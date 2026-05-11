  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Tisk

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Gostujoče pero

    EU pred izbiro: še naprej rdeča preproga ali rdeča luč Izraelu

    Amnesty International zahteva prekinitev pridružitvenega sporazuma z Izraelom. Če EU tega ne naredi, tvega soodgovornost za genocid, okupacijo in apartheid.
    Prizor z nedavnih protestov proti izraelski vladi v Tel Avivu. Demonstranti so izraelskega premiera Benjamina Netanjahuja primerjali s pokojnim kolumbijskim narkomafijcem Pablom Escobarjem. FOTO: Jack Guez/AFP
    Galerija
    Prizor z nedavnih protestov proti izraelski vladi v Tel Avivu. Demonstranti so izraelskega premiera Benjamina Netanjahuja primerjali s pokojnim kolumbijskim narkomafijcem Pablom Escobarjem. FOTO: Jack Guez/AFP
    Direktorice in direktorji vseh pisarn Amnesty International v EU
    11. 5. 2026 | 09:21
    11. 5. 2026 | 09:55
    10:54
    A+A-

    Danes bo EU pred odločilnim preizkusom svojih vrednot, načel in zavezanosti človekovim pravicam in mednarodnemu pravu. Javni, politični in diplomatski pritiski se stopnjujejo. Zunanji ministri EU bodo izbirali: ali nadaljujejo z razvijanjem rdeče preproge Izraelu ali pa EU prižge rdečo luč, ker se Izrael posmehuje njenim temeljnim okvirjem, še posebej po oktobru 2023.

    image_alt
    Protesti proti Rusiji in Izraelu v Benetkah se nadaljujejo

    EU ne primanjkuje ukrepov, s katerimi bi lahko pritisnila na Izrael, a priča smo osupljivemu pomanjkanju politične volje. Če EU res želi končati desetletja nekaznovanosti Izraela, je absolutni minimum, da prekine pridružitveni sporazum z Izraelom, ki vključuje trgovinske privilegije. Če EU tega ne naredi, tvega soodgovornost za genocid, nezakonito okupacijo in apartheid, ki se nadaljujejo.

    Dve članici držita asa v rokavu: Italija in Nemčija. Obe imata osrednjo vlogo pri preprečevanju prekinitve pridružitvenega sporazuma in pri zaščiti Izraela pred posledicami zaradi hudodelstev, ki jih izvaja nad palestinskim prebivalstvom. Podpora ene od teh dveh držav bi v zapletenem glasovalnem sistemu med članicami EU prevesila odločitev h kvalificirani večini, ki je potrebna za delno prekinitev pridružitvenega sporazuma.

    Tudi Izraelci pozivajo k ustavitvi nasilja na Bližnjem vzhodu. FOTO: Jack Guez/AFP
    Tudi Izraelci pozivajo k ustavitvi nasilja na Bližnjem vzhodu. FOTO: Jack Guez/AFP

    Pridružitveni sporazum Izraela in EU velja od leta 2000 kot pravni in institucionalni okvir političnim dogovorom in gospodarskemu sodelovanju, ki daje Izraelu privilegiran dostop do trgov EU. Unija ostaja največja trgovinska partnerka Izraela; zgolj leta 2024 je izvoz Izraela v EU predstavljal kar 28,8 odstotka njegovega celotnega izvoza.

    Izrael že dolgo krši določila 2. člena pridružitvenega sporazuma, ki zahtevajo, da je spoštovanje človekovih pravic nujni del partnerstva – dejstvo, ki ga je z zamudo pripoznala tudi evropska komisija v lastnem pregledu junija 2025.

    Septembra 2025, po izjemnem javnem pritisku, je predsednica komisije Ursula von der Leyen predlagala delno prekinitev določil pridružitvenega sporazuma, vezanih na trgovanje, vključno s ciljnimi sankcijami proti najbolj ekstremističnim izraelskim ministrom in nasilnim naseljencem. A celo ta omejeni in obupno nezadovoljivi predlog še naprej blokirata Nemčija in Italija zaradi zahtevane večine v sistemu glasovanja EU.

    Karkoli trenutno ostaja od evropske kredibilnosti – saj vis-à-vis Izrael že večkrat ni uresničil lastnih pravil –, je na kocki. Ne more se več izogibati vse številnejšim obtožbam dvojnih standardov, še posebej ob načelnem in odločnem odzivu na rusko agresijo proti Ukrajini. Človekove pravice palestinskega prebivalstva, ki jih Izrael vztrajno tepta, zahtevajo enako odločno držo.

    Kljub razglasitvi premirja oktobra 2025 se izraelske kršitve mednarodnega prava in genocid v Gazi nadaljujejo.

    V okupirani Gazi se izraelske vojaške operacije med t. i. premirjem niso ustavile, ubitih je bilo več kot 830 ljudi, večinoma civilistov, in še naprej je razseljenih več kot 60 odstotkov prebivalstva. Večina notranje razseljenih oseb živi v improviziranih zatočiščih ali delno porušenih stavbah v nečloveških razmerah, pogostokrat izpostavljena okužbam zaradi insektov in podgan. Izrael še naprej blokira in omejuje vstop blaga, nujnega za preživetje civilistov, vključno z materiali za zatočišča, zdravstveno opremo in zadostno hrano ter gnojila. Prav tako omejuje delo humanitarnih organizacij.

    image_alt
    Izrael pripravlja nov val napadov na Gazo

    Na Zahodnem bregu, vključno z Vzhodnim Jeruzalemom, ki ju Izrael nezakonito okupira, so razmere močno zaostrene. Po 7. oktobru 2023 je bilo tam ubitih več kot 1080 Palestink in Palestincev, med njimi vsaj 235 otrok. Okoli 45 beduinskih in pastirskih skupnosti je razseljenih že od začetka leta 2023, večinoma zaradi nasilja naseljencev, ki ga podpira izraelska država. Februarja 2026 je izraelski kabinet potrdil nova pravila o registru zemljišč, ki krepijo de facto aneksijo Zahodnega brega. To je neposredna kršitev odločitve Meddržavnega sodišča iz julija 2024. 30. marca letos je kneset potrdil diskriminatorni zakon o smrtni kazni, ki Izraelu podeljuje carte blanche, da usmrti Palestinke in Palestince, obsojene naklepnega umora, brez varovalk pravičnega sojenja. Zakon je bil deležen ostrih kritik in ogorčenja številnih držav EU, tudi Nemčije in Italije.

    Razdejanje v begunskem taborišču Šati v Gazi po petkovem zračnem napadu. FOTO: Dawoud Abu Alkas/Reuters
    Razdejanje v begunskem taborišču Šati v Gazi po petkovem zračnem napadu. FOTO: Dawoud Abu Alkas/Reuters

    Izraelsko obstreljevanje Libanona od 28. februarja dalje je ubilo okoli 2700 ljudi in prisililo z domov več kot milijon oseb. Izraelska vojska na jugu Libanona še naprej sistematično uničuje civilno infrastrukturo in preprečuje, da bi se civilisti vrnili na svoje domove. Gre za očitne kršitve mednarodnega prava.

    image_alt
    Več kot polovica prebivalcev Libanona potrebuje humanitarno pomoč

    Te kršitve kažejo na vzorec nekaznovanosti, ki jo omogoča tudi evropski oklevajoči in nedosledni odziv brez konkretnih ukrepov. Evropske države še naprej prodajajo Izraelu orožje. Francija in Nemčija sta bili glavni evropski izvoznici leta 2024, s čimer tvegata lastno soodgovornost za nadaljujoča se izraelska hudodelstva. Tudi Italija še naprej omogoča izvoz orožja v Izrael na podlagi dovoljenj, izdanih pred 7. oktobrom 2023, in tranzit orožja iz drugih držav.

    Sredi aprila 2026 je evropska ljudska iniciativa zbrala več kot milijon podpisov v rekordnih treh mesecih. Italija je bila ena od držav, kjer je bilo zbranih največ podpisov. Leto 2025 je bilo tudi leto množičnih političnih in delavskih mobilizacij, ki so jasno pokazale na prepad med italijansko vladno politiko in zahtevami javnosti.

    Podoben prepad obstaja v Nemčiji, kjer ankete kažejo, da večina nemškega prebivalstva ne podpira stališč svoje vlade in verjame, da bi morala politika do Bližnjega vzhoda slediti mednarodnemu pravu, ne pa pravno neobstoječemu »bistvu obstoja nemške države«.

