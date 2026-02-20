  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Gostujoče pero

    Avatar 3.0: Kdo pripoveduje in kdo posluša

    Gledalci, ki so vse bolj ljubitelji eksplozij, zavračajo čustvene zgodbe.
    Gledalci ne pogrešajo realnega scenarističnega zapleta, arhetipskih likov, ki imajo praviloma vsak svoje osebne zaplete. FOTO: Oli Scarff/Afp
    Galerija
    Gledalci ne pogrešajo realnega scenarističnega zapleta, arhetipskih likov, ki imajo praviloma vsak svoje osebne zaplete. FOTO: Oli Scarff/Afp
    Tomaž Grubar
    20. 2. 2026 | 05:00
    11:04
    A+A-

    Pred dnevi sem, po dolgem času, s hčerjo obiskal kinematograf. Ogledala sva si tretjo izdajo franšize Avatar.

    Jezus Kristus! Vznemirila me je popolnoma prazna zgodba, obenem pa dobre tri ure trajajoča promocija filmske tehnološkosti. Je to recept za svetovno uspešnico, ki v zgolj nekaj dneh povrne večstomilijonsko investicijo?

    Kot rečeno. Filmska zgodba je prazna kot smetarska kanta v ponedeljek zjutraj, zato sem začel obračati oči in ušesa po dvorani. Opazoval sem hčer, opazoval sem špeglarsko 3D-gledalstvo. James Cameron je vedel, da dandanašnja kinoavdienca ne potrebuje čustvovanja in drugih človeških esenc. Mnogo predolg film zdrži tudi zgolj z nizanjem atraktivnih in nadrealnih prizorov breztežne streljačine. In sem se, edini v dvorani brez 3D-očal, globoko zamislil. Miže. Kdo nam leta 2026 servira takšne vsebine? In zakaj?

    image_alt
    Renato, povej mi zgodbo

    Kot je pred petsto leti Biblija s tiskom postala in ostala oficialna globalna resnica, se slej ko prej nekaj podobnega poskuša narediti tudi v letu 2026 z Avatarjem. Trčimo ob bistveno vprašanje vsiljevanja svoje resnice ali celo pripravo na prihodnost. Namreč, zelo pomembno je, kdo pripoveduje in kdo posluša zgodbe. Že Trubar je vedel, da »stati inu obstati« ni preprosta naloga. Pred petsto leti je vedel, da je treba svoj prav zapisati nekam, kjer ostane zapisan za vse večne čase. Poskrbel je, da se spoznanje sveta zapiše tudi v slovenskem jeziku. S slovensko Biblijo je ulil temelj slovenski kulturi in državnosti. Izkazalo se je in še se izkazuje, da je narod, ki »zakupi« sporočilo Biblije v lastnem jeziku, napreden. Obstaja.

    Lepo. A med vrsticami in v drobnem tisku spregledamo, da je ta korak tudi vabilo v permanentno tekmo. Včasih prijateljsko, vse pogosteje pa v čisto pravo vojno.

    V dobi informacij velja, da kdor ima besede, ima moč. Kdor ima glasbo, ima moč. Kdor ima slike, gibljive slike, medije, internet, umetno inteligenco … je najmočnejši. Mali Bog. Medijska tekma je globalna in prav nič milostljiva. Vse manj je prijateljskih tekem in vse več je tekem na življenje in smrt. Vojne se dogajajo z besedo, informacijo, naprednostjo, originalnim avtorstvom, izumiteljstvom. Pa seveda z nafto in posebnimi redkimi rudami. Kdor hoče postati najmočnejši, mora imeti v oblasti besedo in svojo resnico, ki jo prodaja in proda celotnemu svetu. Od Biblije do Avatarja. Od Beringovega preliva do Paname, do Sueza, Gibraltarja in po novem vse manj ledenega Severnega morja.

    image_alt
    Dimna zavesa v državnem zboru – prvoaprilska šala

    A kako biti konkurenčen na področju globalnega povpraševanja in ponudbe medijskih resnic?

