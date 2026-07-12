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    Dnevni horoskop za nedeljo, 12. julija 2026

    Poslovna in karierna energija pod vplivom komunikativne Lune v dvojčkih.
    Komunikativna Luna v dvojčkih prinaša hitre odgovore. FOTO: Grinvalds Getty Images/Istockphoto
    Galerija
    Komunikativna Luna v dvojčkih prinaša hitre odgovore. FOTO: Grinvalds Getty Images/Istockphoto
    Delo UI
    12. 7. 2026 | 05:00
    6:02
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    Oven (21. 3. – 19. 4.)

    Danes vas poganja močna želja po jasni komunikaciji in ambicioznem nastopu, zato bodite v poslovnem okolju drzni pri izražanju svojih idej ter poskrbite, da bodo naloge, ki čakajo na zaključek, končno dobile epilog. Energija Marsa in Lune vam daje zagon, Saturn pa vas spodbuja k natančnemu načrtovanju, zato izkoristite to za pripravo prepričljivih predstavitev ali pogajanj.

    Bik (20. 4. – 20. 5.)

    Vaša finančna presoja je danes izostrena, zato je to odličen čas za pregled proračuna, pogovor o investicijah ali dogovore glede skupnih sredstev. Mars vam daje pogum za odločnejše poteze, Saturn pa poskrbi, da bodo te premišljene in dolgoročno koristne. Pri poslovnih pogovorih se opirajte na dejstva in ostanite zvesti svojim vrednotam.

    Dvojčka (21. 5. – 20. 6.)

    Luna v vašem znamenju vam prinaša karizmatično avro in izjemno komunikativnost, zato je dan kot nalašč za strateške pogovore, predstavitve ali začetek novih projektov. Mars vam daje dodatno energijo, Saturn pa pomaga, da svoje ideje tudi praktično uresničite. Ne bojte se inovativnosti, saj prav danes lahko prepričate tudi najbolj skeptične.

    Rak (21. 6. – 22. 7.)

    Vaša čustvena inteligenca je danes vaš največji adut, saj boste s Soncem in Merkurjem v vašem znamenju znali nežno, a odločno zagovarjati svoje poslovne interese. Luna v dvojčkih vas spodbuja k iskanju novih pristopov in povezav, odprti pogovori s sodelavci ali nadrejenimi pa lahko prinesejo dolgoročno podporo vašim idejam.

    Lev (23. 7. – 22. 8.)

    Danes ste rojeni vodja, zato se izpostavite in prevzemite pobudo v skupinskih projektih ali pri dogovarjanju s poslovnimi partnerji. Vaša samozavest in zagnanost bosta nalezljivi, Saturn pa vam bo pomagal, da ostanete zvesti ciljem in načrtom. Pripravite se na nova poznanstva ali pomemben sestanek, kjer boste pustili močan vtis.

    Devica (23. 8. – 22. 9.)

    Vaša organiziranost in analitičnost danes prideta še posebej do izraza, saj vam Luna in Mars dajeta fokus, Saturn pa vas spodbuja k disciplini. Podrobnosti bodo ključ do uspeha, zato bodite pozorni na drobne napake ali priložnosti, ki jih drugi spregledajo. Odličen čas za pripravo ali oddajo pomembnih poslovnih predlogov.

    Tehtnica (23. 9. – 22. 10.)

    Danes se odlično znajdete v pogovorih, mreženju in sklepanju partnerstev, saj vam Luna v dvojčkih prinaša lahkotnost v komunikaciji, Mars pa daje pogum, da izrazite svoje potrebe. S pomočjo Sonca in Merkurja boste znali jasno postaviti meje in hkrati ohraniti harmonijo v odnosih. Previdno, a optimistično naprej!

    Škorpijon (23. 10. – 21. 11.)

    Vaša transformativna energija je danes usmerjena v poslovne spremembe, saj Luna v dvojčkih prinaša nove ideje, Mars pa vas spodbuja, da jih udejanjite. Saturn vam pomaga, da vse skupaj postavite v realen okvir, zato bodo pogovori o reorganizaciji, izboljšavah ali novih projektih danes še posebej učinkoviti.

    Strelec (22. 11. – 21. 12.)

    Odlična energija za širjenje obzorij – poslovno, izobraževalno ali celo mednarodno. Komunikativna Luna in pogumni Mars vas spodbujata, da navežete nove stike ali se lotite drznih projektov, Saturn pa vas bo prizemljil in poskrbel, da boste ostali realni pri svojih ciljih. Jasno izrazite svoje vizije in bodite odprti za sodelovanje.

    Kozorog (22. 12. – 19. 1.)

    Partnerski odnosi bodo danes v ospredju, saj Luna v dvojčkih prinaša več dialoga v poslovnem svetu, Mars pa vam daje odločnost za potrebne spremembe. Saturn skrbi za strukturiran pristop, zato izkoristite dan za usklajevanje ciljev ali pogajanja o skupnih projektih. Odprti in iskreni pogovori lahko vodijo do strateških premikov.

    Vodnar (20. 1. – 18. 2.)

    Vaša javna podoba in vsakodnevna rutina se danes prepletata v dinamično celoto, saj vam Luna v dvojčkih daje zagon za poslovno komunikacijo, Mars pa vas spodbuja k aktivnemu nastopu. Saturn vas vodi k disciplini in načrtovanju, zato je dan kot nalašč za digitalno mreženje, predstavitve ali organizacijo delovnega dneva.

    Ribi (19. 2. – 20. 3.)

    Danes se prepletata ustvarjalnost in jasnost, saj Luna v dvojčkih spodbuja nove ideje, Mars vam daje pogum za njihovo predstavitev, Saturn pa vas usmerja k vztrajnosti. S pomočjo Sonca in Merkurja lahko svoje talente in projekte predstavite na prepričljiv način, zato je to odličen dan za marketing, kreativne razpise ali poslovne predstavitve.

    Poslovna in karierna napoved za nedeljo, 12. julija 2026

    Danes prevladuje energija dinamične in učinkovite komunikacije, saj Luna v dvojčkih, podprta z Marsom in Saturnom, prinaša hitre dogovore, jasne odločitve in strukturirane načrte. Sonce in Merkur poskrbita za prepričljivost v pogajanjih in predstavitvah, zato se ne bojte izraziti svojih idej, navezovati novih stikov ter pogumno stopiti v ospredje. Dan je pisan na kožo vsem, ki stavijo na odprt dialog in premišljene poslovne korake.

    ***

    Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Chicagotribune, Destinykey, Duastro, Yourtango, Astronumerology, Metro.

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