    Izrael v napadih na jugu Libanona po trditvah aktivistov uporablja tudi zloglasni beli fosfor. FOTO: Ayal Margolin/Reuters
    Izrael v napadih na jugu Libanona po trditvah aktivistov uporablja tudi zloglasni beli fosfor. FOTO: Ayal Margolin/Reuters

    Več kot 75 nevladnih organizacij, vključno z Amnesty International, je pozvalo EU, naj prekine pridružitveni sporazum. Tudi okoli 400 nekdanjih diplomatov, ministrov in uradnikov EU je podprlo to zahtevo, prav tako neodvisni strokovnjaki OZN.

    Drža italijanske vlade je še posebej nedosledna. Čeprav je prekinila dogovor z Izraelom o obrambnem sodelovanju, še naprej preprečuje prekinitev pridružitvenega sporazuma.

    Podobno je pred kratkim napovedala, da bo podprla omejitve uvoza iz izraelskih nezakonitih naselbin, kar pa je nezadosten ukrep, ki ne odraža obsega dokumentiranih hudodelstev in ne more nadomestiti prekinitve pridružitvenega sporazuma.

    Nemška drža je prav tako skrb vzbujajoča. Čeprav njena ustava poudarja zavezanost mednarodnemu pravu in Berlin vseskozi poudarja pomen močne in enotne evropske zunanje politike, Nemčija spodkopava oboje. Ko preprečuje dosego soglasja, Nemčija šibi ravno enotnost, ki trdi, da jo brani. Njen zunanji minister prekinitev pridružitvenega sporazuma označuje za »neprimerno« in vztraja na nadaljevanju »konstruktivnega dialoga« z Izraelom. S tem šibi vse večji pritisk, da do prekinitve pride.

    Čeprav nemška ustava poudarja zavezanost mednarodnemu pravu in Berlin vseskozi poudarja pomen močne in enotne evropske zunanje politike, Nemčija spodkopava oboje.

    Po številnih krogih dialogov, po številnih opozorilih in po vztrajnem stopnjevanju izraelskih kršitev brez posledic EU z neukrepanjem tvega svojo soodgovornost.

    EU ima jasno odgovornost, da prekine pridružitveni sporazum z Izraelom. Amnesty International poziva tako Giorgio Meloni kot Friedricha Merza, naj Izraelu prenehata dovoljevati izvajanje genocida, nezakonite okupacije in apartheida.

    Milijoni po svetu zahtevajo od svojih voditeljev, naj ukrepajo, da se ustavijo izraelske kršitve mednarodnega prava. Človečnost mora zmagati.

    Ileana Bello, direktorica Amnesty International Italije

    Julia Duchrow, direktorica Amnesty International Nemčije

    Carine Thibaut, direktorica Amnesty frankofonske Belgije

    Wies de Graeve, direktor Amnesty International Flandrije

    Stephen Bowen, direktor Amnesty International Irske

    David Pereira, direktor Amnesty International Luksemburga

    Sylvie Brigot, direktorica Amnesty International Francije

    Frank Johansson, direktor Amnesty International Finske

    Dávid Vig, direktor Amnesty International Madžarske

    Esteban Beltran, direktor Amnesty International Španije

    Anna Błaszczak-Banasiak, direktorica Amnesty International Poljske

    Nataša Posel, direktorica Amnesty International Slovenije

    Christos Dimopoulos, direktor Amnesty International Grčije

    Anna Johansson, direktorica Amnesty International Švedske

    Vibe Klarup, direktorica Amnesty International Danske

    João Godinho Martins, direktor Amnesty International Portugalske

    Shoura Hashemi, direktorica Amnesty International Avstrije

    Dagmar Oudshoorn, direktorica Amnesty International Nizozemske

    Rado Sloboda, direktor Amnesty International Slovaške

    Nayden Rashkov, direktor Amnesty International Bolgarije

    Lucie Laštíková, direktorica Amnesty International Češke

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Reportaža

    Očeta Zorana Stevanovića smo obiskali v njegovem rojstnem kraju

    Rajka Stevanovića, očeta predsednika državnega zbora, smo v njegovi rodni vasi v BiH vprašali, iz kakšnega testa je njegov sin.
    Novica Mihajlović 11. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Bono

    Kljub milijonom oboževalk je vedno ljubil le njo

    Zgodba o frontmanu skupine U2 je filmska. Nesrečni fant, ki se ni znal sprijazniti z veliko izgubo, je rešitev našel v glasbi in z njo navdušil milijone.
    Agata Rakovec Kurent 10. 5. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Javno mnenje

    Kakšen bi bil izid, če bi volili še enkrat?

