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Medtem ko so se voditelji ZDA, Rusije in Kitajske – Donald Trump, Vladimir Putin in Xi Jinping – srečevali v kitajskem mestu Šenžen, so se v nemški prestolnici Berlin zbrali predstavniki 44 delegacij, med njimi 26 voditeljev držav in vlad. Ob skupnem evropskem stališču so še posebej opazni tisti, ki se mu niso pridružili.

19. novembra se je v uradu nemškega zveznega kanclerja zbrala »koalicija voljnih«: 44 delegacij, med njimi 26 voditeljev držav in vlad. Med ključnimi udeleženci so bili nemški kancler Friedrich Merz, francoski predsednik Emmanuel Macron, britanski premier Andy Burnham in ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, vodstvo EU in Nata ter predstavniki ZDA.

Srečanje so sklicali v nekaj dneh kot odgovor nam tristransko srečanje v kitajskem Šenženu – in odgovor je bil jasen: koalicija se je dogovorila, da bo prihodnje leto nadaljevala skupno politično, finančno in vojaško podporo Ukrajini; na mizi so okrepitev zračne obrambe, varnostna jamstva, zahteva, naj Moskva pristane na zimsko energetsko premirje, ter sodelovanje »evropske ekipe« v vseh pogajanjih.

To je bilo sedemnajsto srečanje v tem formatu. Evropa, ki so ji leta 2014 po ruski priključitvi ukrajinskega Krima očitali, da ni sposobna oblikovati enotnega stališča, ga je oblikovala in ga ohranja že peto leto obsežne vojne.

V tem ozadju so še posebej opazni tisti, ki se niso vključili v skupni tok: evropski uradniki in ljudje, ki jih je Evropa nekoč branila. Ne gre za moskovske agente, temveč za ljudi z brezhibnimi življenjepisi, ki so izbrali posredništvo tam, kjer so njihove institucije izbrale stran.

Posrednik

Aprila 2014 je Parlamentarna skupščina Sveta Evrope ruski delegaciji odvzela glasovalno pravico. Sankcija je veljala pet let – dokler generalni sekretar Thorbjørn Jagland ni dosegel njene odprave. Njegov argument, predstavljen skupščini januarja 2019, je bil, da sankcija ni vrnila Krima in ni izboljšala stanja človekovih pravic v Rusiji, je pa povzročila krizo znotraj organizacije; kompromis z Moskvo je označil za veliko darilo Evropi ob sede mdeseti obletnici Sveta Evrope. Moskva je kot vzvod uporabila dve leti neplačanih prispevkov in obljubo, da bo po vrnitvi »vseh pravic« poravnala približno 75 milijonov evrov.

Ukrajina je v proračun vplačala dodatna sredstva, da bi odpravila argument o denarju – generalni sekretar pa je po besedah stalnega predstavnika Dmitra Kulebe takšne pobude blokiral. Junija 2019 je skupščina glasovala s 116 glasovi proti 62; delegaciji Ukrajine in Gruzije sta zapustili zasedanje, sedem držav pa je podalo skupen protest. Februarja 2022 je Rusija, ki ji je bila povrnjena glasovalna pravica, začela obsežno vojno.

Jezik človekovih pravic, s katerim je Svet Evrope pod Jaglandovim vodstvom govoril z Moskvo, se danes uporablja v imenu Moskve – na sodiščih in v televizijskih oddajah. FOTO: br.de

Isti Svet Evrope, ki ga je Jagland deset let prepričeval, naj Moskve ne izgubi kot sogovornice, jo je izključil v dveh tednih in brez enega samega glasu proti. Dialog, za katerega se je boril, ni bil potreben nikomur razen Moskvi. V dokumentih Epsteina, objavljenih v začetku leta 2026, se je pojavila korespondenca generalnega sekretarja s finančnikom: leta 2013 se je Jagland zavezal, da mu bo organiziral srečanje s Putinom, leta 2018 pa je v odgovor na Epsteinov predlog napisal, da se bo srečal z Lavrovovim pomočnikom.

Februarja 2026 je norveško tožilstvo Jaglanda obtožilo hude korupcije v času njegovega vodenja Sveta Evrope; krivdo zanika, preiskava pa še poteka. Generalni sekretar, ki je javno vztrajal pri dialogu z Moskvo, se je z njo očitno pogovarjal tudi o stvareh, za katere v Strasbourgu niso vedeli.

Jezik človekovih pravic, s katerim je Svet Evrope pod Jaglandovim vodstvom govoril z Moskvo, se danes uporablja v imenu Moskve – na sodiščih in v televizijskih oddajah.

Zastopnik

V Ukrajini delujeta dve pravoslavni cerkvi. Pravoslavna cerkev Ukrajine je leta 2019 dobila neodvisnost od Konstantinopla. Ukrajinska pravoslavna cerkev Moskovskega patriarhata (UPČ MP) je zgodovinsko ostala del Ruske pravoslavne cerkve – tiste, katere poglavar, patriarh Kiril, je blagoslovil invazijo in vojno označuje za »sveto«. Maja 2022 je UPČ MP razglasila prekinitev vezi z Moskvo, vendar je državna versko- znanstvena ekspertiza v začetku leta 2023 ugotovila, da vezi z RPC niso bile prekinjene; Ukrajina je avgusta 2024 sprejela zakon o prepovedi verskih organizacij, povezanih z RPC.

To cerkev od leta 2023 zastopa ameriški odvetnik Robert Amsterdam, ki je mednarodno prepoznavnost pred tem dosegel z obrambo ruskega poslovneža Mihaila Hodorkovskega – odkritega političnega nasprotnika Putina. Amsterdam je kampanjo o »preganjanju kristjanov« zasnoval na intervjuju s Tuckerjem Carlsonom aprila 2024 z naslovom »Ukrajinske cerkve požigajo, duhovnike pretepajo«; v videoposnetek so bili vključeni posnetki »gorečih cerkva UPČ«, na katerih je v resnici gorela grkokatoliška cerkev v Kanadi leta 2014 – iste posnetke so ruski državni mediji širili že več let.

Amsterdam je v izjavi za Kyiv Independent priznal napake v videu in zatrdil, da pri njegovi pripravi ni sodeloval. PBS je pozneje opozoril, da je večkrat ponovil neresnične trditve o požiganju cerkva.

Nikolay Yakovenko, ukrajinski novinar, vojaški in politični analitik. V preteklosti je bil glavni urednik spletnega portala Dumskaya.net in dopisnik za televizijski program Suspilne. Odessa. FOTO: br.de

Od avgusta 2025 Amsterdam v Erevanu zastopa Armensko apostolsko cerkev in deluje kot mednarodni odvetnik– ruskega državljana, lastnika moskovske skupine Tašir, ki je na Forbesovem seznamu najbogatejših Rusov na 44. mestu s premoženjem v višini 3,2 milijarde dolarjev, ter lastnika podjetja, aretiranega junija 2025 zaradi javnih pozivov k prevzemu oblasti.

Kremelj je takrat poudaril, da je Karapetjan ruski državljan in da Moskva spremlja njegovo usodo. Preiskava The Insider je opozorila na njegove povezave z rusko varnostno službo FSB. Amsterdam je stranko Karapetjana »Močna Armenija« zastopal na njenem kongresu in vlado Nikola Pašinjana označil za »sodno diktaturo«. Na očitke Amsterdam odgovarja, da ima od leta 2005 prepoved vstopa v Rusijo in da do Putina ne goji simpatij. Prvo drži. Toda interesi njegovih sedanjih strank – cerkve, ki jo Kijev šteje za del RPC, in milijarderja, za katerega se zavzemata Peskov in Zaharova – se zaradi tega ne nehajo ujemati z interesi Moskve.

Strokovnjak

Obstajajo tudi ljudje, ki so jih evropske institucije branile same. Leta 2015 si je Svet Evrope prizadeval za izpustitev azerbajdžanskega strokovnjaka za konflikte Arifa Junusova, ki je bil v Bakuju obsojen na sedem let zapora: predsednica PSSE je sodbo označila za nezaslišano, komisar za človekove pravice je posredoval v postopku pred sodiščem v Strasbourgu, generalni sekretar Jagland pa je pozdravil izpustitev zakoncev Junus.

