    Borut Tavčar 3. 5. 2026 | 15:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Tea Jarc: Na prihodnjih volitvah bo prišel sodni dan

    Zadnja tri leta je Tea Jarc (letnik 1987) konfederalna sekretarka Evropske konfederacije sindikatov s približno 45 milijoni članov.
    Gorazd Utenkar 30. 4. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Pismo iz Bruslja

    Blišč in beda evropske prestolnice

    Študija mestnega observatorija za zdravje in socialne zadeve je pokazala, da skoraj četrtina prebivalstva Bruslja živi na pragu revščine ali pod njim.
    Peter Žerjavič 3. 5. 2026 | 11:59
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Kolesarstvo

    Pogačar je zmagal na štirih etapah od petih

    Pogačar je tik pred ciljem pospešil ter se otresel Lipowitza in Rogliča.
    Miroslav Cvjetičanin 3. 5. 2026 | 09:44
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Ko želite več takoj: rešitve za hitre nakupe brez zapletov

    V vsakdanjem življenju se pogosto dogaja, da nas presenetijo nenačrtovani stroški ali pa se naše trenutne potrebe spremenijo.
    Promo Delo 4. 5. 2026 | 10:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ekipa se dokončno sestavi s timbildingom v KeBonu

    V prostorih Vinakopra v Kopru že leto dni deluje gastronomski laboratorij KeBon.
    Promo Delo 4. 5. 2026 | 11:03
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Investicijska priložnost za nakup nepremičnin Pošte Slovenije na javni dražbi

    V maju razpisanih 12 spletnih javnih dražb za poslovne nepremičnine v lasti Pošte Slovenije
    Promo Delo 4. 5. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Prijave na Social Impact Award 2026 so uradno odprte!

    Slovenska agencija za mlade in Impact Hub Slovenia naznanjata začetek že 6. sezone mednarodnega programa Social Impact Award v Sloveniji.
    Promo Delo 4. 5. 2026 | 09:49
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Šport
    Ferplej

    Rdeči karton nekaterim staršem na tribuni

    Ferplej je med temeljnimi vrednotami športa, moralo na igrišču določajo tudi navijači.
    Milka Bizovičar 30. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Druga kariera

    Po delovne izkušnje še pred zadnjim sodnikovim žvižgom

    V športu nekatere kompetence lahko bolje razvijemo, pravita nekdanja vrhunska športnika Jernej Mencinger in Miran Stanovnik.
    Milka Bizovičar 30. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Krožno gospodarstvo

    Čez deset let pomanjkanje klasičnih gradbenih materialov

    Predlagan je regijski trg recikliranih gradbenih materialov, a najprej bo treba določiti nove standarde.
    Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Gradbeništvo

    Prezračevanje in potresna varnost sta ključna za udobje

    Trajnostna gradnja: Zamujena priložnost za hkratno energetsko in protipotresno obnovo, ob tem, da se je kakovost bivanja ponekod poslabšala
    Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Mirko KaučičČebelarska zveza SloveniječebelarstvočebelarAnton Janša

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Tenis
    Masters v Rimu

    Sinner je dobil nasprotnika, vrača se Đoković

    Po krajšem premoru se v teniško karavano vrača Novak Đoković, ki bo danes preizkusil rimski pesek.
    Tim Erman 4. 5. 2026 | 11:12
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Ko je posel že potrjen: ali lahko še odstopite od prodaje nepremičnine?

    Ali lahko po odobritvi pravnega posla še odstopite od prodaje nepremičnine? Pravnik na dlani pojasnjuje pravne možnosti in posledice za prodajalca.
    Pravnik na dlani 4. 5. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Tour de France

    Odločeno je, Pogačarjev izzivalec gre na Tour (VIDEO)

    Ekipa Decathlon je uradno potrdila novico, da bo 19-letni Francoz nastopil na največji dirki na svetu, ki se začne 4. julija v Barceloni.
    Peter Zalokar 4. 5. 2026 | 10:46
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    V Beli lotos bo vskočila Laura Dern

    Potem ko je prizorišče snemanja priljubljene serije zapustila Helena Bonham Carter, se bo ekipi na Azurni obali v kratkem pridružila oskarjevka Laura Dern.
    4. 5. 2026 | 10:30
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Ukrajinski dron zadel stavbo, oddaljeno le šest kilometrov od Kremlja

    Župan Moskve je potrdil, da je dron poškodoval stanovanjsko poslopje, in sicer luksuzni nebotičnik v četrti, v kateri je tudi več veleposlaništev.
    4. 5. 2026 | 10:16
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Tour de France

    Odločeno je, Pogačarjev izzivalec gre na Tour (VIDEO)

    Ekipa Decathlon je uradno potrdila novico, da bo 19-letni Francoz nastopil na največji dirki na svetu, ki se začne 4. julija v Barceloni.
    Peter Zalokar 4. 5. 2026 | 10:46
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    V Beli lotos bo vskočila Laura Dern

    Potem ko je prizorišče snemanja priljubljene serije zapustila Helena Bonham Carter, se bo ekipi na Azurni obali v kratkem pridružila oskarjevka Laura Dern.
    4. 5. 2026 | 10:30
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Ukrajinski dron zadel stavbo, oddaljeno le šest kilometrov od Kremlja

    Župan Moskve je potrdil, da je dron poškodoval stanovanjsko poslopje, in sicer luksuzni nebotičnik v četrti, v kateri je tudi več veleposlaništev.
    4. 5. 2026 | 10:16
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Pet idej za aktiven pobeg v hrvaško naravo

    Hrvaška ponuja raznoliko naravo ter številne možnosti za avanturo in sprostitev – spoznajte pet idej za nepozaben aktiven pobeg.
    Promo Delo 29. 4. 2026 | 13:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v kolenu: zakaj težava pogosto ni le obraba?

    Bolečine v kolenu so pogosta težava in so največkrat povezane z obrabo zaradi vsakodnevnih dejavnosti, kot so hoja, upogibanje, stanje in dvigovanje.
    Promo Delo 28. 4. 2026 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Med Dravo in peskom: aktiven oddih v zelenem srcu severa – Podravina in Prigorje

    Obstajajo kraji, katerih obiska ni treba posebej načrtovati – dovolj je, da se odpravite in prepustite ritmu prostora.
    Promo Delo 28. 4. 2026 | 15:06
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ZMAGUJEMO SKUPAJ

    Najboljši slovenski kolesar in gradbišče?

    Podpora športu in izobraževanju razkriva, kako nastajajo dolgoročni rezultati skozi znanje, sodelovanje in premišljeno delo.
    4. 5. 2026 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    PREVERITE

    Od prijave škode do izplačila v nekaj korakih

    Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
    1. 4. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    V HLADILNIKU

    Ste prepričani, da pravilno shranjujete živila? Večina jih ne

    S pravilnim shranjevanjem živil lahko znatno podaljšate njihovo svežino, poskrbite za varno uživanje in neposredno zmanjšate količino odpadne hrane.
    Promo Delo 29. 4. 2026 | 07:26
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo