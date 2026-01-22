  • Delo mediji d.o.o.
    Gostujoče pero

    Ali bo Slovenija tretji člen verige Orbán-Fico?

    Že zdaj je treba stopiti v bran demokraciji, pa ne tisti, ki jo zagovarja SDS z Janšo na čelu, ampak demokraciji, ki je zagovornik vseh državljanov.
    Slovenija je pod Janševim vodstvom v prejšnji vladi postala izrazito polarizirana družba. FOTO:Matej Druznik
    Slovenija je pod Janševim vodstvom v prejšnji vladi postala izrazito polarizirana družba. FOTO:Matej Druznik
    Bojan Macuh
    22. 1. 2026 | 05:00
    Pred volitvami 22. marca je Slovenija na prelomnici, ki v marsičem spominja na globalne trende vzpona populizma. Razmišljanje o strahovih, ki prevevajo del slovenske javnosti ob morebitni ponovni zmagi Janeza Janše in SDS, ni le vprašanje strankarskih preferenc, ampak vprašanje o smeri razvoja demokracije, pravne države in družbene kohezije.

    Trump Orbánu zaželel srečo na volitvah in napovedal obisk Madžarske

    V nadaljevanju predstavljam nekaj ključnih izhodišč, ki v predvolilnem času vzbujajo največ skrbi med tistimi, ki v Janševem slogu vladanja vidijo nevarnost »orbanizacije« Slovenije.

    Demontaža neodvisnih institucij in Orbánov model

    Največji strah izvira iz Janševega odkritega občudovanja modelov vladanja, ki jih vidimo na Madžarskem pri Viktorju Orbánu in na Slovaškem pri Robertu Ficu. Kaj jasno in javno načrtuje Janša s SDS že pred volitvami, na katerih bo seveda najprej moral zmagati, če bo želel ustrahovati Slovence, ki še dobro pomnijo njegovo nasilno vladanje do leta 2022.

    Bojan Macuh. FOTO: osebni arhiv 
    Bojan Macuh. FOTO: osebni arhiv 
    Med te sodi predvsem strah pred popolnim nadzorom nad RTV Slovenija in pritiski na neodvisne novinarje prek vzpostavljanja vzporednega propagandnega aparata, financiranega iz tujih (madžarskih) virov. Janša nevladne organizacije (NVO) pogosto označuje za »parazite«. Obstaja strah, da bi ukinili financiranje vseh tistih organizacij, ki so kritične do oblasti, kar bi ohromilo demokratični nadzor. Nenehni napadi na sodnike in tožilce pa vzbujajo bojazen, da bi naslednja morebitna Janševa vlada poskušala s sistemskimi spremembami (vključno z ustavnimi, pri čemer omenja potrebo po dvetretjinski večini) doseči politični nadzor nad tretjo vejo oblasti.

    Ideološka radikalizacija in družbeni razkol

    Slovenija je pod Janševim vodstvom v prejšnji vladi postala izrazito polarizirana družba. Strahovi so se osredotočali predvsem na uporabo jezika, ki nasprotnike označuje za »komuniste«, »izdajalce« ali »sovražnike naroda«. Podobno kot Donald Trump v ZDA tudi Janša gradi svojo bazo na občutku ogroženosti in nenehnem konfliktu. Prisoten je tudi strah pred vsiljevanjem enoplastne interpretacije slovenske zgodovine in ideološkim preoblikovanjem šolskega sistema ter kulturnih institucij.

    Volitve za marsikoga ne bodo le izbira med levo in desno gospodarsko politiko, ampak glasovanje o naravi slovenske države.

    Čeprav se SDS predstavlja kot ljudska stranka, mnogi svarijo pred radikalnim neoliberalnim zasukom, pri čemer bi se pod krinko »davčne razbremenitve« skrčili javno zdravstvo in šolstvo v korist zasebnih interesov.

    Zunanja politika: od jedrne Evrope k neliberalni periferiji

    Janša ne skriva svojih tesnih povezav s silami, ki izzivajo vrednote Evropske unije. Slovence skrbi, da bi Slovenija postala del »problematične četverice« (skupaj z Madžarsko in Slovaško), kar bi zmanjšalo naš vpliv v Bruslju in nas oddaljilo od jedrnih držav, kot sta Nemčija in Francija. V času geopolitičnih napetosti (vojna v Ukrajini, nestabilnost na Balkanu) bi Janševo soliranje in povezovanje s populističnimi voditelji (vključno s Trumpom, če bi ta ponovno zasedel položaj) lahko ogrozilo stabilnost slovenske zunanje politike.

    Trump v Davos na pogovore o usodi Grenlandije

    Analitiki ugotavljajo, da Janša vlada iz ozadja s strahom tudi, ko je v opoziciji. Gotovo bo prisoten politični revanšizem, kar pomeni strah pred morebitnim »čiščenjem« vseh kadrov v državni upravi, policiji in obveščevalnih službah, ki niso »zvesti« stranki SDS. Največja nevarnost pa je, da bi se zaradi nenehnih napadov in toksičnega okolja marsikateri ljudje umaknili iz politike, kar odpira pot tistim, ki so najbolj disciplinirani in radikalni.

