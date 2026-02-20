Avatar 3.0: Kdo pripoveduje in kdo posluša

Pred dnevi sem, po dolgem času, s hčerjo obiskal kinematograf. Ogledala sva si tretjo izdajo franšize Avatar.

Jezus Kristus! Vznemirila me je popolnoma prazna zgodba, obenem pa dobre tri ure trajajoča promocija filmske tehnološkosti. Je to recept za svetovno uspešnico, ki v zgolj nekaj dneh povrne večstomilijonsko investicijo?

Kot rečeno. Filmska zgodba je prazna kot smetarska kanta v ponedeljek zjutraj, zato sem začel obračati oči in ušesa po dvorani. Opazoval sem hčer, opazoval sem špeglarsko 3D-gledalstvo. James Cameron je vedel, da dandanašnja kinoavdienca ne potrebuje čustvovanja in drugih človeških esenc. Mnogo predolg film zdrži tudi zgolj z nizanjem atraktivnih in nadrealnih prizorov breztežne streljačine. In sem se, edini v dvorani brez 3D-očal, globoko zamislil. Miže. Kdo nam leta 2026 servira takšne vsebine? In zakaj?

Kot je pred petsto leti Biblija s tiskom postala in ostala oficialna globalna resnica, se slej ko prej nekaj podobnega poskuša narediti tudi v letu 2026 z Avatarjem. Trčimo ob bistveno vprašanje vsiljevanja svoje resnice ali celo pripravo na prihodnost. Namreč, zelo pomembno je, kdo pripoveduje in kdo posluša zgodbe. Že Trubar je vedel, da »stati inu obstati« ni preprosta naloga. Pred petsto leti je vedel, da je treba svoj prav zapisati nekam, kjer ostane zapisan za vse večne čase. Poskrbel je, da se spoznanje sveta zapiše tudi v slovenskem jeziku. S slovensko Biblijo je ulil temelj slovenski kulturi in državnosti. Izkazalo se je in še se izkazuje, da je narod, ki »zakupi« sporočilo Biblije v lastnem jeziku, napreden. Obstaja.

Lepo. A med vrsticami in v drobnem tisku spregledamo, da je ta korak tudi vabilo v permanentno tekmo. Včasih prijateljsko, vse pogosteje pa v čisto pravo vojno.

V dobi informacij velja, da kdor ima besede, ima moč. Kdor ima glasbo, ima moč. Kdor ima slike, gibljive slike, medije, internet, umetno inteligenco … je najmočnejši. Mali Bog. Medijska tekma je globalna in prav nič milostljiva. Vse manj je prijateljskih tekem in vse več je tekem na življenje in smrt. Vojne se dogajajo z besedo, informacijo, naprednostjo, originalnim avtorstvom, izumiteljstvom. Pa seveda z nafto in posebnimi redkimi rudami. Kdor hoče postati najmočnejši, mora imeti v oblasti besedo in svojo resnico, ki jo prodaja in proda celotnemu svetu. Od Biblije do Avatarja. Od Beringovega preliva do Paname, do Sueza, Gibraltarja in po novem vse manj ledenega Severnega morja.

A kako biti konkurenčen na področju globalnega povpraševanja in ponudbe medijskih resnic?

Vzemimo film. Smo Slovenci s svojo majhnostjo res obsojeni zgolj na gledanje tujih filmov? Se sploh še truditi s svojimi, avtohtonimi gibljivimi slikami? S svojo literaturo? S svojo glasbo, jezikom, patenti in izdelki?

Na prvo žogo bi povprečen državljan male evropske države rekel, da se ne splača izgubljati časa in denarja s pripovedovanjem lastnih, domačih zgodb v »gibljivih slikanicah«. Ampak! Če hočeš imeti nekoč najboljšega znanstvenika, pesnika, nogometaša, politika, tehnologa, ga moraš popeljati skozi obdobje plenic in prvih korakov. Mlečnih zob, mozoljev in pubertete. Prvih ljubezni in razočaranj. Po približno tridesetih letih se pokaže rezultat. Nekoliko daljša je ta pot, a edina lahko privede do želenega cilja. Treba je investirati, si vzeti čas, bdeti nad prvimi majavimi koraki … da lahko nekoč zasedemo mesto najboljšega. Na katerem koli področju.

Zdi se, da v Sloveniji te logike vlaganja v domače izumiteljstvo, avtorstvo, jezik in kulturo ne razumemo. Z avtorskimi pravicami imamo tradicionalne težave. Vedno nas zanese na lažjo pot plagiatorstva ali celo piratstva. Kaj bi se trudili z domačim posranim malčkom v plenici? Saj niti koraka ne zmore! A v to bomo vlagali? Nimamo ne denarja, ne časa in ne živcev za takšno početje! Dounloudamo, krekamo, krademo. Ali pa si le malo sposodimo, pa smo na konju.

