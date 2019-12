Znani švedski vloger nove moči nabira v Sloveniji

Predjamski grad FOTO: PewDiePie/Instagram

, znani švedski vloger in komik, s pravim imenom, je nedavno napovedal, da si bo vzel oddih od YouTuba . In očitno je oddih izkoristil tudi za potovanja. Tako je, kot je razvidno iz objav na instagramu, pripotoval tudi v Slovenijo. Na družbenem omrežju je namreč objavil fotografijo idiličnega Predjamskega gradu.Tridesetletnik je zaslovel predvsem z videoposnetki svojega igranja računalniških igric, kot so Minecraft in druge bolj še bolj akcijske. Na različnih omrežjih ima več kot milijon sledilcev. Svojim oboževalcem je sporočil, da oddih rabi, ker je zelo utrujen. Mi pa smo prepričani, da ga bo očarljiva Slovenija navdušila in napolnila z novo energijo.Spletni zvezdnik je sicer s svojimi vlogi že kar nekajkrat dvignil prah v javnosti, predvsem ko je leta 2017 v serijo vlogov vključil nacistično simboliko in posnetke. Zaradi tega je izgubil večje število naročnikov njegovih vsebin, v vodo pa je padlo tudi kar nekaj že dogovorjenih poslov, med drugim je YouTube opustil snemanje serije z njim v glavni vlogi, Disney pa razdrl pogodbo za donosni projekt.