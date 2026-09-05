Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. Ob izvolitvi vsake nove vlade se na političnem meniju skoraj vsakič znova pojavi vprašanje, ali Slovenija potrebuje pokrajine. Tudi koalicijska pogodba nove vlade poudarja pomen decentralizacije in ustanovitev pokrajin vidi kot enega od ključnih načinov za doseganje tega cilja. Najprej je treba poudariti, da sta to dve različni vprašanji. Na prvo bi moral biti odgovor precej jasen: Slovenija potrebuje več decentralizacije. Vsi podatki jasno kažejo, da je preveč ekonomske in politične moči skoncentrirane v Ljubljani. Eden od podatkov kaže, da 77,4 odstotka prihodkov slovenskih občin prihaja iz državnih transferjev, v primerjavi z 39,7 odstotka v OECD in 46 ...