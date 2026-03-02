Zvone Šeruga ujet na Maldivih: Kako zapustiti paradiž?

Zaradi vojne v Iranu in posledično prekinjenih letalskih in ladijskih povezav je po svetu ostalo ujetih ogromno turistov. Med njimi so tudi številni Slovenke in Slovenci.

Z Maldivov se na facebooku oglaša Zvone Šeruga, ki je tja odpotoval z agencijo Shappa. Sprašuje se, kako zapustiti paradiž: »Ob dogajanju v Iranu nam že postaja jasno, da bo stanje doseglo tudi nas. V sredo naj bi se Shappini potniki z Maldivov vrnili domov – prek Dubaja v Zagreb! A že zdaj vemo, da nam pa tukaj tudi optimizem ne bo pomagal. Ne bo šlo, Dubaj je zaprt in nič ne kaže na čudežno spremembo. Že res, v zadnjih dneh sem kar nekajkrat slišal: Ah, jaz pa kar ne bi šel domov ... Kar pa zazveni povsem drugače, ko in če to enkrat v resnici ni več tako samoumevno. Služba, obveznosti, magari samo domotožje in zraven nekaj skrbi ter strahu ...«

Skupina, kot piše Šeruga, čaka na otočku Fulidu (Fulidhoo). »Kilometer belega peska in turkiznega morja, ribiška vasica, nekaj hotelčkov in restavracij (in kup gradbišč – da, napredek prihaja!), internet dela, družba je luštna in vsi se strinjamo, da nimamo kaj storiti. Pač čakamo, sledimo programu, spremljamo dogajanje, ko bo prišel čas, pa se bomo prilagajali spremembam. Ni druge! Med zelo zadnjimi smo, ki bi se lahko pritoževali.«

Upokojeni Delov novinar Marijan Zlobec je prav tako na tujem, in sicer na Šrilanki. »Včeraj so odpovedali tri lete iz Kolomba prek Dubaja. Očitno so lahko leteli le v Indijo in London. Sam imam vozovnico prek Istanbula, a še ne v prihodnjih dneh. Nova hiša bo morda moje varno zavetje pred ponorelim svetom? Možno je čisto vse, a zakaj samo slabo? Dobro, kje si, kam si se skrilo?« še doda Zlobec.

Tudi drugi Delov novinar Boris Šuligoj je na tujem, trenutno na severu Vietnama v Phong Nhaju. Domov bi se moral vrniti 8. marca prek Dohe in z letalsko družbo Qatar Airways, a je let odpovedan.

»Vsi iščemo nove vozovnice, šlo bi prek Istanbula, ki pa je zdaj zelo zaseden. Poleg tega so vsi taki leti prek Indije, toda tam menda potrebujemo vizum, za vizum pa je potreben čas. Pomagajo mi lokalni agenti in tudi agentka iz Kopra, kajti z ženo potujeva v lastni režiji. Počasi me mineva potrpljenje, pa tudi veselje do potovanja. Ko enkrat ne veš, kaj se bo zgodilo, in ko se stvari zapletajo, dopust ni več dopust,« je povedal.

Delova urednica Olga Cvetek je prav tako v Vietnamu. Ker so s skupino pripotovali prek Istanbula, upa, da ne bo večjih težav za nazaj. »Tu sploh ne vedo, kaj se dogaja po svetu. Prava oaza miru. Mi smo odpotovali pred tednom dni in imamo pred seboj še zajeten kos potovanja. Trenutno smo v nekem obmorskem mestecu. V četrtek zvečer bomo spet v civilizaciji, v Hošiminhu, v nedeljo oziroma ponedeljek pa se bomo vrnili proti Evropi.«