    Obe vodilni stranki sta pridobili v primerjavi z aprilskim merjenjem, kaže Barometer. Delež neopredeljenih ostaja razmeroma majhen.
    Barbara Hočevar 11. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Kolumna

    Logar, Stevanović in NSi: triglav laži, ki poganja novo desno koalicijo

    Politične stvari so že dolgo dogovorjene in se kažejo kot popoln državni preobrat, če ne kar revolucija.
    Janez Markeš 9. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko palec začne omejevati vsakdan: prepoznajte znake rizartroze

    »Boli me palec in zapestje vsakič, ko odklepam vrata.« Ste kdaj pomislili, da bolečina na dnu palca ni le posledica preobremenitve?
    Promo Delo 11. 5. 2026 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    GigaSfera, nova Telemachova zgodba o povezanosti

    Eno največjih telekomunikacijskih podjetij pri nas predstavlja platformo, ki v ospredje postavlja sodobnega uporabnika in njegovo potrebo, da je vedno »IN«
    Promo Delo 11. 5. 2026 | 08:44
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Česa se boji Evropa?

    V podkastu Tehnološki velikani sta razpravljala Peter Kos in David Bevc.
    Gregor Knafelc 7. 5. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Od laboratorija do trga: nova faza slovenskega inovacijskega razvoja

    Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
    6. 5. 2026 | 09:03
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Sašo Šmigić, Generali Investments

    Na trgu poslovnih stavb se karte že mešajo

    Za vlagatelje na trg poslovnih nepremičnin je pomembna najemna donosnost v primerjavi z donosnostjo dolgoročnih državnih obveznic.
    Milka Bizovičar 9. 5. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Nepremičnine

    Zelena naložba, ki brez zaščite lahko drago stane

    Število sončnih elektrarn še naprej narašča, strokovnjaki opozarjajo na pomen kakovostne montaže, vzdrževanja in ustreznega zavarovanja.
    Marjana Kristan Fazarinc 9. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Umetna inteligenca

    Umetna inteligenca kot prevozno sredstvo na poti v prihodnost

    Če je Kitajska igralnica, potem je vložek UI na mizi, in če bodo ZDA v tem krogu izgubile, je igre konec.Peking gradi pametno družbo zase, a spreminja ves svet.
    Zorana Baković 8. 5. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Sponzorstvo

    Podpora športu v podjetje privablja boljše kadre

    Odločitev, kateri šport podpreti kot sponzor, je za podjetje morda pomembnejša, kot se zdi; gre za podporo zaposlenih.
    Milka Bizovičar 7. 5. 2026 | 06:30
    Preberite več

    Več iz teme

    IzraelAmnesty InternationalEUgostujoče peropoziv

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Zdravje Nobelove nagrajenke

    Narges Mohamadi prepeljali v bolnišnico v Teheranu

    Njen mož Tagi Rahmani, ki živi v Parizu, je v soboto znova opozoril, da je njeno stanje kritično.
    11. 5. 2026 | 09:32
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    EU pred izbiro: še naprej rdeča preproga ali rdeča luč Izraelu

    Amnesty International zahteva prekinitev pridružitvenega sporazuma z Izraelom. Če EU tega ne naredi, tvega soodgovornost za genocid, okupacijo in apartheid.
    11. 5. 2026 | 09:21
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Nepremičninski trend

    Več znanih slovenskih družb prodalo poslovne stavbe

    Tri velike slovenske družbe niso več lastnice, ampak le še najemnice poslovnih stavb. Na slovenskem trgu malo transakcij te vrste.
    Maja Grgič 11. 5. 2026 | 09:20
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Golf

    Barbara Car v boj za študentski finale ZDA v golfu

    Slovenska golfistka, študentka univerze Old Dominion, igra na regionalnem finalu v Louisvillu.
    Rok Tamše 11. 5. 2026 | 09:15
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Nika Babić (Veganika)

    Del politike je tudi to, koga imamo radi. In tudi to, kaj jemo

    Nika Babić močno verjame v sodelovanje. "Kakšna žalostna zmaga je, če si na vrhu sam," pravi.
    Sabina Obolnar 11. 5. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Nepremičninski trend

    Več znanih slovenskih družb prodalo poslovne stavbe

    Tri velike slovenske družbe niso več lastnice, ampak le še najemnice poslovnih stavb. Na slovenskem trgu malo transakcij te vrste.
    Maja Grgič 11. 5. 2026 | 09:20
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Golf

