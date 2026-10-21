Birokratski vozel prezračevanja

Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorjev in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. Ko so zdravstveni prosvetitelji in higieniki pred dobrimi sto leti ozaveščali prebivalstvo o pomenu higiene, je med ljudmi zakrožil ponarodel rek, da gre čistoča – vključno s svežim zrakom – z roko v roki s pobožnostjo. Skrb za prezračevanje prostorov je takrat začela veljati za moralno in civilizacijsko dolžnost, ki ločuje napredek od zatohle preteklosti. Stavbe so bile prezračevane z domiselnimi nizkotlačnimi naravnimi sistemi in toplotno fiziko. Več kot stoletje pozneje, v dobi iskanja kar najvišje energijske performančnosti stavb, nas je slovenska država z gradbenim zakonom vrnila v tiste čase, saj je predpisala naravno prezračevanje za vse vrste stavb kot ...