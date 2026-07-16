Odkrili novo vrsto opice, ima oranžne ustnice (VIDEO)

Opico z izrazito rožnato-oranžnimi ustnicami in črnim obrazom, ki živi v gozdovih DR Kongo, so znanstveniki potrdili kot novo vrsto. Primata s črnim kožuhom so opazili in fotografirali, ko se je skrival visoko v krošnjah gostih tropskih gozdov v narodnem parku Lomami v osrednjem vzhodnem delu države.

Varstveniki narave, ki delajo na tem območju, so o tem nenavadnem primerku prvič poročali že leta 2008. A uspelo jim je posneti le eno zamegljeno fotografijo. Po novem opažanju deset let pozneje se je mednarodna ekipa odpravila po njegovih sledeh, da bi opico našla, preučila ter ugotovila, ali gre za neznano vrsto. To je šele peta vrsta afriške opice, ki so jo odkrili v zadnjih 75 letih.

Junior Amboko, doktorski študent na Floridski atlantski univerzi, je imel vodilno vlogo pri iskanju, ki je vključevalo zvočne posnetke, fotografiranje in podrobne genetske raziskave. Ugotovitve so bile objavljene v reviji PLoS One. Amboko je za BBC News povedal, da je bil občutek, ko je pogledal v obraz živali, za katere obstoj ve tako malo ljudi, »neverjeten«.

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Odkritje vrste v tem kontekstu pomeni njeno uradno evidentiranje in potrditev, da se je razvila kot genetsko izrazito ločena. Nekateri domačini so za opico že vedeli in jo imenujejo z ljudskim imenom Likveli. Amboko je povedal, da so opice plašne in se navadno skrivajo visoko v drevesih. »V okviru našega iskanja smo se pogovarjali z ljudmi v 52 vaseh v bližini območja, kjer živali živijo. In le ljudje v osmih vaseh so jih kdaj videli,« se je spomnil.

Raziskovalna ekipa iz DRC, ZDA in Nemčije je živali dala latinsko ime Colobus congoensis v priznanje naravni raznovrstnosti države. Spada v širšo skupino kolobovih opic. »To so za Afriko res pomembne opice, ki nimajo palcev,« je pojasnila profesorica Kate Detwiler s Floridske atlantske univerze. »So rastlinojede živali gozdnih krošenj in ključen del ekosistema. Menimo, da pomembno vplivajo na obdelavo semen in kalitev v gozdu.«

Profesorica Detwilerjeva domneva, da bi lahko njihove nenavadne, živo obarvane obrazne oznake služile kot vizualni signal drugim živalim, morda privlačen za partnerja, ali pa omogočale živalim medsebojno prepoznavo. Opice imajo tudi značilen rjoveč klic. »Pogosto jih slišite, a jih ne vidite,« je dejal Amboko. Raziskovalci menijo, da so živali redke in omejene na del gozda, kjer najdejo hrano in življenjski prostor, ki ga potrebujejo.

Živali lovijo zaradi mesa, zato se raziskovalci nadejajo, da bodo po tem, ko je Colobus congoensis zdaj razvrščena kot samostojna vrsta, lahko uradno zaščitili njen obstoj. Raziskovalci pravijo, da imajo še veliko vprašanj o tej na novo opisani, skriti vrsti. Načrtujejo podrobnejše popisovanje, da bi ocenili velikost populacije in preučili njeno vedenje.