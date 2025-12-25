Ali je treba pozimi krmiti ptice ali ne? Štirje miti

Zimsko jutro v mestu: mraz, megla, sivo nebo. Na robu parka nekdo strese kose kruha in v hipu se zgrnejo golobi. Nekaj metrov stran visi tabla »Ne hrani me!«, malo naprej pa na balkonu visi krmilnica s sončničnimi semeni, ki jo obiskujejo sinice in liščki. Zmeda dobrih namenov, pravil in mitov.

Vprašanje ni, ali je hranjenje ptic prav ali narobe. Pravo vprašanje je: koga hranimo, kje, kdaj? Razlika med krmilnico za ptice pevke in metanjem kruha v mestni park ni le estetska, temveč ekološka, zdravstvena in pogosto tudi pravna.

Mit 1: Ptic ni treba krmiti, ker je to naravno ravnovesje

Ta trditev bi morda držala v svetu, ki ga ne bi ljudje preoblikovali. Danes pa »naravno ravnovesje« pogosto pomeni okolje brez cvetočih travnikov in žuželk, s pesticidi, asfaltom in nočno razsvetljavo. Pri večini ptic je prav hrana omejitveni dejavnik, zlasti pozimi in zgodaj spomladi (Newton, Population Limitation in Birds). Preprosto povedano: manj hranite, manj živali bo. Od kopenskih sesalcev je ena tretjina teže ljudi, dve tretjini domačih živali in štiri odstotkov divjih živali.

Številne raziskave kažejo, da je upad žužkojedih ptic povezan z zmanjšanjem žuželk zaradi pesticidov. Znana nizozemska študija je pokazala močno povezavo med koncentracijami neonikotinoidov in upadom ptic (Hallmann, Declines in insectivorous birds are associated with high neonicotinoid concentrations). Študija v Nemčiji je pokazala 75 odstotni upad biomase žuželk v 27 letih, žal pa ni študije za vso Evropo ali Slovenijo. Nekateri le pomnimo, da je upad okoli polovice v zadnjih 40 letih, kar lepo pokaže »windshield test«.

Mit 2: Ker je hranjenje ponekod prepovedano, je dokazano škodljivo

V več slovenskih mestih (Ljubljana – z izjemo Tivolija, Maribor, Jesenice, Piran …) je hranjenje ptic ali prostoživečih živali na javnih površinah prepovedano. Razlog niso ptice same, temveč urbani problemi: prevelike koncentracije golobov, iztrebki, ostanki hrane, podgane in higienska tveganja.

V takih primerih hranjenje ne pomaga biodiverziteti, temveč spodbuja nekaj oportunističnih vrst na škodo ogroženih avtohtonih. Namesto tega bi bilo smiselno omogočiti več naravnega uravnavanja, na primer z gnezdišči za sokole in druge plenilce, ki lovijo golobe (Rutz, The establishment of urban goshawks). Namesto prepovedi raje pomagajmo naravi, da se v čim večji meri uredi sama (podivjajmo Slovenijo).

Zbiranje ptic na enem mestu poveča prenos patogenov, kar je dobro dokumentirano. FOTO: Arhiv Dela

Mit 3: Ptice je treba množično krmiti vse leto

Dolgotrajno in množično hranjenje po pravilu zmanjšuje biodiverziteto, ker daje prednost agresivnejšim vrstam, medtem ko bolj specializirane vrste izgubljajo prostor (Galbraith, Supplementary feeding restructures urban bird communities). Dolgoročni podatki iz Velike Britanije kažejo, da se skupnosti ptic na krmilnicah sčasoma močno preoblikujejo (Plummer, Changes in garden bird communities).

Celoletno hranjenje je smiselno le izjemoma, na primer pri ogroženih vrstah ali ob izrednih razmerah.

Mit 4: Če enkrat začneš hraniti, ne smeš nikoli nehati

Raziskave ne potrjujejo, da bi ptice postale odvisne od krmilnic (Brittingham, Does winter bird feeding promote dependency?). Ptice znajo poiskati naravno hrano, vendar je pozimi njihova energijska bilanca na meji. Če hranimo pozimi, je smiselno, da smo nekaj časa dosledni spomladi in nato hranjenje postopno zmanjšamo.

Veliko večje tveganje so bolezni. Zbiranje ptic na enem mestu poveča prenos patogenov, kar je dobro dokumentirano (Becker, Supplemental feeding and wildlife disease dynamics). Tudi naravovarstvene organizacije v zadnjih letih vse bolj poudarjajo, da je higiena krmilnic ključna in da so nekatere oblike hranjenja (npr. ravne površine, kjer se hrana in izločki mešajo) bolj tvegane.

Kako hraniti v dobro ptic

– Hranimo predvsem pozimi.

– Ponujajmo primerno hrano: sončnična semena, nesoljene oreške, primerne maščobne pogače, lahko tudi domačo hrano, vendar po pameti.

– Krmilnice naj bodo čiste, hrano dodajajmo v manjših količinah.

– Na vrtu del namenite pticam, imejte grme, pustite listje v kotu, zmanjšajte uporabo strupov in pesticidov.

– Pomislimo tudi na vodo – plitev, čist napajalnik je pozimi dragocen.

– Pridružite se okoljevarstvenim organizacijam in jih podprite, ko zagovarjajo podivjanje (ozelenitev) Slovenije in protestirajo proti pozidanju še zadnjega zelenja v mestu.

Zimsko hranjenje je lahko čudovit most med človekom in naravo in dobrodošla pomoč pticam. A mitologija nas hitro odnese v skrajnosti: ali moraliziranje (ne smeš, ker ni naravno), ali hiperaktivno reševanje (krmi vse leto in vsepovsod). Zato krmimo premišljeno, pa vendar s toplim srcem.

***

Matjaž Gams, vodja agentne skupine na Institutu Jožef Stefan.

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.