    Zanimivosti

    Nekatere živalske vrste so v zimskih mesecih še posebej živahne (FOTO)

    Veliko živali v ZOO Ljubljana ne spi zimskega spanca, krmilnice pa privabljajo tudi nekatere divje živali, na primer ptice.
    Mačji panda v ZOO LJubljana. FOTO: ZOO Ljubljana
    Galerija
    Mačji panda v ZOO LJubljana. FOTO: ZOO Ljubljana
    Ma. J.
    12. 1. 2026 | 16:28
    4:44
    A+A-

    Večina ljubiteljev živali se za obisk ZOO Ljubljana odloči v toplejših mesecih. Mnogi obiskovalci verjamejo, da se pozimi večina živali umakne v topla zavetja, a je resnica pogosto ravno nasprotna, so povedali v ZOO Ljubljana in poudarili, da nekatere živali v hladnem delu leta postanejo še živahnejše.

    image_alt
    Živalski vrt z novo pridobitvijo

    Hladnejše vreme ustreza predvsem mačjim pandam. Na svež zrak in nižje temperature sta prilagojeni z gostim kožuhom in kosmatim repom, ki si ga kot dodatno »odejo« ovijeta okoli telesa.

    V zimskem času so živahnejši tudi losi in severni jeleni. Samec losa Olaf, ki so ga v ZOO Ljubljana poimenovali po snežaku iz risanke Ledeno kraljestvo, bo kmalu odvrgel rogovje, samica Queeny pa ga sploh nima, so sporočili iz živalskega vrta. Gosto in mehkejšo zimsko dlako imajo pozimi tudi sike, svinjski jeleni, severni jeleni in drugi parkljarji.

    Jeleni v ZOO LJubljana. FOTO: ZOO Ljubljana
    Jeleni v ZOO LJubljana. FOTO: ZOO Ljubljana

    Med severnimi jeleni so samci že odvrgli rogove, samice pa jih bodo obdržale do marca ali aprila. Ker imajo obiskovalci pogosto v mislih podobo Božičkovih jelenov, samice marsikdaj zamenjajo za samce. Ti rogove izgubijo že po koncu paritvene sezone, samicam pa roge v divjini pomagajo pri dostopu do hrane pod snegom, da se lahko dobro pripravijo na kotenje mladičev v maju, so pojasnili v ZOO Ljubljana.

    Pozimi uživajo tudi sloni in tigri

    Na zimske temperature so z gosto podlako dobro prilagojeni tudi sibirski tigri. Imajo tudi dolgo zimsko dlako, ki jih varuje pred snegom in ohranja njihovo kožo suho. Gosta dlaka z maščobno podlogo sibirskih tigrov deluje kot naravna zimska bunda, ki jih ščiti v najhladnejših dneh.

    Slonica Ganga, ki je lani praznovala 50 let, je velika ljubiteljica snega, so dejali v ZOO Ljubljana. Oskrbniki ji včasih naredijo snežaka, vanj pa skrijejo priboljške, da bi spodbudili njeno radovednost.

    Sibirski tiger v ZOO LJubljana. FOTO: ZOO Ljubljana
    Sibirski tiger v ZOO LJubljana. FOTO: ZOO Ljubljana

    V hladnem delu leta je v živalskem vrtu tudi veliko ptic, ki jih privabljajo krmilnice in lojne pogače. Obiskovalci lahko živali tako opazujejo bodisi v živo, s sprehoda, ali kar od doma, prek kamere v živo.

    »Na zimo se v živalskem vrtu vsako leto skrbno pripravimo. Vse živali imajo možnost umika v zavetje ali ogrevane prostore, nekatere pa uporabljajo tudi ogrevane skale, na katerih lahko počivajo, kot denimo azijska leva. Poleg tega številnim živalim v hladnejšem obdobju nekoliko povečamo obroke, saj so njihove energijske potrebe zaradi nizkih temperatur večje,« je dejala kuratorka ZOO Ljubljana Saša Purkart.

    Tudi rjavi medvedje se pozimi včasih prebudijo

    Živali, kot je rjavi medved, pozimi hibernirajo, a jih v ZOO Ljubljana obiskovalci lahko opazujejo pri spanju. Medvedka Pombi denimo spi v široki cevi, zavita v slamo, občasno pa se tudi prebudi in sprehodi. Poleg medvedk v svojih prezimovališčih spijo tudi grška in ruska želva, močvirske sklednice, žoltoplaz, progasti gož, močeradi in tenreki.

    image_alt
    Abraham prve dame živalskega vrta

    Povsem drugače pa zimo preživljajo kanadski bobri, ki ne spijo zimskega spanca. Pred mrazom jih varuje gost, vodoodbojen kožuh in plast podkožne maščobe, ki je hkrati energetska rezerva. Čez dan so na kopnem, za počitek se umaknejo v suh, topel brlog, ki je v notranjem bobrišču.

    Kozorogi v ZOO LJubljana. FOTO: ZOO Ljubljana
    Kozorogi v ZOO LJubljana. FOTO: ZOO Ljubljana

    »Med aktivnejšimi tudi v hladnejšem vremenu so presenetljivo nekatere savanske in puščavske vrste. Te so namreč prilagojene velikim temperaturnim nihanjem, vročim dnevom in hladnim nočem, v svojem naravnem okolju, zato jim nižje temperature ob ustreznem zavetju ne predstavljajo posebne težave. Med takšne sodijo denimo antilope, noji in dvogrbe kamele,« je pojasnil oskrbnik Anže Rupnik iz Živalskega vrta Ljubljana.

    Pozimi lahko obiskovalci živali ZOO Ljubljana opazujejo na drugačen način, kot so jih vajeni iz toplejših mesecev. Zima je eden najlepših časov za obisk živalskega vrta, so zagotovili v ZOO Ljubljana.

