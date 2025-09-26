Znani prvi nosilci olimpijske bakle

Prihajajoča zima se bo iztekla s XXV. zimskimi olimpijskimi igrami, ki jih bo med 6. do 22. februarja 2026 v Milanu in Cortini d'Ampezzo gostila Italija. V skladu s tradicijo bo prižig olimpijske bakle 26. novembra v grški Olimpiji. Nato jo čaka devetdnevno potovanje čez Grčijo, 4. decembra jo pričakujejo v Rimu.

Dva dni pozneje bo ob pomoči 10.001 nosilcev krenila na 63-dnevno in 12.000 kilometrov dolgo potovanje po Italiji. Za božič bo v Neaplju, za novo leto v Bariju. Natanko 70 let po otvoritveni slovesnosti VII. zimskih iger (leta 1956) se bo vrnila v Cortino d'Ampezzo in v petek zvečer, 6. februarja 2026 prispela na otvoritveno slovesnost na nogometni stadion San Siro v Milanu.

Kot je dva meseca pred prižigom olimpijskega ognja sporočil organizacijski odbor iger, bodo med prvimi nosilci bakle italijanska teniška ikona Flavia Pennetta, dvakratni svetovni prvak v MotoGP Francesco Bagnaia ter ena najzanimivejših osebnosti na italijanski glasbeni sceni Achille Lauro. Odbor jih predstavlja kot »tri izjemne talente, ki najbolje predstavljajo sodobni in inovativni italijanski duh prihajajočih zimskih iger«.

Preostali trije pa simbolizirajo »tri zgodbe z močnim navdihom, ki utelešajo vrednote olimpijskega ognja, simbola enotnosti in miru«, je poročala italijanska tiskovna agencija Ansa. Andrea in Franco Antonello sta »priči odpornosti in ljubezni«. Mladenič z avtizmom in njegov oče sta se odločila, da izziv invalidnosti spremenita v izjemno potovanje, ki prinaša univerzalno sporočilo upanja in vključenosti. Dario Pivirotto, ki bo prihodnje leto dopolnil 90 let, je nosil olimpijski ogenj že med igrami v Cortini leta 1956 in Torinu leta 2006, Lucia Tellone pa je kuharica iz Abruzza, ki je oživila lokalno pekarno, ki je bila 35 let zaprta.