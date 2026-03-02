  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Zanimivosti

    Zvone Šeruga ujet na Maldivih: Kako zapustiti paradiž?

    Stavek »Ah, jaz pa kar ne bi šel domov« zazveni povsem drugače, ko to enkrat v resnici ni več tako samoumevno.
    Dopust ni več dopust, če ne veš, kako se boš vrnil domov. FOTO: Reuters
    Galerija
    Dopust ni več dopust, če ne veš, kako se boš vrnil domov. FOTO: Reuters
    T. J.
    2. 3. 2026 | 13:00
    2. 3. 2026 | 14:22
    3:48
    A+A-

    Zaradi vojne v Iranu in posledično prekinjenih letalskih in ladijskih povezav je po svetu ostalo ujetih ogromno turistov. Med njimi so tudi številni Slovenke in Slovenci. 

    Z Maldivov se na facebooku oglaša Zvone Šeruga, ki je tja odpotoval z agencijo Shappa. Sprašuje se, kako zapustiti paradiž: »Ob dogajanju v Iranu nam že postaja jasno, da bo stanje doseglo tudi nas. V sredo naj bi se Shappini potniki z Maldivov vrnili domov – prek Dubaja v Zagreb! A že zdaj vemo, da nam pa tukaj tudi optimizem ne bo pomagal. Ne bo šlo, Dubaj je zaprt in nič ne kaže na čudežno spremembo. Že res, v zadnjih dneh sem kar nekajkrat slišal: Ah, jaz pa kar ne bi šel domov ... Kar pa zazveni povsem drugače, ko in če to enkrat v resnici ni več tako samoumevno. Služba, obveznosti, magari samo domotožje in zraven nekaj skrbi ter strahu ...«

    Skupina, kot piše Šeruga, čaka na otočku Fulidu (Fulidhoo). »Kilometer belega peska in turkiznega morja, ribiška vasica, nekaj hotelčkov in restavracij (in kup gradbišč – da, napredek prihaja!), internet dela, družba je luštna in vsi se strinjamo, da nimamo kaj storiti. Pač čakamo, sledimo programu, spremljamo dogajanje, ko bo prišel čas, pa se bomo prilagajali spremembam. Ni druge! Med zelo zadnjimi smo, ki bi se lahko pritoževali.«

    Upokojeni Delov novinar Marijan Zlobec je prav tako na tujem, in sicer na Šrilanki. »Včeraj so odpovedali tri lete iz Kolomba prek Dubaja. Očitno so lahko leteli le v Indijo in London. Sam imam vozovnico prek Istanbula, a še ne v prihodnjih dneh. Nova hiša bo morda moje varno zavetje pred ponorelim svetom? Možno je čisto vse, a zakaj samo slabo? Dobro, kje si, kam si se skrilo?« še doda Zlobec.

    Tudi drugi Delov novinar Boris Šuligoj je na tujem, trenutno na severu Vietnama v Phong Nhaju. Domov bi se moral vrniti 8. marca prek Dohe in z letalsko družbo Qatar Airways, a je let odpovedan.

    »Vsi iščemo nove vozovnice, šlo bi prek Istanbula, ki pa je zdaj zelo zaseden. Poleg tega so vsi taki leti prek Indije, toda tam menda potrebujemo vizum, za vizum pa je potreben čas. Pomagajo mi lokalni agenti in tudi agentka iz Kopra, kajti z ženo potujeva v lastni režiji. Počasi me mineva potrpljenje, pa tudi veselje do potovanja. Ko enkrat ne veš, kaj se bo zgodilo, in ko se stvari zapletajo, dopust ni več dopust,« je povedal.

    Delova urednica Olga Cvetek je prav tako v Vietnamu. Ker so s skupino pripotovali prek Istanbula, upa, da ne bo večjih težav za nazaj. »Tu sploh ne vedo, kaj se dogaja po svetu. Prava oaza miru. Mi smo odpotovali pred tednom dni in imamo pred seboj še zajeten kos potovanja. Trenutno smo v nekem obmorskem mestecu. V četrtek zvečer bomo spet v civilizaciji, v Hošiminhu, v nedeljo oziroma ponedeljek pa se bomo vrnili proti Evropi.«

    Novice  |  Svet
    Spremljamo

    Prvo teroristično dejanje v ZDA po napadu na Iran?

    Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    1. 3. 2026 | 05:23
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Spremljamo dogajanje

         V živo: Slovence bosta v domovino pripeljali dve čarterski letali

    Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    2. 3. 2026 | 06:41
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Napad na Iran

    »​Letalo se je po nekaj krogih vrnilo na letališče, tam smo preživeli noč«

    V Dubaju je ujetih okoli 200 Slovencev. Vsa nenujna turistična potovanja na Bližnji vzhod odsvetujejo, zaostrili so tudi nasvete za bližnje države.
    Simona Bandur 1. 3. 2026 | 16:28
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prva dama brez stika z resničnostjo

    Zakaj njen nastop buri duhove? Govorila bo o miru v času, ko je Trump napadel Iran
    1. 3. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj je ob poškodbi meniskusa smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

    Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
    Promo Delo 2. 3. 2026 | 10:25
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Zagreb – kjer se srečata kultura in narava

