  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Tisk

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Gostujoče pero

    35 let slovenske diplomacije: med uspehom in izgubo kompasa

    Po vstopu v EU in Nato je Slovenija izgubila osrednji strateški cilj, ki jo je prej povezoval.
    FOTO: Leon Vidic
    Galerija
    FOTO: Leon Vidic
    Božo Cerar
    22. 5. 2026 | 05:00
    8:34
    A+A-

    Ob letošnji 35. obletnici slovenske samostojnosti okroglo obletnico praznuje tudi slovenska diplomacija. Pravzaprav je nekoliko starejša od države same. Rodila se je še pred formalno osamosvojitvijo, ko je Slovenija šele pripravljala teren za mednarodno priznanje in vključitev v mednarodno skupnost. Če je bila osamosvojitev politični in vojaški projekt, je bila njena mednarodna pot predvsem diplomatski podvig.

    Tri desetletja in pol pozneje se je treba vprašati, kaj je slovensko diplomacijo naredilo uspešno v njenem začetnem obdobju – in zakaj pogosto deluje utrujeno, brez jasnega kompasa in dolgoročne strateške smeri?

    Slovenija leta 1991 ni imela lastne diplomatske mreže in njena zunanja služba je bila v povojih. Večina jugoslovanske diplomacije je ostala zvesta Beogradu. Kljub temu je Sloveniji v pičlih šestih mesecih uspelo doseči tisto, kar številnim novim državam in njihovim diplomacijam ni uspelo v bistveno daljšem času – mednarodno priznanje.

    image_alt
    EU išče sogovornika oslabljenega Putina

    To ni bil naključni uspeh. Slovenska osamosvojitev je bila mednarodnopravno dobro utemeljena, politično premišljena in demokratično legitimna. Temeljila je na prvih svobodnih volitvah, referendumu in pravici narodov do samoodločbe. Pri tem je odločilno vlogo imela javna diplomacija.

    Med desetdnevno vojno je Slovenija razumela nekaj, česar nekatere države ne razumejo niti zdaj. Namreč da je v sodobnem svetu bitka za mednarodno javno mnenje pogosto enako pomembna kot dogajanje na terenu. Hitro in usklajeno komuniciranje z mediji, prisotnost na CNN, učinkovita uporaba diaspore in poudarjanje človekovih pravic so ustvarili podobo Slovenije kot demokratične skupnosti, ki se brani pred agresivnim centralizmom.

    Majhna država je svojo neodvisnost dobesedno »izkomunicirala« v mednarodni prostor.

    Zlata leta

    Obdobje med letoma 1991 in 2008 upravičeno velja za zlato obdobje slovenske zunanje politike. Cilj je bil jasen: vključitev v Evropsko unijo in Nato. Diplomacija je imela energijo, samozavest in občutek zgodovinskega poslanstva. V nekaj letih je Slovenija zgradila diplomatsko mrežo, odprla veleposlaništva v ključnih prestolnicah in si pridobila ugled države, ki zna preseči svojo velikost. Njeni diplomati so pogosto delovali skoraj pionirsko – z minimalnimi ekipami, a z veliko motivacije in občutkom odgovornosti.

    image_alt
    Arbitražno vprašanje med Slovenijo in Hrvaško bi bilo lahko obujeno od mrtvih

    Vrhunec tega obdobja je bilo njeno prvo predsedovanje svetu EU leta 2008. Slovenija je kot prva izmed novih članic Unije vodila evropski politični stroj in dokazala, da tudi majhna država lahko kompetentno upravlja zahtevne evropske procese. Takrat je bila slovenska diplomacija samozavestna, mednarodno relevantna in jasno umeščena v zahodni politični prostor.

    Od strateške jasnosti do nihanja

    Prav uspeh pa je prinesel tudi novo težavo. Po vstopu v EU in Nato je Slovenija izgubila osrednji strateški cilj, ki jo je prej povezoval. Diplomacija je postopno prešla iz obdobja ambicije v obdobje rutine. Namesto dolgoročne strategije so začela prevladovati nihanja, odvisna od menjav vlad in notranjepolitičnih razmerij. Pojavljala se je nejasnost glede temeljne zunanjepolitične identitete države – ali želi biti trdna jedrna članica Zahoda ali nekakšna posrednica med različnimi geopolitičnimi svetovi.

