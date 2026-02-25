Gostilničar Alojz Šbüll: dve vojni, tri države, ena naročnina

V družini so se leta 1945 naročili na Slovenskega poročevalca, do danes je ime naročnika enako. Alojz Šbüll st. eden od najpomembnejših prekmurskih fotografov.
Časopis Delo je reden sopotnik v življenju Alojza Šbülla mlajšega. FOTO: Andrej Bedek
Alojz Šbüll ml. iz Sotine na Goričkem je v petek, ko je v roke prijel časopis Delo, najprej prebral rubriko Iskrica, nato se je lotil celotnega osrednjega slovenskega časopisa – brati začne na zadnji strani. »Teme o glasbi, filmu in družabnem življenju ter o kakem človeku ali dogodku iz zgodovine so mi najbolj všeč. Še posebej v tej poplavi slabih novic iz vsega sveta,« pravi 86-letnik.
Rojen je bil v vihravem času, bilo je drugo leto druge svetovne vojne. Na življenjski poti je med drugim v šestdesetih in sedemdesetih letih izkusil, kaj pomeni biti zdomec v Nemčiji. Po vrnitvi domov sta s soprogo Marijo – decembra lani je bilo 61 let, odkar sta si obljubila večno zvestobo – v osemdesetih letih v Sotini odprla gostinski objekt. In to zato, kot pravi Šbüll ml., »ker sva na Bavarskem ...