    Vzemimo film. Smo Slovenci s svojo majhnostjo res obsojeni zgolj na gledanje tujih filmov? Se sploh še truditi s svojimi, avtohtonimi gibljivimi slikami? S svojo literaturo? S svojo glasbo, jezikom, patenti in izdelki?

    Na prvo žogo bi povprečen državljan male evropske države rekel, da se ne splača izgubljati časa in denarja s pripovedovanjem lastnih, domačih zgodb v »gibljivih slikanicah«. Ampak! Če hočeš imeti nekoč najboljšega znanstvenika, pesnika, nogometaša, politika, tehnologa, ga moraš popeljati skozi obdobje plenic in prvih korakov. Mlečnih zob, mozoljev in pubertete. Prvih ljubezni in razočaranj. Po približno tridesetih letih se pokaže rezultat. Nekoliko daljša je ta pot, a edina lahko privede do želenega cilja. Treba je investirati, si vzeti čas, bdeti nad prvimi majavimi koraki … da lahko nekoč zasedemo mesto najboljšega. Na katerem koli področju.

    image_alt
    (KOMENTAR) Glave se perejo po angleško

    Zdi se, da v Sloveniji te logike vlaganja v domače izumiteljstvo, avtorstvo, jezik in kulturo ne razumemo. Z avtorskimi pravicami imamo tradicionalne težave. Vedno nas zanese na lažjo pot plagiatorstva ali celo piratstva. Kaj bi se trudili z domačim posranim malčkom v plenici? Saj niti koraka ne zmore! A v to bomo vlagali? Nimamo ne denarja, ne časa in ne živcev za takšno početje! Dounloudamo, krekamo, krademo. Ali pa si le malo sposodimo, pa smo na konju.

    Slovenci zelo hitro in zelo radi dosežemo soglasje, da smo premajhni, da bi se lahko primerjali in kosali z velikimi in najboljšimi. Vse dokler se ne zgodi kak domač športni fenomen, ki pa ga potem hočemo pretirano osvetliti. In ga oslepimo. Kot kompenzacijo in opravičilo za trdno temo, ki smo jo, pred pojavom zvezde repatice, krčevito pomagali vzdrževati v njeni črni temi.

    Butale. Spet!!!

    Nočemo in nočemo se naučiti in doumeti, da na svetu obstajajo napredni in vizionarski narodi in države, ki računico vzgoje lastnih uspešnežev poznajo in jo uspešno žive. In tu se ne smemo več izgovarjati, da smo majhni in premajhni! Primer Nove Zelandije s štirimi milijoni prebivalcev, Islandije s pol milijona, v končni konsekvenci so na področju gibljivih slik bistveno bolj vizionarske sosedi Hrvaška pa Madžarska in tudi večno razburkana Srbija. Majhne države po velikosti in številu prebivalcev. A si upajo. Trdno so se odločile, da v svetu pustijo svoj pečat. In jim uspeva. Zadnja leta se lotevajo megalomanskih filmskih projektov kakor tudi redne in stalno nastajajoče televizijske produkcije. Rezultat sta suverenost in lastna identiteta. Za domačo kakor tudi za tujo rabo.

    image_alt
    Temna plat Talentov

    Slovenija? Investicije v film in AV-produkcije so minorne. Kar je narobe. Ampak! Kaj bi govorili o premajhnih petnajstih milijonih na leto, ko pa je kakovost proizvedenega res uborna. Naj mi ena ali dve normalni produkciji na leto ne zamerita metanja vseh v isti koš. V pisarnah Slovenskega filmskega centra, na MK, na RTV SLO, Pro Plusu in Planet TV ni čutiti svetovne ambicije tekmovanja za najboljše svetovne zgodbe. A če takšnih ambicij sploh ni, seveda tudi rezultata ne bo.