    Diplomacija je postopno prešla iz obdobja ambicije v obdobje rutine. FOTO: Leon Vidic
    Diplomacija je postopno prešla iz obdobja ambicije v obdobje rutine. FOTO: Leon Vidic

    To se je posebej pokazalo v obdobju po ruski zasedbi Krima leta 2014, ko je Slovenija v imenu gospodarskih interesov in iluzije posebnih odnosov z Moskvo kazala preveliko naklonjenost Rusiji oziroma režimu predsednika Putina. Za majhno državo je takšna politika nevarna. Majhne države namreč ne preživijo zaradi moči, ampak zaradi legitimnosti, jasnih zavezništev in kredibilnosti. Poznejša podpora Ukrajini in obisk predsednika vlade v Kijevu marca leta 2022 sta ta vtis sicer pomembno popravila, a škoda za ugled ni bila povsem zanemarljiva.

    Brez razkošja improvizacije

    Slovenija je v zadnjih letih spet dosegla tudi nekaj pomembnih mednarodnih uspehov: uspešno drugo predsedovanje svetu EU, ponovno izvolitev v Varnostni svet OZN ter vodilno vlogo pri sprejemanju ljubljansko-haaške konvencije (o mednarodnem sodelovanju pri preiskavah in pregonu genocida, hudodelstev zoper človečnost, vojnih hudodelstev in drugih mednarodnih hudodelstev). Toda kljub temu ostaja občutek, da slovenska diplomacija še vedno išče samo sebe.

    Članstvo v Varnostnem svetu OZN je gotovo zahtevalo veliko truda in sredstev, a zaradi zaostrenih odnosov med velesilami večjih prebojev ni bilo mogoče doseči. Poleg tega je Slovenija pogosto delovala preveč aktivistično in premalo uravnoteženo, zlasti pri vprašanjih Bližnjega vzhoda. Včasih je zmanjkalo ravnotežja med zagovarjanjem vrednot in zaščito nacionalnih interesov.

    image_alt
    Slovenska diplomacija govori z včerajšnjim svetom

    Skrb vzbuja tudi stagnacija odnosov s sosednjimi državami in odsotnost slovenskega političnega vrha na nekaterih pomembnih evropskih srečanjih v zadnjem obdobju. Za majhno državo, ki je življenjsko odvisna od mednarodnega okolja, je zunanjepolitična pasivnost nevarna.

    Prav tako bi morala Slovenija resneje razmisliti o stanju znotraj diplomatskega aparata. Pretirana politizacija kadrov, zanemarjanje meritokracije in izguba institucionalnega spomina so za majhno državo bistveno bolj usodni kot za velike sile. Slovenija si preprosto ne more privoščiti izgubljanja kakovostnih diplomatov.

    Svet postaja manj prijazen za majhne države

    Ko je Slovenija nastajala, je svet še verjel v širjenje liberalne demokracije, mednarodnega prava in multilateralizma. Današnji svet je drugačen. Geopolitična tekma med velikimi silami se zaostruje, mednarodne institucije slabijo, pravila pa vse pogosteje nadomešča gola moč.

    Dr. Božo Cerar, upokojeni veleposlanik. FOTO: arhiv Dela
    Dr. Božo Cerar, upokojeni veleposlanik. FOTO: arhiv Dela

    Prav zato bi morala Slovenija bolje razumeti lekcijo iz časa osamosvajanja. Majhna država je lahko uspešna le, če ima jasno identiteto, notranjo enotnost, profesionalno diplomacijo in trdna zavezništva. Slovenska diplomacija je bila najboljša takrat, ko je vedela, kaj hoče. Ko je imela cilj, samozavest in občutek, da deluje v službi nečesa večjega od dnevne politike.

    Morda je prav 35. obletnica samostojnosti (in letošnji 22. maj – dan slovenske diplomacije) primeren trenutek, da si Slovenija ponovno zastavi temeljno vprašanje: ali želi biti zgolj opazovalka dogajanja v svetu – ali pa resna in verodostojna evropska država, ki razume, da si majhne države strateške zmedenosti ne morejo privoščiti.

    image_alt
    Strah pred geopolitično naivnostjo

    In še nekaj. Diplomacija ni prostor za simbolične geste brez posledic. Z novo vlado se nakazujejo tudi nekateri novi poudarki v zunanjepolitičnem delovanju Slovenije, ki je sicer neizogibno pogojeno z našim članstvom v EU in Natu. Nekateri so razumljivi oziroma umestni, pri drugih pa bi bil nujen dodatni razmislek.

    V času vojne v Ukrajini bi bil morebitni obisk enega najvišjih slovenskih predstavnikov v Moskvi brez jasnega odmika Rusije od agresije predvsem napačen politični signal. Diplomacija resda pomeni dialog, toda dialog ne sme postati sinonim za relativizacijo agresije. Podobno velja za idejo o morebitni selitvi slovenskega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem. Za takšen korak se ni odločila še nobena članica EU. To ni nepomembno dejstvo za državo, katere varnost in prihodnost sta neločljivo povezani z evropskim prostorom.

