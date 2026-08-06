Američani prodajajo reaktor. Slovenci bi morali prodajati Slovenijo

Ob razpravah o ameriški podpori Westinghousu v projektu Jek 2 se v Sloveniji veliko govori o vplivu, lobiranju in geopolitiki. Toda pozornost morda usmerjamo na napačno stran. Ameriška diplomacija počne natanko to, kar od nje pričakujejo ameriški državljani: pomaga ameriškemu gospodarstvu. Enako počne francoska diplomacija za francoska podjetja, nemška za nemška in južnokorejska za južnokorejska. To ni škandal, ampak ena od nalog sodobne države. Če ameriško podjetje kandidira za enega največjih infrastrukturnih projektov v zgodovini Slovenije, je razumljivo, da ga v okviru pravil in zakonodaje podpirajo ameriški veleposlanik, ministri in politični vrh. Zato se ne bi smeli čuditi, da Američani zastopajo svoje interese. Precej pomembneje je, ali slovenska diplomacija z enako odločnostjo ...