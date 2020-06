portalu Fran. Beseda zvezdica v SSKJ2 na

Zvezdica je najprej seveda majhna zvezda. Tako lahko v SSKJ2 preberemo, da je zvezdica 'manjšalnica od zvezda', poleg tega pa ima še več zanimivih pomenov, omenimo vsaj 'zvezdici podoben znak ob besedi, na katero se nanaša opomba', 'nesnemni zobni aparat v obliki ploščic iz železa, prilepljenih na zobe' in 'izdelek za zakuho iz rezančnega testa zvezdaste oblike'. In ko smo že ravno pri zvezdastih rečeh – le kdo bi lahko pozabil Zvezdico zaspanko, ne ravno stereotipno junakinjo mnogih otroških večerov? Če pa govorimo o gastronomiji, je zvezdica, ki zares šteje, le ena. Michelinova . Pravzaprav sta lahko tudi dve ali celo tri. Znameniti rdeči vodnik je v svetu visoke kulinarike prava institucija in prav je, da je ta teden s slavnostno razglasitvijo najbolje ocenjenih restavracij končno le prišel tudi v naše kraje. Za začetek je prinesel sedem zasluženih zvezdic in prav gotovo tudi kakšno razočaranje. Tu so še druge kategorije, ampak saj vemo, glavne zvezde so v resnici zvezdice. Kdo si jih zasluži in koliko, je primerna tema za debato ob kozarcu (ne nujno oranžnega) vina, ki se lahko sprevrže v ognjevito soočenje mnenj o najljubših gostilnah.Najljubša gostilna je seveda stvar okusa, vsaj malo pa tudi svetovnega nazora. Nekateri se kot riba v vodi počutijo v prestižnih restavracijah, drugi tja ne bi vstopili za nobeno ceno. Nekateri uživajo v dehtečem ričetu nekje pod vršaci, drugi z enakim veseljem odkrivajo skrivnosti najnovejših kuharskih tehnik in nenavadnih kombinacij okusov. Kakorkoli, Michelinove zvezdice so tu, veselimo se jih. Če vse ostalo propade, pa nam za tolažbo še vedno ostanejo tiste zvezdice iz rezančnega testa za v juho …***Rubrika nastaja v sodelovanju z ZRC SAZU (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša), avtorica: dr. Mojca Žagar Karer.