    Barbara Car v boj za študentski finale ZDA v golfu

    Slovenska golfistka, študentka univerze Old Dominion, igra na regionalnem finalu v Louisvillu.
    Rok Tamše 11. 5. 2026 | 09:15
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Nika Babić (Veganika)

    Del politike je tudi to, koga imamo radi. In tudi to, kaj jemo

    Nika Babić močno verjame v sodelovanje. "Kakšna žalostna zmaga je, če si na vrhu sam," pravi.
    Sabina Obolnar 11. 5. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Nova generacija slovenskih podjetnikov pred veliko priložnostjo

    Slovenska agencija za mlade in Impact Hub Slovenia naznanjata začetek že 6. sezone mednarodnega programa Social Impact Award v Sloveniji.
    Promo Delo 6. 4. 2026 | 09:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Novinec iz Vietnama izziva avtomobilske velikane

    VinFast, mlada vietnamska avtomobilska znamka, stavi na električno mobilnost, dolgo garancijo in samozavesten vstop na evropski trg.
    5. 5. 2026 | 14:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Nakup, gradnja ali prenova: kako sprejeti prave odločitve

    Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
    Promo Delo 7. 5. 2026 | 10:49
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Ko zgodovina Ljubljane zaživi na krožniku

    Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
    5. 5. 2026 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    VLAK

    Kako danes najhitreje kupiti vozovnico za vlak (video)

    Od potniške blagajne in kartomata do aplikacije, od prvega razreda do prostora za kolo: vlak ponuja veliko in je odlična izbira za prevoz v službo.
    11. 4. 2026 | 08:28
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zgodba podjetnice: ta trgovec je verjel v njen izdelek

    Ko je Natalija Ogorevc doma pripravljala svoje prve granole, si ni predstavljala, da bo njena ideja nekoč pristala na policah trgovin po vsej Sloveniji.
    Promo Delo 6. 5. 2026 | 11:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    TIMBILDING

    Najbolj priljubljeni programi ta hip

    V prostorih Vinakopra v Kopru že leto dni deluje gastronomski laboratorij KeBon.
    Promo Delo 16. 4. 2026 | 11:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Spoznaj mobilno aplikacijo SuperClub

    Nova aplikacija nakupovalnih centrov

    Poznaš tisti občutek popolne sreče, ko v trgovini opraviš vrhunski nakup? Zdaj ti vsak obisk Supernove prinese še veliko več! Darila, popuste in presenečenja.
    Promo Delo 8. 5. 2026 | 08:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Revma: kako ublažiti jutranjo okorelost sklepov?

    Bolečine v sklepih in okorelost niso le znaki staranja, lahko gre za revmatsko bolezen. Kako jo prepoznati in zakaj je fizioterapija korak k boljšemu življenju?
    Promo Delo 5. 5. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    »Ne bi zelo zgrešili, če bi rekli, da gre Evropa lahko nazaj v srednji vek« (video)

    Digitalna suverenost postaja ključno vprašanje poslovne stabilnosti, nadzora nad podatki in izbire tehnoloških partnerjev.
    8. 5. 2026 | 10:49
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Hiša brez stresa: od prve ideje do vselitve z enim partnerjem

    Gradnja doma je ena največjih investicij v življenju, a ni nujno tudi največji vir skrbi. Celostna gradbena storitev podjetja Xella Slovenija je rešitev.
    5. 5. 2026 | 14:31
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

    Poklicne šole pred veliko spremembo (video)

    Poklicno izobraževanje pri nas je pred spremembami, ki bodo odločale o tem, ali bo sistem ostal na robu zanimanja ali pa bo postal ključni motor razvoja.
    15. 4. 2026 | 09:50
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Ljubljana se pripravlja na veliki spektakel

    V okviru 74. Ljubljana Festivala se bo Gallusova dvorana Cankarjevega doma ob koncu avgusta prelevila v prizorišče vrhunskega simfoničnega dialoga.
    Promo Delo 5. 5. 2026 | 11:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Motorist naj bo

    Razmišljate o tem, da bi postali motorist? Ta odločitev zahteva premislek, nato pa tudi pravo pripravo, opremo in ustrezno zaščito.
    Promo Delo 5. 5. 2026 | 12:33
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nova era dostave
    Vredno branja

    Spremembe na pošti: po novem boste tam lahko urejali vse to

    Od plačila položnic do vozniškega izpita: pošta postaja bližnja točka za urejanje vsakdanjih in uradnih zadev.
    Promo Delo 7. 5. 2026 | 09:18
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo