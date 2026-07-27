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    Zanimivosti

    Horoskop za ponedeljek, 27. julija

    Kaj piše v zvezdah? Dan za preudarnost, jasnost in pogumne odločitve.
    FOTO: Shutterstock
    Galerija
    FOTO: Shutterstock
    Delo UI
    27. 7. 2026 | 05:00
    5:20
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    Oven (21. 3. – 19. 4.)

    Danes boste v službi soočeni z nekaterimi napetostmi ali občutkom, da vas nekdo zasenči. Čas je, da se postavite zase ter jasno izrazite svoje želje. Vaša ambicioznost je na vrhuncu, vendar ne hitite v nove projekte – raje premislite o dolgoročnih ciljih in morebitnih spremembah v karieri.

    Bik (20. 4. – 20. 5.)

    Pred vami je dan, ko boste razmišljali o svoji poklicni poti. Morda se sprašujete, ali so vaše trenutne ambicije še vedno prave, zato si dovolite razmislek in pogumno razmislite o spremembah, če čutite, da vas kličejo nove priložnosti. Danes je pravi čas za pripravo in načrtovanje, ne za prenagljene odločitve.

    Dvojčka (21. 5. – 20. 6.)

    Danes bodite v službi iskreni, še posebej v odnosih s sodelavci. Lahko se pokažejo skrite namere ali nesoglasja, zato se ne bojte povedati svojega mnenja. Teden prinaša možnosti za rast, toda danes se osredotočite na izboljšavo obstoječih projektov, ne na začetek novih. Vztrajnost in jasna komunikacija vam bosta prinesli uspeh.

    Rak (21. 6. – 22. 7.)

    Ponedeljek je namenjen pripravam in premišljenemu delu. Ta dan ni primeren za velike karierne premike, temveč za utrjevanje obstoječih načrtov in tiho gradnjo napredka. Izkoristite energijo za izboljšanje rutine in organizacijo, večje odločitve pa raje prestavite na kasnejši čas.

    Lev (23. 7. – 22. 8.)

    Danes ste v središču pozornosti, zato lahko pričakujete priznanje ali celo napredovanje. Vaša samozavest je nalezljiva, zato pogumno zagovarjajte svoje ideje in stopite v ospredje. Izkoristite dan za predstavitev svojih vizij, obenem pa bodite pozorni na podrobnosti in pripravljeni na konstruktivne povratne informacije.

    Devica (23. 8. – 22. 9.)

    Preveč nalog lahko vodi v izčrpanost, zato danes ne oklevajte in prosite za pomoč ali delegirajte delo. Vaša prednost je v natančnosti in doslednosti, zato izkoristite te vrline za postopno izboljšanje delovnih procesov. Sodelovanje in strukturiran pristop vam bosta omogočila napredek brez stresa.

    Tehtnica (23. 9. – 22. 10.)

    Dvomite o svojih ustvarjalnih idejah? Danes je pravi čas za pogumno potezo! Zaupajte vase in naredite prvi korak, saj vam lahko prinese nove poslovne priložnosti. Preden se podate v nove projekte, dobro pretehtajte vse možnosti in poslušajte tudi intuicijo.

    Škorpijon (23. 10. – 21. 11.)

    Preveč obveznosti vas lahko utrudi, zato je danes nujno, da postavite jasne meje in zaščitite svojo energijo. Sodelavci bodo cenili vašo odločnost in sposobnost, da rečete »ne« tam, kjer je to potrebno. Osredotočite se na najpomembnejše naloge in ne izgubljajte časa z nepomembnimi opravili.

    Strelec (22. 11. – 21. 12.)

    Dan je kot nalašč za preglede in popravke poslovnih načrtov, zato namesto drznih potez raje preglejte cilje in prilagodite strategijo. Priprava in premišljen pristop vam bosta omogočila, da boste v prihodnjih dneh dosegli večji napredek.

    Kozorog (22. 12. – 19. 1.)

    Danes ste podprti z domačo energijo svojega znamenja. Praktičnost in organiziranost naj bosta vaši glavni vodili – dneva ne zaznamujejo velike priložnosti, temveč stabilnost in premišljeno delo. Izogibajte se tveganim naložbam in ne sklepajte novih dogovorov brez temeljitega premisleka.

    Vodnar (20. 1. – 18. 2.)

    V poslovnih odnosih se lahko pokažejo razlike v vrednotah ali ciljih. Če čutite, da nekdo ne sledi vaši viziji, je morda čas za iskren pogovor ali celo spremembo partnerstva. Današnja energija podpira avtentičnost in pogum pri zagovarjanju lastnih ambicij.

    Ribi (19. 2. – 20. 3.)

    Vaša ustvarjalnost in intuicija sta danes vaši največji prednosti, zato se ne trudite na silo reševati težav. Boljši rezultati pridejo, če zaupate svojim občutkom in postopoma izpopolnjujete načrte. Priprava in potrpežljivost se bosta obrestovali.

    Danes je v ospredju poslovna iskrenost, preudarno načrtovanje in pripravljenost na spremembe, saj vodilna energija dneva podpira pregled, popravek načrtov in postopno gradnjo uspeha. Izogibajte se prenagljenim odločitvam ter izkoristite čas za utrjevanje svojih položajev in pripravo na večje priložnosti, ki prihajajo v naslednjih dneh.

    Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Economictimes, Indiatimes, Storizen, Astrologyindigo, Astroved, Yourtango.

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    Šport

    NogometTourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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