    Gostujoče pero

    Avtonomija šole ima prednost pred pravnimi sredstvi staršev

    Novela zakona o osnovni šoli prinaša novo normalnost: varnost postaja deljena odgovornost šole, učencev in staršev, s poudarkom na avtonomiji šol.
    Z novelo zakona o osnovni šoli (ZOsn-L) je varnost v šolah postala nova normalnost. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Galerija
    Z novelo zakona o osnovni šoli (ZOsn-L) je varnost v šolah postala nova normalnost. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Bećir Kečanović
    9. 10. 2025 | 05:00
    10:23
    A+A-

    Za šole je september s koncem poletja in začetkom jeseni kot pomlad za ptice selivke. Po počitniškem samevanju šolskega prostora je treba splesti nove in utrditi stare vezi v gnezdu šolske skupnosti.

    Tudi ta ni le kraj začasnega bivanja, ampak življenjski prostor vzgoje in izobraževanja, ki ga učenci, starši in učitelji skupaj soustvarjajo, v njem varno in spodbudno sooblikujejo ter izvajajo vzgojno-izobraževalni proces s celo vrsto dejavnosti, v katere so poleg šole kot institucije enakovredno vključeni vsi člani in članice šolske skupnosti.

    Prispodoba šolskega prostora, kjer varno in spodbudno gnezdi šolska skupnost, je na začetku letošnjega šolskega leta dobila pravno podlago. Z novelo zakona o osnovni šoli (ZOsn-L) je varnost v šolah nova normalnost, za katero so poleg zaposlenih sorazmerno odgovorni učenci in starši.

    ZOsn-L je z razmeroma kratkimi roki in precej obsežnimi sistemskimi spremembami postavil šole pred zahtevne izzive in obremenitve, vendar jim hkrati omogoča, da na nov in učinkovitejši način vzpostavijo ali dodatno utrdijo strukturne vezi v sistemu načrtovanja in zagotavljanja varnosti v šolskem prostoru. Glede tega zakonodajalec na več mestih poudarja avtonomijo šol.

    Z drugimi besedami, ZOsn prepušča šolam pedagoško in drugo presojo, jim v zakonu daje odprte možnosti, kako naj v odnosu do učencev in staršev ter tudi do lokalne in širše družbene skupnosti uveljavljajo to svojo pristojnost.

    Ker jim hkrati nalaga, da pri tem skrbno ravnajo, imajo šole z zakonom zajamčeno možnost, da pri poskusih poseganja v to njihovo izvirno pristojnost, na primer s takšnimi in drugačnimi zagovorniki, ki jih po izkušnjah iz prakse posameznih primerov najemajo starši, vztrajajo, da ima avtonomija šole pri vzgojnem delovanju prednost pred pravnimi sredstvi.

    Mag. Bećir Kečanović, Inštitut za razvoj vključujoče družbe. FOTO: Osebni arhiv
    Mag. Bećir Kečanović, Inštitut za razvoj vključujoče družbe. FOTO: Osebni arhiv

    Ta sredstva so pri avtonomiji in vzgojnem delovanju, vključno z varnostnimi ukrepi šole (IV. poglavje ZOsn) sekundarna, uporaba prava pride v poštev šele takrat in samo takrat, ko so z vzgojnim delovanjem šole kršene zakonske pravice učenca.

    Tako so z novelo ZOsn-L šolam in staršem ter učencem z namenom zakonodajalca odprte nove priložnosti za šolo prihodnosti: šolo, ki jo ne le obiskujejo, ampak jo kot etična šolska skupnost sooblikujejo.

    Pravil šolskega reda se šolsko osebje, učenci in starši, kot etična šolska skupnost, ne le učijo, ampak jih s pripadnostjo vrednotam šole in predanostjo etičnemu delovanju za varno in spodbudno učno okolje – etos šole – živijo.

    Priložnost ali nadloga je vedno stvar percepcije in iskanja smisla. Ko človek v čem najde smisel, je do realizacije le še vprašanje pripadnosti, predanosti in vztrajnosti do cilja.

    Šole, ki tako v ZOsn-L odkrivajo smisel in priložnosti za učinkovitejši sistem varnosti, se uresničevanja zakonskih dolžnosti lotevajo celostno. To v tem primeru ni gola fraza, ampak dejansko način delovanja, za katerega od nekdaj velja, da je značilnost ljudi z izkušnjami in smislom za prakso.

