Pred dnevi smo drugič obhajali dan znanosti, drugi najmlajši slovenski državni praznik. Beseda, ki poimenuje dejavnost, ki si prizadeva metodično priti do sistematično izpeljanih, urejenih in dokazljivih spoznanj, izhodiščno pomeni lastnost, značilnost znanega. Kar je nekoliko duhovito, če pomislimo, da si znanost prizadeva razkriti še neznano.

Saj vem, saj vem, vmesna stopnja v pomenskem razvoju je pomen, ki ga SSKJ opisuje z razlago celota spoznanj te dejavnosti; ali zunaj slovarskega aparata: celota vsega znanega. Znanost je v resnici nekje vmes: na podlagi že znanega se poskuša sistematično dokopati do še neznanega. Prizadeva si ugotoviti, kaj je po sredi, na stvari, vmes, za kaj gre.

Pravzaprav je znanost v Sloveniji že dolgo nekako … vmes. Simbolično se je v imenih pristojnih ministrstev po letu 2000 vedno znašla v sredi, vmes: med šolstvom, visokim šolstvom, izobraževanjem, tehnologijo, inovacijami, športom ali kulturo, tako tudi v imenu sedanjega ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino.

Tudi po deležu BDP, ki ga država namenja javni znanosti, smo po podatkih OECD in Eurostata na sredini evropske lestvice, delež pa se je na raven izpred več kot desetletja vrnil šele pred kratkim. Ugodno je vplivala nedavno sprejeta zakonska podlaga, ki po dolgem času sistematično ureja financiranje znanosti.

A ker se menda napoveduje še ena v nizu gospodarskih kriz, upajmo, da ne pride kaj vmes. Da je slovenska znanost nekje vmes, je znano. Neznano pa ostaja, kam se bo premaknila.

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Rubrika nastaja v sodelovanju z ZRC SAZU (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša), avtor: dr. Janoš Ježovnik.