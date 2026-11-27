Tokrat smo pokukali za govorniške pulte in mikrofone ter se vprašali, kakšna sta Zoran Janković in Luka Mesec, ko ugasnejo kamere in se umakneta iz političnega dogajanja. Zanimalo nas je njuno otroštvo, družinsko življenje, ljubezenske zgodbe, hobiji in drobne navade, ki ju predstavljajo v nekoliko drugačni luči, kot smo ju vajeni iz javnosti. Med njima je kar 34 let in pol starostne razlike, zato se razlikujejo tudi njune življenjske izkušnje, spomini in zanimanja. Zbrali smo njune izjave iz intervjujev, ki sta jih v zadnjih letih dala različnim medijem, da bi tako prišli do bolj osebne plati dveh prepoznavnih slovenskih politikov. Zoran Janković: Golovec, listki in deset sestankov na dan Skoraj vsak dan se sprehaja po Golovcu. Od doma do observatorija in nazaj prehodi približno šest ...