Slovenci zelo hitro in zelo radi dosežemo soglasje, da smo premajhni, da bi se lahko primerjali in kosali z velikimi in najboljšimi. Vse dokler se ne zgodi kak domač športni fenomen, ki pa ga potem hočemo pretirano osvetliti. In ga oslepimo. Kot kompenzacijo in opravičilo za trdno temo, ki smo jo, pred pojavom zvezde repatice, krčevito pomagali vzdrževati v njeni črni temi.

Butale. Spet!!!

Nočemo in nočemo se naučiti in doumeti, da na svetu obstajajo napredni in vizionarski narodi in države, ki računico vzgoje lastnih uspešnežev poznajo in jo uspešno žive. In tu se ne smemo več izgovarjati, da smo majhni in premajhni! Primer Nove Zelandije s štirimi milijoni prebivalcev, Islandije s pol milijona, v končni konsekvenci so na področju gibljivih slik bistveno bolj vizionarske sosedi Hrvaška pa Madžarska in tudi večno razburkana Srbija. Majhne države po velikosti in številu prebivalcev. A si upajo. Trdno so se odločile, da v svetu pustijo svoj pečat. In jim uspeva. Zadnja leta se lotevajo megalomanskih filmskih projektov kakor tudi redne in stalno nastajajoče televizijske produkcije. Rezultat sta suverenost in lastna identiteta. Za domačo kakor tudi za tujo rabo.

Slovenija? Investicije v film in AV-produkcije so minorne. Kar je narobe. Ampak! Kaj bi govorili o premajhnih petnajstih milijonih na leto, ko pa je kakovost proizvedenega res uborna. Naj mi ena ali dve normalni produkciji na leto ne zamerita metanja vseh v isti koš. V pisarnah Slovenskega filmskega centra, na MK, na RTV SLO, Pro Plusu in Planet TV ni čutiti svetovne ambicije tekmovanja za najboljše svetovne zgodbe. A če takšnih ambicij sploh ni, seveda tudi rezultata ne bo.

Američani že zgodovinsko pišejo predčasne zgodbe za potrebe lastne prihodnosti. Enostavno vlagajo v dobičkonosen globalni posel, obenem pa perejo in mencajo možgane vsem tistim, ki še ne razmišljajo tako, kot govori ameriška resnica. Američani vsak velik filmski projekt razumejo kot novo … in novo ... in novo ofenzivo. Vojaški pohod na Iran, Ukrajino, Palestino, Grenlandijo ...

Vas ta način na kaj spominja? Kaj je torej novi Avatar 3?

Gledalci, ki so vse bolj ljubitelji eksplozij, zavračajo čustvene zgodbe. Ne pogrešajo realnega scenarističnega zapleta, arhetipskih likov, ki imajo praviloma vsak svoje osebne zaplete. Bolezen, ljubezen, psihološke in fiziološke težave. Nad tovrstnimi vsebinami se občinstvo očitno ne navdušuje več. Od kod je padel scenarij za Avatarja 3? Ali je mogoče, da smo prišli v čas in prostor, v katerem je James Cameron uvidel, da je dobro zapleten, prepleten in zavozlan scenarij že težava, ker povprečen gledalec ne zmore več spremljati čustveno polnih scen in dolgih miselnih linij?

Drugi in tretji del sta v resnici v svoji vsebinski praznini identična. Zgolj ponavljanje in nadgrajevanje že videnega v prvem delu, ki je še bil scenaristično korekten in je zadostil tudi čustvenim, psihološkim, antropološkim, socialnim kriterijem zanimive in skoraj verjetne zgodbe za prihodnost. Bojim se četrtega, petega, šestega dela. Da bo vsem tistim, ki ne pišemo lastnih zgodb, globalni svet ponudil triurni brainwashing​, pranje možganov, na ravni otroške pravljice za lahko noč? Lahko se zgodi. A upam, da ne.

Upam na naravni čudež. Naj se zgodi veliki obrat, kjer bo po treh primerih terorja Zemljanov nad Pandorci prišel na vrsto četrti del – Ledena dežela. Odlična zgodba.

V nadaljevanju zgodb o Pandori in Zemlji se bo tokrat pojavila nova vesoljna črna sila. V svojih interesih za redke rudnine in predvsem vodo bo napadla Zemljane. Ker Zemljo potrebuje iz strateških razlogov. Slabo se nam bo pisalo. A zgodil se bo, po dolgem času, prvi scenaristični obrat. Na pomoč Zemljanom bodo priskočili Pandorci. Uauuu! Dogaja! Drugi scenaristični zaplet bo nastal, ko presenetljivo in solidarno sodelovanje svetle strani Sile ne bo obrodilo sadov. Lebdimo nad prepadom, skupaj s Pandorci. Tem se v svojih zadnjih trenutkih opravičimo za vse, kar smo jim slabega storili. In na točki obupa se zgodi tretji, zadnji scenaristični obrat. Zemljane in Pandorce reši v grenlandskem ledu dolga leta hibernirana Eywa.

Avatar nam sporoča prihodnost zgodovine. Medtem ko se v Sloveniji prepiramo o zgodovini in dogodkih druge svetovne vojne, smeli in napredni pišejo resnico za svojo in svetovno prihodnost.

Po svoji meri.

***

Tomaž Grubar, outfluencer.

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.