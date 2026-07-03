Alarm za sredozemska in jadranska pristanišča

Vprašanje prostega prehoda skozi Hormuško ožino ostaja v naših medijih razmeroma neopaženo, čeprav nas zadeva neposredno – ne le z vidika preskrbe z energijo iz Perzijskega zaliva, temveč tudi z vidika delovanja sistema svetovnega pomorskega prometa ter prometnih tokov, usmerjenih v sredozemska in jadranska pristanišča.

Ob upoštevanju, da pogajanja med Združenimi državami in Iranom še niso končana, postaja razvidno, da je Iranu kot relativnemu zmagovalcu iz te krize uspelo izpogajati od globalnega hegemona in dejanskega ultimativnega poroka svobode plovbe pravico do uvedbe pristojbine za prehod skozi Hormuz, čeprav formalno prikrito kot prispevek za vzdrževanje infrastrukture ter zagotavljanje varnosti.

Peti člen memoranduma o soglasju med ZDA in Iranom v prvem delu določa, da se bodo (omejeno na zgolj prvih 60 dni po sklenitvi sporazuma) ponovno vzpostavile prejšnje količine prometnih tokov, pri čemer bo prisotnost min zahtevala določitev posebnih plovnih poti. V drugem delu pa 5. člen izrecno določa, da imata Iran in Oman pravico ne le določati plovnih poti za prečkanje Hormuške ožine, ampak tudi sprejemati notranje predpise »skladno z mednarodnim pravom in suvereno pravico obalnih držav ob ožini«.

Prof. dr. Maurizio Maresca, Univerza v Vidmu FOTO: osebni arhiv

V tej formulaciji tiči ključna pravna dilema. Dvainštirideseti člen konvencije UNCLOS obalnim državam sicer dopušča sprejetje regulativnih ukrepov, ki delno lahko omejijo svobodo plovbe: med dopustnimi razlogi so varnost plovbe, varstvo morskega okolja in ribištvo. To je zelo občutljiva določba, katere razlagalni doseg je še toliko bolj sporen v razmerah hitro spreminjajočega se mednarodnega okolja, v katerem se načela prostega trgovanja vse hitreje umikajo v korist uveljavljanja nacionalne suverenosti. V obravnavanem primeru zato ne gre primarno za kršitev mednarodnega prava, ampak za njegovo razlago v smeri precejšnjega zmanjšanja vsebine pravice do prostega tranzitnega prehoda.

Osrednje vprašanje je, ali se takšna sprememba v dejanskem uresničevanju načela svobodne plovbe lahko razširi na globalni ravni in vzpostavi nevaren precedens – še posebno ker je zadevno določbo mogoče smiselno povezati z bolj ali manj tihim dogovorom med Rusijo, Kitajsko in Združenimi državami, katerih vpliv je zaznamoval velik del vsebine memoranduma.

Doc. dr. Luka Juri, Evro-sredozemska univerza FOTO: Paolo Grasso

Strateška teža tega precedensa postane razvidna ob upoštevanju nekaterih ključnih točk, ki so strateško pomembne za Evropo nasploh in za sredozemsko regijo posebej. Paradigmatičen primer je ožina Bab-el-Mandeb ob južnem vhodu v Rdeče morje, kjer so jemenski napadi na trgovske ladje že precej zmanjšali obseg prometa. Uveljavitev podobnega načela kot v primeru Hormuza bi pomenila dodatno stroškovno obremenitev na plovni poti skozi Rdeče morje, kjer ladje že zdaj plačujejo pristojbino za Sueški prekop. Kumulativni učinek takšnih stroškov bi preusmeril prometne tokove proti obplutju afriške celine ter strukturno zmanjšal konkurenčnost sredozemskih in jadranskih pristanišč (Kopra, Trsta in Reke) v primerjavi s pristanišči v severni Evropi, ki na tem področju že zdaj prevladujejo.

Enako načelo bi se potencialno lahko uveljavilo za nastajajočo severno morsko pot, kjer Rusija in Kitajska načrtujeta obsežne pristaniške naložbe, upravljanje poti pa bi vključilo plačevanje za storitve v splošnem gospodarskem interesu pod ruskim okriljem. Primerljiv razvoj je opazen v Južnokitajskem morju, kjer si obalne države prizadevajo razširiti svojo jurisdikcijo na izključno gospodarske cone z izrecnim sklicevanjem na varnostne interese.

Regulativni ukrepi po 42. členu konvencije UNCLOS ne smejo onemogočiti svobode plovbe, ampak morajo vzpostavljati režim varnosti in varstva temeljnih skupnih dobrin. Prav zato bi sredozemske države morale zahtevati, da se v končnih besedilih sporazuma izrecno določi, da državni regulativni ukrepi ne smejo omejevati pravice do tranzitnega prehoda ter da se ti ukrepi predhodno predložijo v presojo Mednarodni pomorski organizaciji (IMO). Iz vsega navedenega je razvidna neodložljiva potreba po usklajenem nastopu sredozemskih držav – bodisi v okviru ad hoc zavezništev, predvsem med Italijo, Slovenijo in Hrvaško, bodisi prek večstranskih mehanizmov, kot sta platforma Med9 v okviru EU ali Unija za Sredozemlje.

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Prof. dr. Maurizio Maresca, Univerza v Vidmu

Doc. dr. Luka Juri, Evro-sredozemska univerza