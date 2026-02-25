Gostilničar Alojz Šbüll: dve vojni, tri države, ena naročnina

V družini so se leta 1945 naročili na Slovenskega poročevalca, do danes je ime naročnika enako. Alojz Šbüll st. eden od najpomembnejših prekmurskih fotografov.

Alojz Šbüll ml. iz Sotine na Goričkem je v petek, ko je v roke prijel časopis Delo, najprej prebral rubriko Iskrica, nato se je lotil celotnega osrednjega slovenskega časopisa – brati začne na zadnji strani. »Teme o glasbi, filmu in družabnem življenju ter o kakem človeku ali dogodku iz zgodovine so mi najbolj všeč. Še posebej v tej poplavi slabih novic iz vsega sveta,« pravi 86-letnik. Rojen je bil v vihravem času, bilo je drugo leto druge svetovne vojne. Na življenjski poti je med drugim v šestdesetih in sedemdesetih letih izkusil, kaj pomeni biti zdomec v Nemčiji. Po vrnitvi domov sta s soprogo Marijo – decembra lani je bilo 61 let, odkar sta si obljubila večno zvestobo – v osemdesetih letih v Sotini odprla gostinski objekt. In to zato, kot pravi Šbüll ml., »ker sva na Bavarskem ...