Antisemitizem, kolateralna škoda vojne v Gazi

Jewish Telegraphic Agency, mednarodna poročevalska agencija s sedežem v New Yorku, ki velja za nekakšno judovsko različico Associated Pressa, je pred dnevi objavila obširen prispevek o antisemitizmu v Sloveniji.

Antisemitizem – sovražna nastrojenost proti Judom kot verski, etnični ali narodni skupini – se v zadnjih letih po svetu spet krepi. Agencija ugotavlja, da je ta pojav v Sloveniji izrazitejši kot v katerikoli drugi nekdanji jugoslovanski republiki. Opozarja na primere vandalizma, groženj in sovražne retorike, pa tudi na brezbrižnost oblasti – denimo, ko se ni ustrezno odzvala na kljukasti križ, narisan na zid Judovskega kulturnega centra v Ljubljani. Judovski sogovorniki so poročali celo o zavrnjenih bančnih posojilih zaradi svoje etnične pripadnosti.

Dr. Božo Cerar. FOTO: Delo

Ti ljudje niso odgovorni za politiko izraelske vlade – z njo se mnogi sploh ne strinjajo. Kljub temu postajajo tarča predsodkov in sovraštva. Njihova vse večja družbena izolacija je po mnenju nekaterih posledica agresivne protiizraelske retorike, h kateri se slovenska politika včasih zateka tudi iz notranjepolitičnih razlogov. K temu dodatno pripomoreta še medijska neuravnoteženost in površno razumevanje zapletenega bližnjevzhodnega konflikta.

K rasti antisemitizma je nedvomno močno pripomogla politika izraelskega premiera Benjamina Netanjahuja, zlasti njegov neizprosni boj proti Hamasu po krvavem napadu 7. oktobra 2023 – največjem pokolu Judov po holokavstu. Napad je pustil globoke rane v izraelski družbi in povzročil temeljito spremembo izraelske strategije: odločnost, da z vsemi sredstvi zatre vsako eksistencialno grožnjo.

A sovraštva do Judov, ki se je razlilo po svetu, ni sprožila le izraelska vlada. Svoj delež odgovornosti nosijo tudi mediji, politiki in mnenjski voditelji, ki so s pretirano enostranskimi obsodbami ustvarili vtis, da je za vojno odgovoren le Izrael. Kritike izraelskih dejanj so bile pogosto upravičene – a izostalo je objektivno poročanje o vlogi Hamasa, o njegovem sistematičnem izkoriščanju civilistov kot živega ščita in o njegovem neomajnem cilju: uničiti Izrael.

Tako je Hamas kljub vojaškemu porazu dosegel pomembno zmago v svetovnem javnem mnenju. Medtem ko je Gaza izgubila na deset tisoče življenj, se je sovraštvo do Judov znova razplamtelo – tudi v državah, v katerih judovske skupnosti skoraj ni.

Simbolična priznanja Palestine – države brez jasnih meja, legitimne vlade in delujočih institucij – so Izrael sicer še bolj osamila, a njegove politike niso spremenila. Nasprotno: še utrdila so jo.

Rešitev v obliki dveh držav, ki bi prinesla mir obema narodoma, se zdaj zdi bolj oddaljena kot kadarkoli. Podpira jo le približno petina Izraelcev in polovica Palestincev, pri čemer velika večina v njeno izvedbo sploh ne verjame. Hamas pa tej ideji nasprotuje prav tako odločno kot del izraelske desnice.

Čeprav sem bil do zdaj do večine notranje in zunanje politike ameriškega predsednika Donalda Trumpa kritičen, mu je treba priznati, da se je med prvimi odločno zoperstavil vse večjemu antisemitizmu v ZDA. Njegov mirovni načrt za Bližnji vzhod, čeprav nepopoln, prinaša vsaj nekaj upanja. Kot redkokdo drug je imel vpliv, da pritisne tako na Netanjahuja kot na arabske države in s tem tudi na Hamas – in doseženo premirje, osvoboditev izraelskih talcev ter dostava humanitarne pomoči v Gazo so vsekakor pomembni koraki.

Če se bo ta proces nadaljeval, bi lahko pripomogel ne le k stabilnejšemu Bližnjemu vzhodu, ampak tudi k zmanjšanju antisemitizma v svetu. Kajti vsaka pot v mir, četudi negotova, je hkrati pot stran od sovraštva.

**

Dr. Božo Cerar, upokojeni veleposlanik. Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.