    Američani že zgodovinsko pišejo predčasne zgodbe za potrebe lastne prihodnosti. Enostavno vlagajo v dobičkonosen globalni posel, obenem pa perejo in mencajo možgane vsem tistim, ki še ne razmišljajo tako, kot govori ameriška resnica. Američani vsak velik filmski projekt razumejo kot novo … in novo ... in novo ofenzivo. Vojaški pohod na Iran, Ukrajino, Palestino, Grenlandijo ...

    Vas ta način na kaj spominja? Kaj je torej novi Avatar 3?

    Gledalci, ki so vse bolj ljubitelji eksplozij, zavračajo čustvene zgodbe. Ne pogrešajo realnega scenarističnega zapleta, arhetipskih likov, ki imajo praviloma vsak svoje osebne zaplete. Bolezen, ljubezen, psihološke in fiziološke težave. Nad tovrstnimi vsebinami se občinstvo očitno ne navdušuje več. Od kod je padel scenarij za Avatarja 3? Ali je mogoče, da smo prišli v čas in prostor, v katerem je James Cameron uvidel, da je dobro zapleten, prepleten in zavozlan scenarij že težava, ker povprečen gledalec ne zmore več spremljati čustveno polnih scen in dolgih miselnih linij?

    image_alt
    Avdiovizualni kalkulator

    Drugi in tretji del sta v resnici v svoji vsebinski praznini identična. Zgolj ponavljanje in nadgrajevanje že videnega v prvem delu, ki je še bil scenaristično korekten in je zadostil tudi čustvenim, psihološkim, antropološkim, socialnim kriterijem zanimive in skoraj verjetne zgodbe za prihodnost. Bojim se četrtega, petega, šestega dela. Da bo vsem tistim, ki ne pišemo lastnih zgodb, globalni svet ponudil triurni brainwashing​, pranje možganov, na ravni otroške pravljice za lahko noč? Lahko se zgodi. A upam, da ne.

    Upam na naravni čudež. Naj se zgodi veliki obrat, kjer bo po treh primerih terorja Zemljanov nad Pandorci prišel na vrsto četrti del – Ledena dežela. Odlična zgodba.

    V nadaljevanju zgodb o Pandori in Zemlji se bo tokrat pojavila nova vesoljna črna sila. V svojih interesih za redke rudnine in predvsem vodo bo napadla Zemljane. Ker Zemljo potrebuje iz strateških razlogov. Slabo se nam bo pisalo. A zgodil se bo, po dolgem času, prvi scenaristični obrat. Na pomoč Zemljanom bodo priskočili Pandorci. Uauuu! Dogaja! Drugi scenaristični zaplet bo nastal, ko presenetljivo in solidarno sodelovanje svetle strani Sile ne bo obrodilo sadov. Lebdimo nad prepadom, skupaj s Pandorci. Tem se v svojih zadnjih trenutkih opravičimo za vse, kar smo jim slabega storili. In na točki obupa se zgodi tretji, zadnji scenaristični obrat. Zemljane in Pandorce reši v grenlandskem ledu dolga leta hibernirana Eywa.

    Avatar nam sporoča prihodnost zgodovine. Medtem ko se v Sloveniji prepiramo o zgodovini in dogodkih druge svetovne vojne, smeli in napredni pišejo resnico za svojo in svetovno prihodnost.

    Po svoji meri.

     

    ***

    Tomaž Grubar, outfluencer.

    Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.

    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Logar se lahko izkaže za največjo prevaro teh volitev

    Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta tokrat govorila o prihajajočih volitvah in njihovih akterjih.
    18. 2. 2026 | 18:21
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Kemična tveganja

    Nov odpoklic izdelkov v Sparu, Eurospinu in Jagru

    V prašičjem mesu madžarskega proizvajalca so odkrili prekoračeno mejno vrednost perfluoroheksansulfonske kisline in perfluorooktansufonske kisline.
    18. 2. 2026 | 19:45
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Devin

    Z Rilkejeve poti padla 20 metrov v globino, grmičevje preprečilo še globlji padec

