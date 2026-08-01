Akumulacija, imperializem, odvisnost in proizvodnja teorije

Knjige Nova ekonomika Jevgenija Preobraženskega (Sophia, 2025), Imperializem v enaindvajsetem stoletju Johna Smitha (Sophia, 2026), Od nacionalnega do kompradorskega kapitalizma Marka Hočevarja (/*cf, 2026) in Primer Foucault: za politično ekonomijo teoretske produkcije Zdravka Kobeta (Krtina, 2026) so nastale v različnih okoliščinah in obravnavajo na prvi pogled precej različne predmete. Preobraženski je sredi dvajsetih let 20. stoletja poskušal izdelati politično ekonomijo prehoda iz kapitalizma v socializem. Smith analizira imperializem v času neoliberalne globalizacije in selitve industrijske proizvodnje v države z nizkimi mezdami. Hočevar proučuje političnoekonomsko preobrazbo Slovenije po osamosvojitvi, od projekta nacionalnega kapitalizma do prevlade kompradorskih razvojnih ...