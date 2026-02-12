Zvesti pes, ki je deset let živel ob grobu lastnika, navdihnil nov zakon

Pes, ki je kar deset let preživel na pokopališču v mestu Taboão da Serra v Braziliji, kjer so pokopali njegovega lastnika, je navdihnil nov zakon, poroča BBC.

Ta zakon zdaj dovoljuje pokop hišnih ljubljenčkov skupaj z njihovimi lastniki. Pes, ki se ga je oprijel vzdevek Bob Coveiro – kar pomeni »grobar« –, je bil žalujočim v tolažbo. Bil je stalnica na pokopališču do lastne smrti leta 2021, nato so ga pokopali ob njegovem skrbniku.

Zakon, imenovan po psu, je sicer začel veljati šele ta teden. Priznava čustveno vez med hišnimi ljubljenčki in njihovimi človeškimi družinami, je sporočila vlada zvezne države São Paulo, kjer je Taboão da Serra.

»Kar se je začelo kot zgodba o ljubezni in zvestobi, se je spremenilo v javno politiko,« je zapisal eden od avtorjev zakona, poslanec Eduardo Nóbrega.

Bob je bil na pogrebu svojega lastnika in zatem ni hotel oditi, navajajo brazilski mediji. Vračal se je celo, ko so ga družinski člani poskušali odpeljati domov. Dobil je zeleno pasjo hišico, v kateri je živel, in bil znan po tem, da je spremljal pogrebne povorke. Leta 2021 ga je povozilo vozilo.

V dobrodelni organizaciji za zaščito živali Patre, v kateri so zbirali sredstva za kip v njegov spomin, so povedali, da je pes osvojil srca vseh. »Ljudem, ki so bili žalostni zaradi pokopa svojih ljubljenih, se je uspelo nasmehniti, ko se je mali pes, ki je bil nor na žoge, poskušal igrati,« so navedli.

Novi zakon zdaj omogoča, da na območju najbolj naseljene zvezne države v Braziliji mačke in pse pokopljejo v družinske grobove, če so izpolnjeni zdravstveni standardi.