    Slovenija je pred 35 leti dokazala, da zna ravnati modro, pogumno in državotvorno. To bi morala znati ponoviti tudi danes.

    ***

    Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Javne finance

    Slovenija s proračunsko luknjo presegla maastrichtsko mejo

    Bruselj ugotavlja, da bo javnofinančni primanjkljaj letos presegel tri odstotke BDP in da se bo še zviševal, tudi zaradi interventnega zakona.
    Peter Žerjavič 21. 5. 2026 | 11:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vlada

    Keber: Vprašanje prikritega vplivanja ne sme ostati le tema kavarniških razprav

    Darko Nikolovski vlaga ločeno pritožbo s podporo Svobode, Dušan Keber pa gre z več sopodpisniki na ustavno sodišče.
    21. 5. 2026 | 06:36
    Preberite več
    Video
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Slovenija ni država, ki bi se jo dalo manipulirati na tak način

    Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta razpravljala o oblikovanju nove vlade, interventnem zakonu in poskusu vplivanja na volitve.
    20. 5. 2026 | 16:13
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Koalicijska pogodba: Projekt JEK2 se nadaljuje

    Po poglavjih bomo pregledali koalicijsko pogodbo, izpostavljamo najpomembnejše ideje oziroma zaveze.
    21. 5. 2026 | 14:04
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    So ledeni možje mit ali resnica?

    So ledeni možje mit ali realnost, ki vrtičkarjem vsako leto malo prekriža načrte? Preverite, zakaj jih vrtičkarji še vedno upoštevajo pri sajenju vrtnin v maju.
    Promo Delo 15. 5. 2026 | 15:12
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Enak vzorec, enake napake: podatki napovedujejo nove nesreče

    Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
    12. 5. 2026 | 15:00
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Trije veliki orkestri, tri glasbene tradicije, en festival

    V drugi polovici avgusta in začetku septembra bo Ljubljana znova prizorišče vrhunskih orkestrskih gostovanj.
    Promo Delo 20. 5. 2026 | 09:27
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    To je nova nafta. Ali ima Evropa dovolj svojih črpalk?

    V podkastu Tehnološki velikani sta razpravljala Peter Kos in David Bevc.
    Gregor Knafelc 7. 5. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Video
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Nepremičnine

    Amaterski investitorji z mačkom v žaklju prežijo na kupce stanovanj

    Aktivna igralca v gradnji in prodaji stanovanj svetujeta, kako se obnašati na nepremičninskem trgu.
    Nejc Gole 22. 5. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Mobilnost 2026

    Slovenija bo zaradi poselitve vedno avtomobilistična

    V desetih letih ne bo več vozil na fosilna goriva, na kar bi bilo smotrno računati pri gradnji garaž, polnjenje pa bo potekalo podnevi, ne ponoči.
    22. 5. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Šport
    Poslovna konferenca

    Ustvarjanje zmagovalcev prihodnosti (VIDEO)

    Emil Tedeschi: Kot predsednik kluba si le navijač. Danes smo priča dejstvu, da je šport postal velik posel; žal pa je v športu tudi veliko netransparentnosti.
    Marjana Kristan Fazarinc 20. 5. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Deset projektov, ki bodo preobrazili slovensko zdravstvo

    Na konferenci o zdravstvu prihodnosti so razpravljali o digitalni transformaciji v zdravstvu, o pomenu tega in izkušnjah iz prakse.
    Milka Bizovičar 19. 5. 2026 | 20:39
    Preberite več

    Več iz teme

    SlovenijadiplomacijapolitikaJugoslavija

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Koalicijska pogodba

    Poudarki koalicijske pogodbe: ukinitev Dovosa in morebiten poseg v javne plače

    Koalicijska pogodba je spisana v 15 poglavjih na 35 straneh. Posamične rešitve so večinoma opredeljene skopo in faktografsko.
    22. 5. 2026 | 07:07
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Nepremičnine

    Amaterski investitorji z mačkom v žaklju prežijo na kupce stanovanj

    Aktivna igralca v gradnji in prodaji stanovanj svetujeta, kako se obnašati na nepremičninskem trgu.
    Nejc Gole 22. 5. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Finale vzhodne konference

    Rekord Bostona je na dosegu roke, Cleveland je sprožil in zgrešil

    Košarkarji New York Knicks so na drugi tekmi v glasnem Madison Square Gardnu s 109:93 premagali Cleveland in so na pol poti do finala.
    Nejc Grilc 22. 5. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Ravioli z rumenjakom in špinačo: domače kosilo, ki je nekaj posebnega (VIDEO)

