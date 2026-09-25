Znanstvenica, ki je napisala ljubezenski roman: Liki so me presenetili

Kemičarka in doktorica nanoznanosti Katja Rade dela v farmacevtskem razvoju, a jo poleg znanosti že od otroštva spremlja tudi ljubezen do pisanja. Zdaj je izdala svoj prvi roman Abeceda ljubezni, v katerem se prepletajo kariera, vračanje domov, družinski odnosi in ljubezen.

Ideja za roman se je rodila precej nepričakovano – med hojo na Grmado, le dober teden pred rokom za prijavo na delavnico ljubezenskega romana. Prvi osnutek je nato nastajal ob redni službi, pogosto v lokalih na poti domov, in to kar na roko. Kot pravi avtorica, ji je znanstvena natančnost pri pisanju po eni strani pomagala, po drugi pa jo je morala zavestno preseči, da zgodba ne bi ostala čustveno prazna. V središču romana je 33-letna Vesna, ki se po letih v tujini vrne v domače Železnike in se mora soočiti ne le z ljudmi iz preteklosti, temveč tudi sama s seboj. Katja Rade priznava, da je v glavni junakinji tudi nekaj nje, posebno pozornost pa je namenila zapletenemu odnosu z mamo ter odnosom, ki ne sledijo vedno pričakovanim ljubezenskim vzorcem.

Zakaj se ji je zdelo pomembno, da v ospredje postavi tudi ljubezenski odnos med dvema ženskama, kako težko je pisati prizore telesnega zbliževanja in kaj se je zgodilo, ko so njeni literarni liki začeli rušiti načrt zgodbe? V intervjuju na Onaplus.si razkriva tudi, koliko sebe je skrila med vrstice svojega prvenca.