    Volitve za marsikoga ne bodo le izbira med levo in desno gospodarsko politiko, ampak glasovanje o naravi slovenske države. Ali bo Slovenija ostala odprta, liberalna demokracija ali pa bo zaplavala v vode avtoritarnega populizma, v katerem so pravila prilagojena enemu človeku in eni stranki, kot se to že dogaja v omenjenih evropskih državah in načrtno tudi v ZDA, Rusiji, na Kitajskem in v Severni Koreji, da ne omenjam vseh.

    Desnica se je spravila nad ekološko kmetijstvo

    Postavlja se torej vprašanje, ali si morda želimo takšnega novega vodenja države, ki bo državljane vsakodnevno puščalo v negotovosti, ustvarjalo nemir in sovražnost med prebivalci, jih poganjalo »na kolesa«, da s svojim neodobravanjem poskušajo uveljavljati temeljne človekove pravice. Dva meseca pred odločilnimi trenutki je torej že treba stopiti v bran demokraciji, pa ne tisti in takšni, ki jo zagovarja SDS z Janšo na čelu, ampak demokraciji, ki je zagovornik vseh državljank in državljanov, ne glede na spol (istospolno usmerjeni), izbiro o odločanju življenja (pravica do splava), vmešavanje v javno šolstvo in zdravstvo, napadanje javnih medijev, kršenje človekovih pravic …

    ***

    Bojan Macuh, dr. edukacijskih ved in mag. sociologije.

    Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.

    Zimski športi
    Smučarski poleti

    Po vrnitvi iz Japonske so Domna zjutraj doma presenetili kontrolorji

    V Oberstdorfu od četrtka do nedelje 29. svetovno prvenstvo v smučarskih poletih s šestimi Slovenci. Domen Prevc vroči kandidat za osvojitev zlate lovorike.
    Miha Šimnovec 20. 1. 2026 | 20:12
    Preberite več
    Smučarski skoki
    Smučarski skoki

    Domen Prevc je še pravočasno prejel opozorilo

    Domen Prevc nadaljuje svoj let proti velikemu kristalnemu globusu. Od četrtka do nedelje v Oberstdorfu svetovno prvenstvo v smučarskih poletih.
    Miha Šimnovec 19. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Grenlandija
    Grenlandija

    Trump preklical grožnje s carinami zaradi Grenlandije

    Spremljamo aktualno dogajanje in mednarodne odzive na ameriške težnje po prevzemu Grenlandije.
    21. 1. 2026 | 06:44
    Preberite več
    Nabiranje političnih točk
    Nabiranje političnih točk

    Desnica se je spravila nad ekološko kmetijstvo

    Ustvarjanje vtisa, da ekološke kmetije ne prispevajo k samopreskrbi s hrano, ampak »le« skrbijo za okolje.
    Maja Prijatelj Videmšek 21. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Vredno branja
    Vredno branja

    Napadalci ne vdirajo v sisteme. Vdirajo v navade.

    Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 10:47
    Preberite več
    PRAVA USPEŠNICA
    PRAVA USPEŠNICA

    Krema, ki je popolnoma spremenila vse trende

    Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 13:39
    Preberite več
    Vredno branja
    Vredno branja

    Kdo je upravičen do pravočasnega financiranja?

    Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 08:13
    Preberite več
    TEHNOLOŠKI VELIKANI
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    TEHNOLOŠKI VELIKANI
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Tehnološki velikani
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Vredno branja
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Viktor OrbanJanez JanšaSDSEvropska unija

    Staranje
    Staranje

    Biološki temelji staranja in iskanje zdrave dolgoživosti

    Staranje je proces, ki se kaže hkrati na ravni celic, med njimi in sistemsko v celotnem organizmu.
    22. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Nekdanje koncentracijsko taborišče

    Izbor gradiva za razstavo v bloku 17 v Auschwitzu gre vendarle h koncu

    Mednarodni sporazum o financiranju ponovne postavitve razstave je formalno začel veljati 1. novembra lani, potem ko ga je ratificirala še zadnja država.
    Anja Intihar 22. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Vredno branja
    Vredno branja

    TV namig: Piva se ne zamenja!

    Slovenija je bila dolgo razdeljena na pol, na pivce piva z rdečo in pivce piva z zeleno nalepko ...
    22. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Artemis 2
    Artemis 2

    Ljudje se po več kot pol stoletja vračajo k Luni

    Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch in Jeremy Hansen bodo predvidoma v začetku februarja poleteli na desetdnevno potovanje okoli Lune.
    Saša Senica 22. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Kolumna
    Kolumna

    Zakaj pametni ljudje verjamejo neumnostim?

    Teorije zarote in ideologije so privlačne zato, ker zapleten svet preoblikujejo v jasno zgodbo. Ponujajo očitne zlikovce in nedolžne žrtve.
    Sašo Dolenc 22. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Vredno branja
    Vredno branja

    TV namig: Piva se ne zamenja!

    Slovenija je bila dolgo razdeljena na pol, na pivce piva z rdečo in pivce piva z zeleno nalepko ...
    22. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Artemis 2
    Artemis 2

    Ljudje se po več kot pol stoletja vračajo k Luni

    Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch in Jeremy Hansen bodo predvidoma v začetku februarja poleteli na desetdnevno potovanje okoli Lune.
    Saša Senica 22. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Kolumna
    Kolumna

    Zakaj pametni ljudje verjamejo neumnostim?

    Teorije zarote in ideologije so privlačne zato, ker zapleten svet preoblikujejo v jasno zgodbo. Ponujajo očitne zlikovce in nedolžne žrtve.
    Sašo Dolenc 22. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
