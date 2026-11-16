Znano je, kdo bo novi James Bond

Igralec Robert Pattinson bo novi James Bond, so sporočili iz korporacije Amazon. V kratkem videu se je angleški igralec pojavil kot ikonični tajni agent s pištolo v roki in v smokingu.

Pattinson bo v vlogi britanskega tajnega agenta številka 007 nasledil igralca Daniela Craiga. Britanski Guardian poroča, da ima Pattinson pogodbo za tri naslednje filme o Jamesu Bondu.

Prihodnji film o tajnem agentu, napovedan za leto 2028, bo sicer že 26. celovečerec v franšizi Jamesa Bonda, ki ga je v svojih zgodbah ustvaril pisatelj Ian Fleming.

Prvi filmski James Bond je bil med letoma 1962 in 1967 Sean Connery, leta 1967 ga je uprizoril David Niven, leta 1969 George Lazenby, 1971 se je vrnil Connery, nato je med letoma 1973 in 1985 štafeto prevzel Roger Moore, čeprav je leta 1983 ponovno vskočil Connery. Timothy Dalton je nadaljeval med letoma 1987 in 1989, med letoma 1995 in 2002 je sledil Pierce Brosnan, za njim pa je vlogo prevzel Daniel Craig.

Pattinson je sicer trenutno tudi Batman. Prvič v filmski zgodovini bo torej isti igralec sočasno Batman in James Bond.