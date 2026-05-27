    Zanimivosti

    V živalskem vrtu nova stanovalka: 3,5 metra visoka Pietruška (video)

    Po 23 letih so v petek iz varšavskega živalskega vrta pripeljali mlado samico nubijske žirafe. Pot je bila dolga tisoč kilometrov in je trajala 17 ur.
    V višino meri 3,5 metra in tehta 330 kilogramov. Je mirna in sproščena pa tudi radovedna. Poje ogromne količine listja, saj še vedno pospešeno raste. FOTO: ZOO Ljubljana
    R. I.
    27. 5. 2026 | 09:06
    27. 5. 2026 | 09:28
    3:36
    A+A-

    V Živalskem vrtu v Ljubljani imajo novo stanovalko. Po 23 letih so v petek iz varšavskega živalskega vrta pripeljali mlado samico nubijske žirafe. Ime ji je Pietruška (Pietruszka), kar po poljsko pomeni peteršilj, ki pa ga nima rada. Sicer imajo žirafe rade izrazite okuse, smukajo tudi koprive, so ob novici iz ZOO Ljubljana zapisali v sporočilu za javnost.

    Skoraj tisoč kilometrov dolga pot je trajala 17 ur. Mlada žirafa je potovala na varnem v posebni prikolici, prilagojeni na velikost in značilnosti žiraf. Njeni oskrbniki so ji pomagali, da se je s prikolico seznanila in se nanjo tudi navadila. Večino časa je potovala stoje, večkrat se je za krajši čas ulegla.

    Večino časa je potovala stoje, večkrat se je za krajši čas ulegla. FOTO: ZOO Ljubljana
    Skrbno načrtovana tisoč kilometrov dolga pot

    Sama pot je bila, kot so zapisali v sporočilu za javnost, skrbno načrtovana. Vozili so jo v hladnejšem delu dneva in ponoči, da so se izognili morebitnim zastojem. Pogosto so se ustavljali, na postankih pa preverjali Pietruškino počutje. Pri natovarjanju so bili prisotni njeni oskrbniki. Eden izmed njih, ki ga pozna in mu zaupa, pa se je pripeljal v Ljubljano in jo pospremil v novo domovanje.

    Omenjeni oskrbnik je s strokovnim osebjem živalske vrta delil vse informacije, da bi Pietruško naši oskrbniki čim bolje spoznali. Tudi zato je bila zanjo selitev manj stresna.

    Eden izmed njenih oskrbnikov, ki ga pozna in mu zaupa, se je pripeljal v Ljubljano in jo pospremil v novo domovanje. FOTO: ZOO Ljubljana
    Spoznavala je soseda Rastka

    Mlada žirafa je potovala na varnem v posebni prikolici, prilagojeni na velikost in značilnosti žiraf. FOTO: ZOO Ljubljana
    Kot so navedli, je žirafa Pietruška pot in novo okolje sprejela dobro. Ob prisotnosti svojega oskrbnika in oskrbnikov ljubljanskega živalskega vrta je raziskovala notranje prostore in spoznavala novega soseda Rastka. Oskrbniki so jo toplo sprejeli in vsestransko strokovno oskrbeli.

    Poje veliko, še vedno pospešeno raste

    Razveselil se je je tudi samec Rastko. Trenutno sta še ločena, vendar se vidita, ovohavata in seveda tudi slišita. Pietruška bo 7. julija dopolnila dve leti. V višino meri 3,5 metra in tehta 330 kilogramov. Je mirna in sproščena pa tudi radovedna. Poje ogromne količine listja, saj še vedno pospešeno raste.

    Varšavski živalski vrt je z njo dostavil mesečno zalogo briketov za žirafe ter mineralno-vitaminske dodatke. Zato so ji v novem domovanju lahko ponudili enako hrano, kot jo je dobivala v prejšnjem domovanju, saj je pomembno, da je prehod na novi jedilnik čim bolj postopen, še posebej pri rastlinojedih živalih, ki imajo bolj občutljivo prebavo.

    Pri tem so v živalskem vrtu povabili na obisk k žirafam. Obiskovalci si jih lahko ogledajo s poti za obiskovalce in z razgledišča s pogledom v notranji prostor. Pri tem pa prosijo, da ne trkate na steklo ali je drugače vznemirjate ter dovolite, da se v miru navadi na novo okolje.