    Če ne bi pristala na skalnati polici pod potjo, bi zgrmela še 40 metrov nižje.
    17. 2. 2026 | 18:23
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Investicije

    V pogajanjih z Renaultom je bilo najtežje, ko je iz igre izstopil Volkswagen

    Revoz je že zagnal proizvodnjo novega električnega twinga v Novem mestu. Za kakšne investicije je še zanimanje pri nas?
    Nejc Gole 19. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

    Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
    Promo Delo 13. 2. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Omoda 5 SHS-H, hibridni SUV z dosegom do 1000 km

    Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
    Promo Delo 17. 2. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Metoda, ki bolečine v hrbtenici rešuje pri vzroku

    Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 10:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

    Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 09:35
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

    Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
    Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

    Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
    Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeniki kot čisti kolesarji v boju z dopingiranimi

    Železniške povezave logističnim podjetjem omogočajo konkurenčnost, drugi tir jim bo prinesel vsaj 150 milijonov evrov na leto.
    Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 11. 2. 2026 | 14:28
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Konferenca Javne investicije

    Po prvem odseku tretje razvojne osi že čez nekaj tednov

    Infrastrukturna ministra Slovenije in Hrvaške ter župana glavnih mest sosednjih držav so na okrogli mizi pretresali največje izzive pri gradnji infrastrukture.
    Nejc Gole 11. 2. 2026 | 12:45
    Preberite več

    Več iz teme

    gostujoče perofilmAvatarkinozgodba

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Zimski športi
    Milano - Cortina 2026

    Pica, špageti ali rižota? Najljubša jed olimpijskih iger je presenetila

    V spletni anketi so bralci za najljubšo jed olimpijskih iger izbrali široke rezance iz ajdove moke, poimenovane pizzoccheri.
    20. 2. 2026 | 05:15
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Milano Cortina 2026

    Slovaki lahko Donaldu Trumpu odpovejo let

    Danes v olimpijskem hokejskem polfinalu dvoboja Finska – Kanada in Slovaška – ZDA. Na finale bi prišel tudi predsednik Donald Trump.
    20. 2. 2026 | 05:05
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    OI 2026

    Danes na olimpijskih igrah (20. februar): olimpijsko slovo Jakova Faka?

    Današnji program na olimpijskih igrah Milano Cortina 2026 prinaša slovenske nastope zgolj v biatlonu.
    20. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Odrasli pirati in izgubljeni Peter Pan

    Govorimo veliko, a ne rešujemo kompleksnosti. In ko kompleksnost postane preveč neprijetna, jo preprosto odrežemo.
    20. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Paradoksi ločevanja

    Ni dvoma, da državno zdravstvo s svojimi kapacitetami in vgrajeno neracionalnostjo ne more izpolnjevati vseh zdravstvenih potreb.
    Alojz Ihan 20. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    OI 2026

    Danes na olimpijskih igrah (20. februar): olimpijsko slovo Jakova Faka?

    Današnji program na olimpijskih igrah Milano Cortina 2026 prinaša slovenske nastope zgolj v biatlonu.
    20. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Odrasli pirati in izgubljeni Peter Pan

    Govorimo veliko, a ne rešujemo kompleksnosti. In ko kompleksnost postane preveč neprijetna, jo preprosto odrežemo.
    20. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Paradoksi ločevanja

    Ni dvoma, da državno zdravstvo s svojimi kapacitetami in vgrajeno neracionalnostjo ne more izpolnjevati vseh zdravstvenih potreb.
    Alojz Ihan 20. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Bodite med prvimi

    V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
    Promo Delo 1. 2. 2026 | 09:44
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    TUJI TRGI

    Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

    Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 11:36
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

    Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 11:18
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

    Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
    Promo Delo 1. 2. 2026 | 13:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Ko čas znova postane vrednota

    Brezčasen oddih v Hévízu na Madžarskem: zdravilna voda, velnes in gastronomija brez hitenja.
    Promo Delo 13. 2. 2026 | 14:02
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

    Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 08:36
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo