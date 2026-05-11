EU pred izbiro: še naprej rdeča preproga ali rdeča luč Izraelu

Danes bo EU pred odločilnim preizkusom svojih vrednot, načel in zavezanosti človekovim pravicam in mednarodnemu pravu. Javni, politični in diplomatski pritiski se stopnjujejo. Zunanji ministri EU bodo izbirali: ali nadaljujejo z razvijanjem rdeče preproge Izraelu ali pa EU prižge rdečo luč, ker se Izrael posmehuje njenim temeljnim okvirjem, še posebej po oktobru 2023.

EU ne primanjkuje ukrepov, s katerimi bi lahko pritisnila na Izrael, a priča smo osupljivemu pomanjkanju politične volje. Če EU res želi končati desetletja nekaznovanosti Izraela, je absolutni minimum, da prekine pridružitveni sporazum z Izraelom, ki vključuje trgovinske privilegije. Če EU tega ne naredi, tvega soodgovornost za genocid, nezakonito okupacijo in apartheid, ki se nadaljujejo.

Dve članici držita asa v rokavu: Italija in Nemčija. Obe imata osrednjo vlogo pri preprečevanju prekinitve pridružitvenega sporazuma in pri zaščiti Izraela pred posledicami zaradi hudodelstev, ki jih izvaja nad palestinskim prebivalstvom. Podpora ene od teh dveh držav bi v zapletenem glasovalnem sistemu med članicami EU prevesila odločitev h kvalificirani večini, ki je potrebna za delno prekinitev pridružitvenega sporazuma.

Tudi Izraelci pozivajo k ustavitvi nasilja na Bližnjem vzhodu. FOTO: Jack Guez/AFP

Pridružitveni sporazum Izraela in EU velja od leta 2000 kot pravni in institucionalni okvir političnim dogovorom in gospodarskemu sodelovanju, ki daje Izraelu privilegiran dostop do trgov EU. Unija ostaja največja trgovinska partnerka Izraela; zgolj leta 2024 je izvoz Izraela v EU predstavljal kar 28,8 odstotka njegovega celotnega izvoza.

Izrael že dolgo krši določila 2. člena pridružitvenega sporazuma, ki zahtevajo, da je spoštovanje človekovih pravic nujni del partnerstva – dejstvo, ki ga je z zamudo pripoznala tudi evropska komisija v lastnem pregledu junija 2025.

Septembra 2025, po izjemnem javnem pritisku, je predsednica komisije Ursula von der Leyen predlagala delno prekinitev določil pridružitvenega sporazuma, vezanih na trgovanje, vključno s ciljnimi sankcijami proti najbolj ekstremističnim izraelskim ministrom in nasilnim naseljencem. A celo ta omejeni in obupno nezadovoljivi predlog še naprej blokirata Nemčija in Italija zaradi zahtevane večine v sistemu glasovanja EU.

Karkoli trenutno ostaja od evropske kredibilnosti – saj vis-à-vis Izrael že večkrat ni uresničil lastnih pravil –, je na kocki. Ne more se več izogibati vse številnejšim obtožbam dvojnih standardov, še posebej ob načelnem in odločnem odzivu na rusko agresijo proti Ukrajini. Človekove pravice palestinskega prebivalstva, ki jih Izrael vztrajno tepta, zahtevajo enako odločno držo.

Kljub razglasitvi premirja oktobra 2025 se izraelske kršitve mednarodnega prava in genocid v Gazi nadaljujejo.

V okupirani Gazi se izraelske vojaške operacije med t. i. premirjem niso ustavile, ubitih je bilo več kot 830 ljudi, večinoma civilistov, in še naprej je razseljenih več kot 60 odstotkov prebivalstva. Večina notranje razseljenih oseb živi v improviziranih zatočiščih ali delno porušenih stavbah v nečloveških razmerah, pogostokrat izpostavljena okužbam zaradi insektov in podgan. Izrael še naprej blokira in omejuje vstop blaga, nujnega za preživetje civilistov, vključno z materiali za zatočišča, zdravstveno opremo in zadostno hrano ter gnojila. Prav tako omejuje delo humanitarnih organizacij.

Na Zahodnem bregu, vključno z Vzhodnim Jeruzalemom, ki ju Izrael nezakonito okupira, so razmere močno zaostrene. Po 7. oktobru 2023 je bilo tam ubitih več kot 1080 Palestink in Palestincev, med njimi vsaj 235 otrok. Okoli 45 beduinskih in pastirskih skupnosti je razseljenih že od začetka leta 2023, večinoma zaradi nasilja naseljencev, ki ga podpira izraelska država. Februarja 2026 je izraelski kabinet potrdil nova pravila o registru zemljišč, ki krepijo de facto aneksijo Zahodnega brega. To je neposredna kršitev odločitve Meddržavnega sodišča iz julija 2024. 30. marca letos je kneset potrdil diskriminatorni zakon o smrtni kazni, ki Izraelu podeljuje carte blanche, da usmrti Palestinke in Palestince, obsojene naklepnega umora, brez varovalk pravičnega sojenja. Zakon je bil deležen ostrih kritik in ogorčenja številnih držav EU, tudi Nemčije in Italije.