    S pripadnostjo skupnim vrednotam, kulturo sobivanja in predanostjo etičnemu delovanju za skupno dobro se te lepe in dobre lastnosti ljudi z izkušnjami pretakajo v »mikro« socialna okolja in ekosistem družine, šole, lokalne skupnosti in države.

    Avtonomija šole ima pri vzgojnem delovanju prednost pred pravnimi sredstvi. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Avtonomija šole ima pri vzgojnem delovanju prednost pred pravnimi sredstvi. FOTO: Leon Vidic/Delo

    Tako novega in predvidoma učinkovitejšega pristopa k zagotavljanju varnosti v šolah po določbah ZOsn-L ne pomenijo samo novi varnostni ukrepi, ampak to, kar z integralno razlago namena zakonodajalca piše v prav tako zavezujočih, obveznih komentarjih zakonodajnega gradiva.

    Konkretne zakonske določbe skupaj z namenom zakonodajalca kažejo, da ZOsn-L strogo formalno sicer ločuje varnostne od vzgojnih ukrepov in šoli nalaga, da ob dogodkih, v katerih sta ogrožena varnost in zdravje učencev, uporablja varnostne ukrepe, da ogrožanje in varnostna tveganja obvlada, vendar z učenci povzročitelji še vedno deluje vzgojno.

    V kratkem povedano, šola tudi z novelo ZOsn-L ostaja prostor vzgoje in izobraževanja, ne morda policijska postaja ali zavod za prestajanje kazni.

    Novi varnostni ukrepi po noveli ZOsn-L za šolsko prakso vzgojnega delovanja najbrž ne predstavljajo največjega izziva. Zahtevnejše je vprašanje, kako te ukrepe v razmeroma kratkem času ter ob vseh dejavnostih vzgoje in izobraževanja podrobneje opredeliti v pravilih šolskega reda, letnem delovnem načrtu in hišnem redu.

    Glede tega velja ponovno poudariti, da za varnost v šoli ni več odgovorno samo šolsko osebje, ampak tudi učenci in starši, da pri obvladovanju varnostnih tveganj še sami, s pripadnostjo in odgovornim delovanjem za vrednote šole pripomorejo k varnemu in spodbudnemu učnemu okolju.

    S tem namenom ZOsn-L že pri nastajanju in sprejemanju letnega delovnega načrta šole in pravil šole zahteva, da morajo sodelovati učenci in starši. To ni le pravica vključevanja, ampak odgovornost, pravna in moralna (etična), vseh enakovrednih članov šolske skupnosti, šolskega osebja, učencev in staršev za varno in spodbudno okolje oziroma šolski prostor.

    Svoje dolžnosti za varnost otrok morajo dosledno opraviti tudi zunanji, institucionalni nosilci. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Svoje dolžnosti za varnost otrok morajo dosledno opraviti tudi zunanji, institucionalni nosilci. FOTO: Leon Vidic/Delo

    Spoštovanje ustavnih in zakonskih pravic otrok do vzgoje in izobraževanja v varnem in spodbudnem okolju je z novelo ZOsn-L hkrati dolžnost učencev in staršev, da lahko vsak otrok in vsi skupaj pod enakimi pogoji te iste pravice uživajo v polni meri, ne da bi se morali iz strahu umikati, skrivati po šolskih garderobah in straniščih pred nasiljem in kriminalom kogarkoli – vsi smo pred zakonom enaki.

    Kdor to načelo z nasiljem ali kakorkoli drugače krši, ga pravna država in demokratični družbeni red z zakoni vnaprej opominjata, da se bo prej ali slej moral spopasti s posledicami svojega škodljivega ravnanja. Učenci naj se tega načela dobro naučijo, da se lahko svoji starosti in zrelosti primerno poleg pravic zavedajo svojih dolžnosti, poznajo in sprejemajo meje svojega vedenja do drugih in do sebe ter do vrednot šole, znanja in demokratične skupnosti.

    Učenci naj, da se izognejo varnostnim in vzgojnim ukrepom, svoje obveznosti in odgovornost za varnost v šoli izkazujejo s spoštovanjem zakonov, šolskih pravil in hišnega reda, na primer tako, da pravočasno pridejo v šolo, so zbrani in pozorni, kar učitelj pri podajanju znanja zahteva od njih, spoštujejo svoje sošolce in se do njih vedejo prijateljsko, odločno in pogumno zavračajo kakršnokoli nasilje in neprimerno vedenje, povzročanje škode na šolskem inventarju, javni in zasebni lastnini.

