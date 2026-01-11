Znan vzrok neobičajne svetlobe na nebu nad Slovenijo

Zvečer so na nebu nad celotno Slovenijo opazili nenavadno svetlobo, navaja Neurje.si. Najverjetneje jo je mogoče pripisati izstrelitvi rakete, so zapisali.

Šlo je za današnje lansiranje rakete Falcon 9 družbe SpaceX Elona Muska v okviru misije Twilight, in sicer z območja baze Vandenberg Space Force Base v Kaliforniji.

Izstrelitev označujejo kot t. i. rideshare polet z več sateliti, med njimi tudi s satelitom Pandora. Glavna naloga tega bo preučevanje atmosfer planetov izven Osončja oziroma ekzoplanetov. Satelit bo približno leto dni zbiral podatke o atmosferski sestavi in variabilnosti svetlobe gostiteljskih zvezd, zbrani podatki pa bodo podlaga za nadaljnje študije.