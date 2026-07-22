Zvezdana Mlakar: Doživljam svojo drugo pomlad

Zvezdana Mlakar je pri življenju po šestdesetem pričakovala nekaj povsem drugega. Zdelo se ji je, da se bo bolj posvetila domu in vnukom, namesto umirjanja pa jo je pričakalo eno ustvarjalno najživahnejših obdobij. »Doživljam svojo drugo pomlad,« pravi dramska igralka, ki dobiva dobre vloge, sodeluje z navdihujočimi režiserji in uresničuje dolgoletne poklicne sanje.

Gledališče zanjo ni prostor, odmaknjen od resničnosti. Prepričana je, da »teater ne sme biti mehurček«, temveč se mora dotakniti krutega in surovega življenja zunaj njega. Z zgodbami ne želi ljudi učiti ali prepričevati, ampak jih vsaj za trenutek ustaviti, spodbuditi k razmisleku ter jim odpreti več prostora in svobode.

»Počutim se, kot da so mi zrasla krila,« priznava Zvezdana, ki v intervjuju brez olepševanja govori tudi o odnosu družbe do starejših žensk, svojem položaju igralke, matere, gospodinje in kmetice ter letih, ko je bila predvsem podpora drugim. Celoten pogovor z Zvezdano Mlakar preberite na Onaplus.si.