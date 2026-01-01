Znova izžrebana bogata šestica

Včeraj je bila v igri loto izžrebana šestica v vrednosti 400.000 evrov, so sporočili z Loterije Slovenija. »Srečnež si bo silvestrski večer zagotovo zapomnil po dobitni kombinaciji 9, 13, 25, 31, 35 in 38. Zmagovalne številke je vplačal na bencinskem servisu Shell na Ptujski cesti 104 v Mariboru,« so pojasnili.

Skladno s pravili igre na srečo loto lahko glavni dobitek prevzame tretji delovni dan po objavi poročila, torej od srede, 7. januarja 2026 dalje. Za prevzem dobitka ima čas vse do 8. marca letos.

Včerajšnja šestica je že deveti izžrebani glavni dobitek pri lotu v letu 2025. Na zadnjo nedeljo minulega leta je bila izžrebana tudi rekordna šestica v višini 2.329.866,10 evra, ki je bila vplačana prek spleta na loterija.si.