Deset let pozneje ta domnevni politični zapornik, ki ima v svojem življenjepisu podporo Evrope, za Novo gazeto Evropa pojasnjuje, da se Putin morda sploh ne bi vojskoval – »vzhodni del Ukrajine je tako ali tako že imel«, bralcem foruma, na katerem že leta odgovarja na vprašanja, pa razlaga, da je bila »polovica Ukrajine« proruska, »saj so tam živeli večinoma Rusi ali rusko govoreči«, in da bi se bilo vojni »zlahka mogoče izogniti«, če bi se Kijev vedel kot Minsk.

Človek, ki ga je Evropa spravila iz zapora, opisuje Ukrajino z izrazi, ki jih je Evropa v Berlinu zavrnila. Kljub temu za to, da se znajdemo zunaj skupnega evropskega toka, niso potrebni ne pogovori z Moskvo, ne stranke iz Moskve, ne zaporna kazen. Dovolj je, da ostanemo ob strani.

Opazovalec

Andreas Gross je švicarski socialdemokrat, soustanovitelj »Skupine za Švico brez vojske«, ki je več kot dvajsetkrat opazoval volitve v Rusiji in Ukrajini ter pisal poročila za Svet Evrope – o Čečeniji, Magnitskem in Rusiji. Njegove diagnoze so bile natančne, recept pa vedno enak. V poročilu o Magnitskem je osebne sankcije označil zgolj za »skrajno sredstvo«.

Leta 2022 je za NZZ o Putinu, o katerem je imel kot predstavnik Sveta Evrope dolga leta dobro mnenje, dejal: »Motil sem se glede njega«, in se strinjal, da si Ukrajina zasluži vojaško podporo. Toda na glavno vprašanje – ali bi morala Švica prenehati biti nevtralna – je odgovoril nikalno: država mora ostati zavezana nevtralnosti, to pa je treba le »znova legitimirati«, saj nevtralnost ne pomeni odpovedi sodelovanju v evropski politiki.

To je ista formula, s katero je Bern skoraj pet let pojasnjeval zavrnitve zaveznikom: od leta 2022 je Švica sklicujoč se na nevtralnost zavračala prošnje Nemčije, Španije, Danske, Nizozemske in Češke za ponovni izvoz streliva v Ukrajino. Omilitev pravil, ki jo je parlament sprejel decembra 2025, ne dovoljuje neposrednih dobav Ukrajini in bo predmet referenduma 29. novembra 2026; glede na ankete izid ni jasen.

Gross je priznal, da se je zmotil glede človeka – ne pa tudi glede metode. Evropa je v istih letih prehodila pot od poročil do odločitev: od opazovalnih misij, pri katerih je sodeloval, do svežnjev sankcij, zamrznjenega premoženja in koalicije 44 delegacij. Gross je ostal tam, kjer je bila Evropa leta 2014.

Omilitev pravil, ki jo je parlament sprejel decembra 2025, ne dovoljuje neposrednih dobav Ukrajini in bo predmet referenduma 29. novembra 2026; glede na ankete izid ni jasen. FOTO: br.de

Kaj je dokazal Berlin

Še pred desetimi leti je vsako od teh stališč v Evropi veljalo za spoštovano obliko sodelovanja: z Moskvo se je bilo treba pogovarjati, upoštevati njene interese, neposredni izbiri pa se je bilo mogoče izogniti. Srečanje evropskih voditeljev v Berlinu je pokazalo, da takšne Evrope ni več.

Koalicija se ni zbrala zato, da bi iskala način za približevanje Putinu, temveč da bi oblikovala pogoje, pod katerimi je pogovor z njim sploh mogoč – in sporočila, da v Šenženu brez nje ne bodo odločili ničesar. Nevtralnega prostora med agresorjem in njegovo žrtvijo ni bilo več, Evropa pa je to priznala – za razliko od tistih, ki so ta prostor zasedali desetletja.

To je glavni sklep sedemnajstega srečanja: ne številke pomoči, temveč dejstvo, da v Evropi vloga posrednika, odvetnika, strokovnjaka ali opazovalca ne velja več za častno. Velja za zastarelo.

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Nikolay Yakovenko, ukrajinski novinar, vojaški in politični analitik. V preteklosti je bil glavni urednik spletnega portala Dumskaya.net in dopisnik za televizijski program Suspilne Odessa.

Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor.