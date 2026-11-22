»A greva na bone?« Med študenti to pomeni povabilo na kosilo. Da je pridevnik študentski izpuščen, nikogar ne moti, saj kdor je kdaj jedel na bone, ve, kateri boni so mišljeni. V knjigarni bi ob isti besedi najbrž pomislili na darilni bon, med epidemijo pa smo se na počitnice odpravljali s turističnimi boni.

Beseda bon je bila v slovenščini prvič zapisana v 20. stoletju. Po Slovenskem etimološkem slovarju smo jo prevzeli iz francoščine, najverjetneje prek nemščine. Francoski bon 'bon' je nastal s posamostaljenjem pridevnika bon 'dober', ki izvira iz latinskega bonus. Prvotno je samostalnik pomenil dokument oz. listino, ki potrjuje, da imamo nekaj v dobrem. Iz iste latinske besede smo dobili tudi naš bonus, francoski pridevnik pa se skriva še v besedah bonton, dobesedno 'dober ton', in bonbon (po prilikovanju po mestu izgovora, ki se kaže v zapisu, tudi bombon), ki je označeval nekaj tako dobrega, da si je zaslužilo kar podvojitev, tj. 'dober dober'.

Kaj imamo v dobrem, največkrat pove pridevnik ob samostalniku bon. V zvezi darilni bon izvemo, kako smo ga dobili, študentski bon pove, komu je namenjen, kulturni bon pa, za kaj ga je mogoče porabiti. Pod tem poimenovanjem je v javnosti zaživel predlog, po katerem bi mladi ob dopolnjenem 18. letu prejeli finančno podporo oz. bon v vrednosti 200 evrov za dostop do kulturnih dobrin. Če bo predlog zaživel tudi v praksi, pa bo morda »Greva na bone?« nekoč pomenilo povabilo v gledališče.

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Rubrika nastaja v sodelovanju z ZRC SAZU (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša), avtorica: Maruša Žibred