    Z odgovornim ravnanjem in pripadnostjo vrednotam šole učenci razvijajo kompetence in socialne veščine, da lahko še sami, svoji starosti in zrelosti primerno skrbijo za svoje zdravje in osebno varnost, telesni in duševni razvoj, spoštljivo in hvaležno sprejemajo navodila svojih staršev in učiteljev.

    S tem bodo tudi staršem prihranili odvečne skrbi in odgovornost, s katero jim ustava in zakoni nalagajo dolžnost, da morajo prvi skrbeti za svoje otroke.

    Kar zadeva odgovornost staršev za varnost v šolskem prostoru, jim ZOsn-L posebej nalaga, da s starševskim nadzorom poskrbijo za odgovorno ravnanje svojih otrok tudi pri vnosu nedovoljenih predmetov, med katerimi so elektronske naprave. Starše, ki opustijo to dolžno skrb in nadzorstvo tako, da omogočijo, dovolijo ali dopustijo, da njihov otrok v šolo prinaša stvari, ki so prepovedane, lahko pristojni državni organ kaznuje s predpisano globo.

    ZOsn-L zahteva, da morajo pri sprejemanju letnega delovnega načrta sodelovati učenci in starši. FOTO: Leon Vidic/Delo
    ZOsn-L zahteva, da morajo pri sprejemanju letnega delovnega načrta sodelovati učenci in starši. FOTO: Leon Vidic/Delo

    Starši, ki svojemu otroku želijo dobro, da se izobražuje in razvija v varnem in spodbudnem učnem okolju, se lahko kršitvam dolžne skrbnosti in odgovornosti za varnost v šoli enostavno izognejo s spoštovanjem zakona, šolskih pravil in družbene vloge šole ter šolskega osebja.

    To ni tisto »izigravanje« zakona (in fraudem legis agere) z grožnjami učiteljem in nagnjenostjo k patološkemu pravdanju, ki namesto zdrave družbe že prerašča v pravo družbeno moro, temveč delovanje v duhu zakona, v tem, kar pedagoška stroka poudarja, da je etos šole – se pravi vse tisto, kar dobra šolska, pedagoška in starševska praksa s pripadnostjo vrednotam šole že zdaj prispeva k utrjevanju pozitivne šolske klime, varnega in spodbudnega učnega okolja oziroma šolskega prostora.

    S tem ko ZOsn-L k reševanju varnostne problematike v šolah pristopa celovito, iz namena zakonodajalca v ZOsn-L prav tako izhaja, da morajo svoje dolžnosti za varnost otrok v šolah poleg šolskega osebja, učencev in staršev dosledno opraviti zunanji, institucionalni nosilci javne varnosti na državni in lokalni ravni.

    Glede tega bi morali starši z roko v roki s šolo in demokratično javnostjo bolj vztrajati in dosledno zahtevati, da tudi državni organi in organi lokalne samouprave odgovorno in v celoti opravijo svojo dolžnost, zaostrenim varnostnim razmeram primerno skrbijo za javno varnosti, predvsem za varnost otrok pred nasiljem in kriminalom v šolskem in družinskem okolju ter javnem prostoru.

    ***

    Mag. Bećir Kečanović, Inštitut za razvoj vključujoče družbe.

    Članek je nastal v okviru projekta občanske znanosti in javne kampanje »Prihodnost otrokom: odraščamo pripadni vrednotam šole, demokratične skupnosti in odprte znanosti«. Z organizacijo in izvedbo 1. nacionalne konference o kompetencah trajnostnosti in pismenosti za prihodnost, ki je v povezavi z letošnjim jubilejnim mesecem znanosti potekala 23. septembra v Ljubljani, so se prizadevanjem za prihodnost otrok in mladih pridružili akademski znanstveniki in pedagogi, študenti in predstavniki državnih organov, gospodarstva, osnovnih in srednjih šol, starševskih organizacij in drugi udeleženci.

    Novice  |  Slovenija
    Več iz teme

    šolašolstvoučencišolski sistemizobraževanjevarnostspremembevzgoja in izobraževanje

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

