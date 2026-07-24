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    Dnevni horoskop za petek, 24. julija 2026

    Dan, ko priložnosti čakajo tiste, ki znajo povezati navdih in disciplino
    Priložnosti so na dosegu roke. FOTO: Shutterstock
    Galerija
    Priložnosti so na dosegu roke. FOTO: Shutterstock
    Delo UI
    24. 7. 2026 | 05:00
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    Oven

    Petek prinaša Ovenom svež veter v poslovnih jadrih, saj jasnost v komunikaciji in premišljeno načrtovanje omogočata dokončanje projektov, ki so v zadnjih tednih zastali. Izogibajte se impulzivnim finančnim odločitvam, raje se posvetite analitičnim nalogam in poglobljenemu raziskovanju. Sodelovanje in odprt pogovor v ekipi lahko odpreta vrata novim priložnostim.

    Bik

    Biki danes blestite v partnerskih odnosih in pogajanjih, zato naj bo vsaka poslovna odločitev dobro pretehtana. Preverite drobni tisk v pogodbah ter se izogibajte prenagljenim investicijam. Vaša stabilnost in vztrajnost bosta opaženi, kar lahko vodi tudi do izboljšanja finančnega položaja. Vzdržujte red v dokumentaciji in bodite pozorni na podrobnosti.

    Dvojčka

    Dvojčki, vaše diplomatske spretnosti so danes vaš največji adut, saj z lahkoto rešujete nesporazume in zastale pogovore, kar vam lahko prinese nove poslovne priložnosti. Organizacija in pozornost do detajlov bosta izboljšali vaš ugled na delovnem mestu. Bodite pozorni na proračun in se izognite nepotrebnim stroškom.

    Rak

    Za Rake je to dan ustvarjalnih prebojev in vodstvenih priložnosti. Ne bojte se izraziti svojih idej, kajti inovativni pristop je lahko ključ do napredovanja. Čeprav vas lahko doletijo nepričakovane spremembe, ostanite zvesti svojim vrednotam in prilagodite strategijo, kjer je to potrebno. Finančno bodite previdni pri novih naložbah.

    Lev

    Levi danes združujete kreativnost in disciplino. Priložnosti za napredek so največje, če ste pripravljeni strateško načrtovati in dokončati projekte v ozadju, preden začnete nove. Previdno pri večjih finančnih odločitvah, zlasti glede nepremičnin ali družinskih investicij. Na delovnem mestu izžarevate samozavest in odločnost.

    Devica

    Device, učinkovitost in pozornost do detajlov sta vaši glavni prednosti, zato je dan idealen za urejanje pogodb, usklajevanje dogovorov in izpopolnjevanje komunikacije. Vaša analitičnost bo opažena, zato ne zanemarite poslovnih priložnosti, ki se lahko pojavijo v obliki novih sodelovanj ali projektov. Poskrbite tudi za zdravje, predvsem za ramena in dihala.

    Tehtnica

    Tehtnice danes izstopate s svojo diplomatsko naravo in optimizmom. Uspeh v poslovnih pogajanjih je zagotovljen, če ste odprti za sodelovanje in jasno izražate svoje zamisli. Finančno lahko pričakujete premike na bolje, zlasti pri izplačilih ali vračilih. Sodelovanje v timu vam prinaša nove možnosti in dolgoročne koristi.

    Škorpijon

    Škorpijoni ste danes v središču pozornosti, zato izkoristite svojo karizmo in samozavest za pomembne predstavitve ali vodstvene naloge. Vaša sposobnost preoblikovanja izzivov v priložnosti vam lahko prinese pomemben karierni napredek. Finančno se izogibajte tveganjem in raje vlagajte v osebni razvoj ali izobraževanje.

    Strelec

    Strelci, danes je dan za strateško načrtovanje in raziskovanje. Ne hitite z odločitvami, saj bodo dolgoročni cilji in potrpežljivost prinesli trajne rezultate. Pri financah bodite zadržani in se izogibajte impulzivnim nakupom. V poslovnih odnosih stavite na iskreno komunikacijo in sodelovanje.

    Kozorog

    Kozorogi, vaša disciplina in strateško razmišljanje danes ustvarjata odlične pogoje za napredek. Mreženje in sodelovanje z mentorji ali starejšimi kolegi vam lahko odpre nova vrata. Finančno pričakujte izboljšanje, saj se lahko pojavijo nepričakovani dohodki ali bonusi. Ne pozabite beležiti svojih uspehov za prihodnje reference.

    Vodnar

    Vodnarji, inovativnost in jasna predstavitev idej sta danes vaši ključni prednosti. Vaša prizadevanja bodo opažena pri nadrejenih in pomembnih strankah, kar lahko vodi do napredovanja ali novih poslovnih sodelovanj. Finančno se vam obeta stabilnost, vendar ne pozabite na dolgoročne naložbe in varčevanje.

    Ribi

    Ribe, vaša domišljija in praktičen pristop vas danes vodita do uspeha. Ustvarjalne rešitve, ki jih znate tudi udejanjiti, vam lahko prinesejo nove poslovne priložnosti. Bodite pozorni na natančnost pri dogovorih in logistiki, saj vas le tako čakajo trajni rezultati. Sodelovanje in partnerski projekti so posebej obetavni.

    Poslovna in karierna napoved za 24. julij 2026

    Današnji dan je v znamenju jasne komunikacije, ustvarjalnega zagona in premišljenih odločitev, saj bodo največ uspeha dosegli tisti, ki bodo združili navdih z disciplino, se osredotočili na detajle in odprto sodelovali. Priložnosti so na dosegu roke, zato jih izkoristite z jasnim ciljem in odločnim nastopom.

    ***

    Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Economictimes, Vogue, Hindustantimes, Elle, Horoscopeoftoday.

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    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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    Magazin

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