    Poleg vznemirljivega leta 2026, polnega kulturnih in športnih dogodkov, festivalov ter glasbenih spektaklov, mesto vabi tudi s svojo mirnejšo, bolj zeleno stranjo.
    Promo Delo 26. 2. 2026 | 18:30
    Preberite več
    Promo
    Delova osebnost leta
    Vredno branja

    »Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

    Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
    25. 2. 2026 | 14:43
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Slovenija z znanjem podpira razvoj držav Zahodnega Balkana

    Promo Delo 26. 2. 2026 | 11:30
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Energetske prenove stavb

    Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

    Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

    Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
    Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Intervju

    Za ohranitev konkurenčnosti so naložbe neizogibne

    Kakovost in zanesljivost naših dobav potrjujejo reference, med njimi sodelovanja pri projektih 2TDK, SŽ in Luke Koper, pravi Niki Štimac iz Alpacem Kamnolomi.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    DubajIranSlovenci

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Napad na Iran

    Andrej Šter: Čudi me, da so agencije prodajale aranžmaje v te kraje

    Dolgoletni vodja Konzularne službe pravi, da je skupna akcija EU trenutno nemogoča, tudi veliko bi tvegali, če bi ljudi zbrali za polet na določenem kraju.
    Saša Bojc 2. 3. 2026 | 15:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Iran

    Regionalni kaos v izraelski režiji

    Ameriška administracija je le podizvajalka mesijansko-kolonialnih izraelskih oblasti.
    Boštjan Videmšek 2. 3. 2026 | 14:40
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Hokej

    Tivolskemu zmaju prestižna lovorika

    T. J. Brennan, ki je pred to sezono okrepil hokejiste Olimpije, je izbran za najboljšega igralca rednega dela sezone v ICEHL.
    Siniša Uroševič 2. 3. 2026 | 14:31
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Mundial

    Kdo namesto Irana na SP 2026? Možnosti ima tudi Slovenija

    Dolgo pričakovani spopad med ZDA, Izraelom in Iranom, ki ga je ukazal ameriški predsednik Donald Trump, ne bo prizanesel niti nogometu.
    Jernej Suhadolnik 2. 3. 2026 | 14:19
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Inter Miami

    Messi proslavil zgodovinski zadetek in tekmecu sarkastično ponudil avtogram

    Da z legendarnim Argentincem ni pametno zobati češenj, se je prepričal tudi trener Orlanda, ko mu je Messi po zadetku namenil posebno gesto.
    2. 3. 2026 | 14:05
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Hokej

    Tivolskemu zmaju prestižna lovorika

    T. J. Brennan, ki je pred to sezono okrepil hokejiste Olimpije, je izbran za najboljšega igralca rednega dela sezone v ICEHL.
    Siniša Uroševič 2. 3. 2026 | 14:31
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Mundial

    Kdo namesto Irana na SP 2026? Možnosti ima tudi Slovenija

    Dolgo pričakovani spopad med ZDA, Izraelom in Iranom, ki ga je ukazal ameriški predsednik Donald Trump, ne bo prizanesel niti nogometu.
    Jernej Suhadolnik 2. 3. 2026 | 14:19
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Inter Miami

    Messi proslavil zgodovinski zadetek in tekmecu sarkastično ponudil avtogram

    Da z legendarnim Argentincem ni pametno zobati češenj, se je prepričal tudi trener Orlanda, ko mu je Messi po zadetku namenil posebno gesto.
    2. 3. 2026 | 14:05
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Modra kraljica Šumadije

    Sliva je del naše identitete. Zgodba o družini Škorić, Rudniku in sadežu, ki je iz tradicije ustvaril sodobno razkošje.
    Promo Delo 26. 2. 2026 | 08:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Festival svetlobe Zagreb: ko mesto zasije v novi luči

    Vsako leto prinese nove umetniške vizije, mesto pa postane živa galerija, kjer vsako pročelje, park in trg pripovedujejo svojo impresivno zgodbo.
    Promo Delo 26. 2. 2026 | 16:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Od New Yorka do Ženeve: Slovenija kot glas razuma in zaupanja

    Ko je Slovenija s 1. januarjem 2026 prevzela triletni mandat v Svetu OZN za človekove pravice, se je njeno mednarodno delovanje preselilo v Ženevo, v mesto ob jezeru, kjer se stikajo države in vrednote, ki so v času globalnih kriz še posebej na preizkušnji.
    Promo Delo 26. 2. 2026 | 10:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Pical Resort

    Novo poglavje razkošja na jadranski obali

    Leži ob morju, v osrčju parka Parenzana Beachfront, in prinaša sodobno razkošje, ki temelji na povezanosti, pristnosti in doživetju prostora.
    Promo Delo 26. 2. 2026 | 14:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

    Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 09:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteoporoza: kako poteka celostna rehabilitacija?

    Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
    Promo Delo 24. 2. 2026 | 08:38
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

    Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
    Promo Delo 8. 2. 2026 | 09:44
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Kultura, glasba in šport skozi vse leto

    Zagreb, mesto, ki osvaja

    Od svetlobnih instalacij, koncertov na prostem, jazzovskih večerov in poletnih festivalov do prestižnih športnih tekmovanj, ki privabljajo obiskovalcez vsega sveta.
    Promo Delo 26. 2. 2026 | 20:30
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo