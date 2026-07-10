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    Zanimivosti

    Kako prikupno, radovedni tigrčki spoznavajo svet (VIDEO)

    »S spoštljivim in mirnim opazovanjem boste mladičkom sibirskega tigra omogočili, da zrastejo v močne in samozavestne tigre,« so zapisali v ZOO Ljubljana.
    FOTO: zajem zaslona/ZOO Ljubljana
    Galerija
    FOTO: zajem zaslona/ZOO Ljubljana
    P. Z.
    10. 7. 2026 | 17:20
    10. 7. 2026 | 17:50
    2:20
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    Kako prikupno! Trije mladički sibirskega tigra, ki so se v ljubljanskem živalskem vrtu skotili konec maja, so se ponovno podali iz zavetja brloga raziskovat okolico, so sporočili iz ZOO Ljubljana in ob tem objavili video. 

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    Arisa in Ussuri s podmladkom: v Ljubljani so se skotili trije tigrčki (VIDEO)

    »Majhne radovedne tačke! Kakšen trenutek! Čudovito je videti, kako pogumno spoznavajo svet in se med seboj igrajo. To je čas, ko se učijo pomembnih spretnosti, ki jih bodo potrebovali kasneje v življenju. Pri tem pa vas prosimo za pomoč! Tigrčki in mami Arisa v tem občutljivem obdobju potrebujejo dovolj miru, zasebnosti in občutka varnosti. Zato vas prosimo, da ob ogradi ne kričite, ne kličete živali in ne trkate po steklu. S spoštljivim in mirnim opazovanjem boste mladičkom omogočili, da zrastejo v močne in samozavestne tigre,« so zapisali ob videu v ZOO Ljubljana.

    Letošnji mladički so prvi naraščaj samice Arise in samca Ussurija, ki sta v ljubljanski živalski vrt prispela leta 2024 v okviru mednarodnega programa za ohranjanje ogroženih živalskih vrst. Arisa je štiriletna samica, prihaja iz živalskega vrta v poljskem mestu Zamość, petletni samec Ussuri pa prihaja iz živalskega vrta v norveškem mestu Kristiansand. Sta sibirska tigra, to je največja živeča vrsta mačk, ki so zaradi lova in izgubljanja življenjskega prostora zelo ogrožene. Po ocenah naravovarstvenikov v naravi živi približno 500 osebkov.

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    Sibirski tigrčki v živalskem vrtu že raziskujejo okolico (VIDEO)

    Sibirski tigri so konec maja dobili naraščaj. FOTO: ZOO Ljubljana
    Sibirski tigri so konec maja dobili naraščaj. FOTO: ZOO Ljubljana

    Njihovo odraščanje spremlja strokovno osebje s kamero, nameščeno v brlogu, pri čemer želijo živalim zagotoviti čim več miru. Za obiskovalce so v prostoru ob ogradi namestili zaslon, prek katerega bo mogoče spremljati dogajanje v brlogu, da ne bi motili tigrove družine.

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    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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