Razdejanje v begunskem taborišču Šati v Gazi po petkovem zračnem napadu. FOTO: Dawoud Abu Alkas/Reuters

Izraelsko obstreljevanje Libanona od 28. februarja dalje je ubilo okoli 2700 ljudi in prisililo z domov več kot milijon oseb. Izraelska vojska na jugu Libanona še naprej sistematično uničuje civilno infrastrukturo in preprečuje, da bi se civilisti vrnili na svoje domove. Gre za očitne kršitve mednarodnega prava.

Te kršitve kažejo na vzorec nekaznovanosti, ki jo omogoča tudi evropski oklevajoči in nedosledni odziv brez konkretnih ukrepov. Evropske države še naprej prodajajo Izraelu orožje. Francija in Nemčija sta bili glavni evropski izvoznici leta 2024, s čimer tvegata lastno soodgovornost za nadaljujoča se izraelska hudodelstva. Tudi Italija še naprej omogoča izvoz orožja v Izrael na podlagi dovoljenj, izdanih pred 7. oktobrom 2023, in tranzit orožja iz drugih držav.

Sredi aprila 2026 je evropska ljudska iniciativa zbrala več kot milijon podpisov v rekordnih treh mesecih. Italija je bila ena od držav, kjer je bilo zbranih največ podpisov. Leto 2025 je bilo tudi leto množičnih političnih in delavskih mobilizacij, ki so jasno pokazale na prepad med italijansko vladno politiko in zahtevami javnosti.

Podoben prepad obstaja v Nemčiji, kjer ankete kažejo, da večina nemškega prebivalstva ne podpira stališč svoje vlade in verjame, da bi morala politika do Bližnjega vzhoda slediti mednarodnemu pravu, ne pa pravno neobstoječemu »bistvu obstoja nemške države«.

Izrael v napadih na jugu Libanona po trditvah aktivistov uporablja tudi zloglasni beli fosfor. FOTO: Ayal Margolin/Reuters

Več kot 75 nevladnih organizacij, vključno z Amnesty International, je pozvalo EU, naj prekine pridružitveni sporazum. Tudi okoli 400 nekdanjih diplomatov, ministrov in uradnikov EU je podprlo to zahtevo, prav tako neodvisni strokovnjaki OZN.

Drža italijanske vlade je še posebej nedosledna. Čeprav je prekinila dogovor z Izraelom o obrambnem sodelovanju, še naprej preprečuje prekinitev pridružitvenega sporazuma.

Podobno je pred kratkim napovedala, da bo podprla omejitve uvoza iz izraelskih nezakonitih naselbin, kar pa je nezadosten ukrep, ki ne odraža obsega dokumentiranih hudodelstev in ne more nadomestiti prekinitve pridružitvenega sporazuma.

Nemška drža je prav tako skrb vzbujajoča. Čeprav njena ustava poudarja zavezanost mednarodnemu pravu in Berlin vseskozi poudarja pomen močne in enotne evropske zunanje politike, Nemčija spodkopava oboje. Ko preprečuje dosego soglasja, Nemčija šibi ravno enotnost, ki trdi, da jo brani. Njen zunanji minister prekinitev pridružitvenega sporazuma označuje za »neprimerno« in vztraja na nadaljevanju »konstruktivnega dialoga« z Izraelom. S tem šibi vse večji pritisk, da do prekinitve pride.

Čeprav nemška ustava poudarja zavezanost mednarodnemu pravu in Berlin vseskozi poudarja pomen močne in enotne evropske zunanje politike, Nemčija spodkopava oboje.

Po številnih krogih dialogov, po številnih opozorilih in po vztrajnem stopnjevanju izraelskih kršitev brez posledic EU z neukrepanjem tvega svojo soodgovornost.

EU ima jasno odgovornost, da prekine pridružitveni sporazum z Izraelom. Amnesty International poziva tako Giorgio Meloni kot Friedricha Merza, naj Izraelu prenehata dovoljevati izvajanje genocida, nezakonite okupacije in apartheida.

Milijoni po svetu zahtevajo od svojih voditeljev, naj ukrepajo, da se ustavijo izraelske kršitve mednarodnega prava. Človečnost mora zmagati.

Ileana Bello, direktorica Amnesty International Italije

Julia Duchrow, direktorica Amnesty International Nemčije

Carine Thibaut, direktorica Amnesty frankofonske Belgije

Wies de Graeve, direktor Amnesty International Flandrije

Stephen Bowen, direktor Amnesty International Irske

David Pereira, direktor Amnesty International Luksemburga

Sylvie Brigot, direktorica Amnesty International Francije

Frank Johansson, direktor Amnesty International Finske

Dávid Vig, direktor Amnesty International Madžarske

Esteban Beltran, direktor Amnesty International Španije

Anna Błaszczak-Banasiak, direktorica Amnesty International Poljske

Nataša Posel, direktorica Amnesty International Slovenije

Christos Dimopoulos, direktor Amnesty International Grčije

Anna Johansson, direktorica Amnesty International Švedske

Vibe Klarup, direktorica Amnesty International Danske

João Godinho Martins, direktor Amnesty International Portugalske

Shoura Hashemi, direktorica Amnesty International Avstrije

Dagmar Oudshoorn, direktorica Amnesty International Nizozemske

Rado Sloboda, direktor Amnesty International Slovaške

Nayden Rashkov, direktor Amnesty International Bolgarije

Lucie Laštíková, direktorica Amnesty International Češke