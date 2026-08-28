Županja Osla po smrti kralja Haralda V. prestavila poroko

Županja norveške prestolnice Anne Lindboe je zaradi smrti kralja Haralda V. prestavila svojo poroko z zaročencem Pålom Sandvidom, ki je bila načrtovana za danes v mestni hiši v Oslu. Odločitev je potrdil njen politični svetovalec Hassan Nawaz, sicer tudi namestnik vodje svetniške skupine konservativne stranke Høyre.

Kralj Harald V. je danes umrl v univerzitetni bolnišnici Rikshospitalet v Oslu, star 89 let. Smrt monarha pa je močno zaznamovala tudi Oslo. Županja Lindboe in vodja mestne vlade Eirik Lae Solberg sta v skupni izjavi zapisala, da »Oslo žaluje«, ter poudarila Haraldovo toplino, modrost in vlogo povezovalnega simbola države. Po njunih besedah je kralj Norvežanom dajal upanje v obdobjih, ko je država potrebovala enotnost.

Po navedbah britanskega BBC je županja norveškega glavnega mesta v osebnem poklonu na Instagramu zapisala, da »si je težko predstavljati Oslo in Norveško brez Haralda,« ter dodala, da so imeli tudi številni Norvežani, ki kralja niso nikoli osebno srečali, občutek, da ga poznajo.

Anne Lindboe je za norveško javno radiotelevizijo NRK nedavno povedala, da sta Sandvidom skupaj pet let, zaroko pa sta javno oznanila junija. Nov datum poroke za zdaj ni določen. Za županjo pa bo imel današnji dan namesto zasebnega praznovanja predvsem uradno težo: po kraljevi smrti so namreč mestne oblasti začele z žalnimi slovesnostmi.