Župan se je poročil s krokodilom

Župan majhnega mesta na jugu Mehike Victor Hugo Sosa se je v posebnem obredu poročil s krokodiljo samico, da bi svojemu ljudstvu prinesel blaginjo in obilje. Tako namreč veleva stoletna tradicija, s katero se spominjajo sklenitve miru med domorodnima skupnostma.

Sosa, župan kraja San Pedro Huamelula, območja domorodne skupnosti Chontal v zvezni državi Oaxaca, je večno zvestobo obljubil samici kajmana po imenu Alicia Adriana, ki jo sicer ljubkovalno kliče kar princeska.

»Sprejemam odgovornost, ker se imava rada. To je tisto, kar je pomembno. Ne moreš imeti zakona brez ljubezni. Zato se vdajam poroki s princesko,« je med tradicionalnim obredom dejal župan.

Gre za 230 let staro tradicijo zveze med moškim in samico kajmana, s katero se spominjajo dne, ko sta dve domorodni ljudstvi na območju, Huave in Chontal, dosegli mir s poroko. Po tradiciji so se spori končali s poroko kralja Chontala, ki ga zdaj zastopa župan, in princese Huave, ki jo uteleša samica kajmana, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pred poročnim obredom plazilca nesejo od hiše do hiše, da ga prebivalci lahko vzamejo v roke in z njim zaplešejo. Kajman je oblečen v zeleno krilo, barvito ročno vezeno tuniko in pokrivalo s trakovi in bleščicami.

Po poroki župan z nevesto zapleše ob zvokih tradicionalne glasbe, ples pa se zaključi s poljubom na gobec plazilca, ki ga pred tem zaradi varnosti povežejo s trakom.