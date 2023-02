Žuželke imajo še dolgo pot do evropskih krožnikov

V nadaljevanju preberite:

Od hrane za akvarijske in terarijske živali so se žuželke prebile­ do evropskih krožnikov – nanje še ne. Evropska­ komisija je od junija 2021 izdala­ dovoljenja za ­trženje štirih vrst žuželk za prehrano­ ljudi na evropskem trgu: ličink ­hrošča mokarja, kobilic selk, ­ličink malega mokarja in hišnih murnov oziroma črič­kov. Alarm, ki se širi po družabnih omrežjih, da »nas bodo prisilili jesti ­žuželke« in da prisotnosti žuželk v ­živilih ne bo treba ­označevati, je lažni.

»Vsak izdelek, ki vsebuje insekte, mora biti jasno označen, zato se bodo potrošniki lahko sami odločili, ali hočejo uživati žuželke ali ne,« so sporočili z uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Da »nihče ne bo prisiljen jesti žuželk«, je tvitnila tudi evropska komisija januarja, ko je izdala dovoljenji za trženje ličink malih mokarjev in hišnih murnov za človeško prehrano, po katerih se je po družabnih omrežjih razširil nov val objav teoretikov zarote, tokrat o tem, »kaj nam dajejo v hrano«.

V članku odgovarjamo na glavne strahove in pomisleke glede žuželk v prehrani.