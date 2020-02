FOTO:Zvezdniške obleke, ki so naredile vtis

Brie Larson, Lucy Boynton in Natalie Portman FOTO: Reuters

Kristen Wiig, Arianne Phillips in Saoirse Ronan FOTO: Reuters

»Kot Ivana Orleanska v Vojni zvezd«

Charlize Theron in Regina King FOTO: Reuters

Janelle Monáe, Laura Dern in Sandra Oh FOTO: Reuters

Billie Eilish navdušila, Spike Lee pretiraval

Sigourney Weaver, Mahershala Ali s soprogo, Billie Eilish in Timothee Chalamet. FOTO: Reuters

Billy Porter in Spike Lee FOTO: Reuters/AFP

Za nami je dvaindevetdeseta podelitev oskarjev , na kateri je za velikega zmagovalca večera obveljal južnokorejski film Parazit. Govorimo seveda s filmskega vidika. A tudi moda je na oskarjih pomembna, saj oblačila, v katerih se zvezdniki pojavijo na tej rdeči preprogi, lahko postanejo legendarna.Modno blogerko(The 50th Avenue) so najbolj navdušilein. »Elegantna, ženstvena, glamurozna, brez 'oversize' dodatkov. Popoln izbor glede na postavo, ten kože in primerna za dogodek, za katerega je namenjena,« je za Delo opisala modni izbor Brie Larson. Da ni nobenih prevelikih dodatkov, ji je bilo všeč tudi pri Lucy Boynton. »Vse tako nežno kot tudi Lucy, ki je s svojo bob frizuro doprinesla totalno osupljiv videz, ki ga je dopolnila z biseri vzdolž njene preče na glavi in rdečo šminko. Vse v francoskem stilu Chanela.« Natalie Portman jo je navdušila v črno-zlati kombinaciji, ki jo je modna blogerka opisala kot elegantno. »Natalie izžareva svojo lepoto, nežnost in ženstvenost.« Ob tem je dodala, da je Natalie nosila pelerino v znamenje protesta za ženske, ki letos niso bile prepoznane po svojem neverjetnem delu, z modnega vidika pa je pelerina dodala še večji glamur k obleki.Manj navdušena je bila Zrimova nad. »Obleka ni niti malo glamurozna,« je komentirala. »Obleka bi bila lahko daljša glede na to, da že izbor čevljev ni ravno posrečen. Rokavice so zunaj konteksta. Obleka me hitro spomni na kostum za dinozavre.«je stavila na dramatičen videz. A barvna kombinacija, volumen zgoraj in spodaj ter poudarjen pas niso navdušili Zrimove. »Pika na i so neurejena frizura in modni dodatki: torbica s sponkami.«»Kljub temu da je podpisan Gucci pod to obleko, bi lahko bila tudi izdelana po naročilu za maturantski ples,« pa je komentirala za. »Nekaterim oblekam glamurozni pridih ne izgine, ta ga ne bo nikoli dobila. Sreča, da je Saoirse mlada in vse skupaj izpade manj katastrofalno,« je zaključila.Za Delo je modno izbiro zvezdnikov komentiral tudi modni strokovnjak. Zanimivo je med najbolje oblečene uvrstil ravno Saoirse Ronan. »Sveže in bravurozno. Tako v kombinaciji odtenkov kot inovativnosti v krojenju.« Navdušila ga je tudi, ki je izbrala črno obleko. »Ko črnina ni le varna izbira, temveč z natančnimi izrezi čudovito uokvirja telo.«pa je komentiral kratko in jedrnato: »Hollywoodski glamur z veliko začetnico.«Med slabše oblečene je uvrstilo kateri je komentiral, da je kot Ivana Orleanska v Vojni zvezd. »Tisoči našitih kristalov ne odtehtajo.«ga prav tako ni navdušila. »Kot starinska sobna svetilka s senčnikom s cofki. Neposrečeno, še posebno s hrbtne strani.«pa se mu je zdela kot kičasta punčka iz porcelana. »Ne pristoji karakterju zrele igralke.«Modna strokovnjakinjaje komentirala, da je preprostost še vedno tista, ki zmaga. »Če oblečeš Dior, ne moreš zgrešiti, so si verjetno reklein. Tri tako različne oprave, a združene v večni eleganci.« Navdušila jo je pevka, ki jo bodo mnogi verjetno uvrstili na seznam tistih, ki se niso ravno najbolje odrezali, a Rebrekova občuduje njeno pokončno držo in pogum. Med moškimi sta jo prepričalav enostavni Pradi inv izredno elegantnem smokingu Ermengilda Zegne, »ki ga je žena skoraj preglasila z zmečkano katastrofo v lavandi«.Tudi Rebrekova je Saoirse Ronan uvrstila med slabše oblečene. Pravi sicer, da je bil njen Gucci lep, imel je klasičen kroj, a izbor tkanine krila jo je zmotil. »Spomni me na večne debate z mamo, ko mi je šivala obleke iz blaga, ki ga je pač imela v omari. Podpiram trajnostni moment, a se ga da tudi lepše kombinirati.«je s svojo izbiro oblačil počastil spomin na preminulega košarkarja Kobeja Bryanta, a modno ni navdušil. »Že res, da je smoking naročen za priložnost, a me od 'zjahanih' superg in navzgor prek povešenega metuljčka, očal Dame Edne in sprevodniške kapice skoraj čisto vse zmoti. Sem rekla skoraj? Popravek, čisto vse.« Omeni, da mu je letos v hlastanju po opaznosti malce spodrsnilo. »Namen je sicer dosežen, a izrek 'več je več' je letos 'preveč je preveč'.«