Amerika se pripravlja na nov spopad med Bidnom in Trumpom

Nedavne ankete so pokazale, da 60 odstotkov Američanov ne želi, da bi Donald Trump kandidiral za predsednika leta 2024, 70 odstotkov pa jih meni, da se predsednik Joe Biden ne bi smel potegovati za nov mandat. Samo 42 odstotkov Američanov meni, da Biden dobro opravlja predsedniške naloge. Trumpov rating na isti točki med njegovim mandatom je znašal 38 odstotkov. Leta 2016 je Trump postal najstarejša oseba, ki je kdaj osvojila Belo hišo. Naslednje leto bo star 77 let. Leta 2020 je Biden premagal Trumpa in njegov starostni rekord. Zdaj je star 80 let. In vendar se Amerika, čeprav se morda zdi neverjetno, pripravlja na nov boj med Bidnom in Trumpom novembra 2024.

Zakaj se to dogaja? Začnimo s Trumpom. V sedanji republikanski stranki volilna baza, ne strankarska elita, določa pogoje političnega bojevanja. Kljub vsem njegovim množicam kritikov, tekmecev, sovražnikov in pravnih težav borbeni populizem Donalda Trumpa še vedno navdihuje na milijone podpornikov in nihče drug v današnji republikanski stranki mu ne seže do kolen. Guverner Floride Ron DeSantis, ki še ni napovedal svoje kandidature, je videti kot edini potencialni kandidat, ki ima možnost, da ga premaga. Toda DeSantis ve, da ne more dobiti strankine predsedniške nominacije brez podpore milijonov Trumpovih volivcev, in Trump, ki se zaveda guvernerjevih ambicij, ga neusmiljeno zasipa s kritikami in posmehom, čeprav DeSantisa sploh še ni v tekmi.

Ian Bremmer FOTO: Press Release

Trump se spopada z resnimi pravnimi težavami in imel jih bo še več. Nekatere od verjetnih obtožb proti njemu so veliko resnejše od primera kupovanja molka pornozvezde, zaradi katerega je bil že uradno obtožen. Vendar pri nobenem od teh pregonov ne bo napredka še več mesecev in niti obsodba ne more preprečiti Trumpu, da kandidira za predsednika. Medtem pa bodo pravne težave omogočile Trumpu, da se bo v medijih še vedno razglašal za »žrtev političnega lova na čarovnice«, s čimer bodo drugi republikanski kandidati prikrajšani za pozornost, ki jo potrebujejo za zmanjševanje njegove prednosti.

Elitni republikanski zakonodajalci in številni donatorji krivijo Trumpa, ki je poln politične prtljage, da je leta 2020 izgubil proti nenavdihujočemu Bidnu, in mnogi pravijo, da je republikance stal priložnosti, da bi se veliko bolje odrezali na lanskih vmesnih volitvah v kongres. Toda Trumpov nadzor nad glasovi republikanskih volivcev, ki hrepenijo po njegovem pomanjkanju politične uglajenosti in obožujejo njegov neizprosni slog, bo zagotovil, da bodo v primeru njegove zmage v tekmi za strankino nominacijo bogati in močni republikanci imeli le malo izbire, kot da ga podprejo in upajo na najboljše.

In zakaj bodo demokrati dovolili Bidnu, da bo še drugič njihov kandidat? Skoraj polovica anketiranih demokratov pravi, da je Biden prestar za še en mandat, vendar večina meni, da bi se še eno Trumpovo predsedovanje izkazalo za katastrofalno. Ne vidijo druge izbire, kot da stavijo na človeka, ki je že enkrat premagal Trumpa. Sodobna ameriška predsedniška zgodovina kaže, da moč sedanjih predsednikov, ki se odločijo, da ne bodo kandidirali za ponovno izvolitev (glej Truman 1952 in Johnson 1968), ali ki se soočajo s hudimi nasprotniki iz svojih strankarskih vrst (Carter 1980 in George HW Bush 1992), preide na drugo stranko. Bidnovi edini izzivalci do te točke so tekmeci brez možnosti za zmago. Prav tako se Biden ne more umakniti, da bi svoji podpredsednici dovolil kandidirati, saj je Kamala Harris, ki opravlja to funkcijo, še manj priljubljena kot Biden.

Trump se spopada z resnimi pravnimi težavami in imel jih bo še več. FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters

Med tekmo leta 2024 in prvim dvobojem Bidna proti Trumpu leta 2020 bodo pomembne razlike. Tokrat je Biden predsednik z vsemi prednostmi in slabostmi, pooblastili in odgovornostmi, ki jih urad zagotavlja kandidatu, ki se želi obdržati na oblasti. Trump ima še vedno predsedniški mandat, s katerim se lahko hvali in brani, vendar bo Biden nadziral potek tekme vse do preštetja glasov prihodnjega novembra. To tudi pomeni, da bo za Trumpa še težje organizirati kakršnokoli novo prizadevanje za razveljavitev volilnega rezultata, ki mu ne bi bil všeč.

Druga razlika: te volitve ne bodo potekale sredi pandemije. To odpravlja težavo iz tekme, ki je močno škodila Trumpu leta 2020, a tudi starajočemu Bidnu odvzame vsakršen izgovor za sprejetje lahkega razporeda volilne kampanje, ki bi koristno zmanjšal njegovo javno prepoznavnost.

Ameriški volivci so nagnjeni k ponovni izvolitvi sedanjih predsednikov in še vedno je verjetno, da bi Biden zmagal v ponovnem dvoboju z izčrpno kontroverznim Trumpom. Vendar bi bilo neumno domnevati, da Trump ne more zmagati. Bidnova starost bo osvetlila vsako novo vprašanje o njegovem zdravju in ravni osebne energije. Američani tudi niso zadovoljni s sedanjo usmeritvijo države. V nedavni raziskavi je 69 odstotkov vprašanih izrazilo negativne poglede na gospodarstvo tako zdaj kot v prihodnosti, kar je najvišji odstotek v 17-letni zgodovini te ankete. Predsedniki običajno prevzamejo krivdo za takšne številke.

Bidnovo največje upanje bi lahko bil republikanski nasprotnik, ki ni Trump. Neki drugi kandidat ne bo spodbudil tovrstnih populističnih volilnih strasti, a če Trump iz kakršnegakoli razloga izgubi republikansko nominacijo, bi lahko začel politično maščevalno vojno proti lastni stranki, vključno s tem, da bi kandidiral kot neodvisni kandidat in prejel ravno dovolj glasov v ključnih zveznih državah, da bi izid volitev nagnil v korist Bidnu. Po drugi strani bi lahko grožnja takšnega razpleta prepričala republikance, da vztrajajo pri Trumpu.

Za zdaj je do volitev še 18 mesecev, do takrat pa gotovo ne bo zmanjkalo pomembnih novic in presenečenj. Morebitna gospodarska recesija v ZDA bi lahko bila ključna. Nekaj pa je gotovo: tekma za Belo hišo leta 2024 bo zelo grda.

***

Ian Bremmer, predsednik Eurasia Group in GZERO Media ter avtor knjige Moč krize.

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališč uredništva.