    Zelena omaka, nežno testo in rumenjak, ki ob prerezu poskrbi za tisti trenutek, zaradi katerega se splača potruditi.
    Odprta kuhinja 22. 5. 2026 | 06:55
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Poljska

    Trump preseneča: ZDA bodo na Poljsko poslale 5000 vojakov

    Ameriški predsednik je že dolgo kritičen do Nata in zahteva, da evropske države povečajo svoje izdatke za organizacijo.
    22. 5. 2026 | 06:48
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Finale vzhodne konference

    Rekord Bostona je na dosegu roke, Cleveland je sprožil in zgrešil

    Košarkarji New York Knicks so na drugi tekmi v glasnem Madison Square Gardnu s 109:93 premagali Cleveland in so na pol poti do finala.
    Nejc Grilc 22. 5. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Ravioli z rumenjakom in špinačo: domače kosilo, ki je nekaj posebnega (VIDEO)

    Zelena omaka, nežno testo in rumenjak, ki ob prerezu poskrbi za tisti trenutek, zaradi katerega se splača potruditi.
    Odprta kuhinja 22. 5. 2026 | 06:55
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Poljska

    Trump preseneča: ZDA bodo na Poljsko poslale 5000 vojakov

    Ameriški predsednik je že dolgo kritičen do Nata in zahteva, da evropske države povečajo svoje izdatke za organizacijo.
    22. 5. 2026 | 06:48
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    SPA TURIZEM

    Nova definicija poletnega luksuza pri sosedih

    Na vsakih družinskih počitnicah obstaja trenutek, ko mora nekdo popustiti.
    1. 5. 2026 | 10:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečina v rami po petdesetem ni le del staranja

    Rama se z leti spreminja pri vsakem od nas. Bolečina, slabši spanec in izguba moči niso nekaj, kar bi morali preprosto sprejeti kot neizogiben del staranja.
    Promo Delo 20. 5. 2026 | 09:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vaši podatki morda niso več samo vaši. Večina tega sploh ne ve

    Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
    Promo Delo 18. 5. 2026 | 12:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    So vam zadišale jagode? To je kombinacija, ki jo boste oboževali.

    Pomlad prinaša sveže ideje za sladkanje, med njimi hrustljav vafelj z nežno jagodno kremo. Je lahko sploh še boljše?
    18. 5. 2026 | 08:28
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    S športom ustvarjamo boljši svet: 1. junija bo dobrodelni odbojkarski spektakel

    Kapetan slovenske odbojkarske reprezentance Tine Urnaut je v letu 2026 ambasador največjega slovenskega športnega dobrodelnega projekta Botrstvo v športu.
    Promo Delo 21. 5. 2026 | 12:47
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    TVEGANJA

    Kdo bo plačal, če kupec nenadoma odpove?

    Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
    20. 5. 2026 | 09:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečina v kolku, ki ne mine? Lahko je kriva hrbtenica!

    Bolečine v kolku lahko kažejo na resno težavo. Zakaj jih ne smemo ignorirati in kdaj je čas za obisk fizioterapevta?
    Promo Delo 19. 5. 2026 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Pasme, ki izginjajo skupaj s slovensko krajino (video)

    Slovenija prek državnega programa varuje domače pasme živali, ki ohranjajo krajino, biotsko pestrost in genetski potencial za prihodnost.
    19. 5. 2026 | 09:23
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    NA POMOČ

    Kaj storiti, ko obstanete sredi tuje avtoceste?

    Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
    1. 5. 2026 | 10:04
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    OGLAŠEVANJE

    Kdo je zmagal v Portorožu?

    SOF je v svoji 35. izdaji v Portorožu znova potrdil, da ne gre zgolj za pregled najboljših del preteklega leta, temveč za osrednji nacionalni forum.
    Promo Delo 1. 5. 2026 | 14:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Ko diagnoza vodi do napačne odločitve

    Osteoporoza, parodontoza ali pomanjkanje čeljustne kosti ne pomenijo nujno, da zobni vsadki niso mogoči. Sodobna implantologija danes odpira širše možnosti.
    15. 5. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ONLINE ŠTUDIJ

    Delo se ne konča več ob 16. uri: odgovor na realnost zaposlenih

    Fleksibilnost sama po sebi ni dovolj: zaposleni potrebujejo strukturo, mentorje in podporo do cilja.
    Promo Delo 1. 5. 2026 | 10:35
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo