    Gostujoče pero

    Blatenje v digitalni dobi: od igrišča do politične arene

    Blatenje ni zgolj osamljen incident spletnega nadlegovanja, temveč simptom širše družbenega razpada standardov komuniciranja.
    FOTO: Matej Družnik/Delo
    Bojan Macuh
    13. 5. 2026 | 05:00
    9:20
    A+A-

    Včasih se je reklo, da beseda ni konj. Danes, v tem digitalnem globalnem prostoru, pa beseda ni le konj, temveč stampedo, ki lahko posamezniku v nekaj urah uniči ugled, kariero in duševni mir. Živimo torej v pravem paradoksu. Nikoli nismo bili bolj povezani, a hkrati nikoli nismo imeli manj empatije drug do drugega. Mehanizmi blatenja, ki se začnejo že s preprostimi otroškimi opazkami v peskovniku, so v rokah politikov, vplivnežev in algoritmov postali sofisticirano orožje za množično uničevanje integritete.

    Uvodoma moram poudariti, da strokovnjaki s področja sociologije (tudi razvojne psihologije) potrjujemo, da se vzorci stigmatizacije, izključevanja in blatenja pojavijo že zelo zgodaj, pogosto že v predšolskem obdobju. Otroci hitro začnejo opažati razlike (videz, sposobnosti, obnašanje). Čeprav sami po sebi niso nujno zlonamerni, se kmalu naučijo, kaj družba ali njihova ožja okolica dojema kot manjvredno. V vrtcu in kasneje šoli so tarče najpogosteje otroci s posebnimi potrebami, otroci iz revnejših družin ali tisti, ki ne ustrezajo tipičnim spolnim normam, in to se načeloma lahko nadaljuje tudi v mladostništvu oziroma odrasli dobi. Iz malega namreč raste veliko.

    In kako ljudje najlažje blatijo? Ugotavljam, da če se počutijo skrite (tudi če uporabljajo svoje ime), imajo občutek, da njihova dejanja ne bodo imela posledic. Tovrstnim posameznikom veliko pomeni tudi odsotnost očesnega stika. V živo vidimo bolečino na obrazu drugega, kar sproži empatijo. Na družbenih omrežjih je sogovornik le neke vrste »oblaček z besedilom«, ki popolnoma izklopi empatijo. Te pa mnogim zelo primanjkuje.

    Bojan Macuh, dr. edukacijskih ved in mag. sociologije. FOTO: Osebni arhiv
    Blatenje ni zgolj osamljen incident spletnega nadlegovanja, temveč simptom širše družbenega razpada standardov komuniciranja. Problem je, da ko se agresivna retorika s političnih govornic in vplivnih profilov preseli v vsakdanji pogovor, se spremeni dinamika tistega, kar družba dojema kot dopustno.

    Po Albertu Banduri (enem najvplivnejših psihologov sodobnega časa) vez med visoko politiko in vedenjem tako imenovanega malega človeka temelji na mehanizmu učenja z opazovanjem. Med drugim je dokazal, da se ljudje ne učimo le na podlagi lastnih napak in nagrad, temveč preprosto z opazovanjem drugih. Postavlja se vprašanje, ali res dovoljujemo prepričanje, da so določena oblast, zakon ali institucija pravični, ustrezni in vredni spoštovanja. Ko javne osebnosti uporabljajo žaljivke, teorije zarot ali dehumanizirajo nasprotnike, s tem svojim sledilcem podeljujejo dovoljenje, da ravnajo enako. Agresija postane legitimno politično sredstvo. Za našo politično srenjo je to postal zelo priročen način obračunavanja. Dogaja se normalizacija abnormalnega. Kar bi bilo pred desetletjem nedopustno, postane del vsakdana. Ko neki vplivnež (na primer Repić) ali politik (teh je zelo veliko) uporabi napadalen slog, njegovi sledilci to ponotranjijo kot standardno obliko komunikacije.

    Spletna anonimnost ali pripadnost veliki skupini anonimnežev zmanjša občutek individualne odgovornosti. Posameznik nekako ne čuti, da napada osebo, temveč da se bori proti ideološkemu sovražniku (na primer skupnosti LGBTQ+, nevladnim organizacijam oziroma civilnim družbam), vendar agresijo vseeno izvaja. In kdo nosi odgovornost za tovrstna dejanja? Ta je primarno na strani tistih, ki imajo družbeno moč (politiki in kvazi vplivneži, ki se danes nenehno širijo, čeprav brez prave vsebinske podlage). Ti so tako imenovani vratarji procesa javnega komuniciranja oziroma razpravljanja. Sekundarno pa odgovornost nosijo platforme (algoritmi) in zakonodaja, ki ne sledi hitrosti širjenja digitalnega nasilja.

    Diskreditacija na spletu (ko na primer dolgoletni politik žali novinarke) ne poteka z argumenti, temveč z uničevanjem ugleda. Mehanizem deluje kot izolacija in iztrganje iz konteksta. Izjava ali dejanje žrtve se vzame iz konteksta in predstavi v najbolj negativni možni luči (kot v primeru Black Cube). Napad se lahko prilepi na vnaprej pripravljene teme, ki v ljudeh vzbujajo močna čustva (na primer zaščita otrok, ogrožanje tradicionalnih vrednot – družina). To sproži instinktiven, ne pa racionalen odziv.

    Blatenje prijaviteljice posilstva je poželo zgražanje množice

    Zavedati se moramo, da algoritmi družbenih omrežij niso nevtralni. Njihov cilj je, da dajejo prednost vsebini, ki povzroča ogorčenje in jezo, saj to podaljšuje čas, ki ga uporabniki preživijo na platformi. In to je težava. V povprečju večina prebivalcev Slovenije (starih 16–74 let) internet uporablja večkrat na dan. Sedemindevetdeset odstotkov mladih (16–24 let) dostopa do njega večkrat na dan, predvsem prek pametnih telefonov. Povprečen slovenski uporabnik družbenih omrežij na njih preživi približno dve uri na dan, kar je nekoliko pod svetovnim povprečjem (ki znaša približno dve uri in 20 minut).

    V dobi postresnice je ta pregovor postal nevarno orožje. V sodobnem kontekstu »zrno resnice« ne pomeni dejanske resnice, temveč občuteno resnico: če kdo že verjame, da so nevladne organizacije »škodljive«, bo vsako, še tako nenavadno obtožbo sprejel kot dokaz svoje predpostavke. »Zrno resnice« tukaj ni dejstvo samo, ampak že to, da žrtev sploh obstaja ali deluje na določenem področju.

    Strategija blatenja je nasititi informacijski prostor s toliko neresnicami, da povprečen opazovalec sklene, da ne ve, kaj je res, ampak verjetno so vsi malo krivi. To je cilj diskreditacije. S ponavljanjem neresnic torej postane sredstvo, ki v ljudeh namesto racionalnega odziva sproži instinktivno sprejemanje neresnic. Ne nujno prepričati ljudi, da verjamejo laži, temveč zasejati dvom o integriteti žrtve. Marsikateremu politiku ali kvazi vplivnežu to lahko celo dobro uspeva.

    Kaj lahko žrtev naredi? Žrtev ni v enakopravnem položaju, vendar obstajajo koraki za zaščito. Pravna pot je eden izmed njih. Blatenje, razžalitev in širjenje neresnic so kazniva dejanja. Pomembno je dokumentirati vse (posnetki zaslona, povezave), preden se vsebine izbrišejo ali spremenijo. Velikokrat je najprimernejša tako imenovana digitalna higiena. Priporočljivo je, da se žrtev ne spušča v neposredne debate z napadalci, saj to le dodatno hrani algoritem in povečuje doseg objav.

    Lahko poiščem tudi sistemsko podporo. Društva, kot je Društvo za nenasilno komunikacijo, in institucije morajo stati za svojimi zaposlenimi/prostovoljci. Odgovornost za demantiranje neresnic ne sme pasti samo na ramena žrtve. Potrebni so pomoči, tako pravne kakor družbe kot celote.

    Potapljala sem se v greznico, pred katero sem pobegnila

    Ne nazadnje pa je mogoča tudi prijava na platforme. Čeprav so odzivni časi facebooka, x-a ali tiktoka pogosto slabi, so množične prijave vsebine zaradi sovražnega govora nujne za odstranitev najbolj škodljivih objav. Platformam v resnici celo ustreza, da se dogajajo tovrstne diskreditacije, saj se s tem povečuje uporabnost platform oziroma, bolje rečeno, družbenih omrežij.

    Živimo v času, ko je pozornost valuta, ogorčenje pa gorivo. Agresivni posamezniki so le »izvajalci« širših družbenih trenj, ki jih spodbujajo politični akterji za doseganje lastnih ciljev. Zaščita posameznika se začne pri jasnem postavljanju meja v javnem prostoru in zahtevi po odgovornosti tistih, ki te procese sprožajo. Postavlja se vprašanje, ali naj družba to dovoljuje v nedogled ali pa naj zakonsko zaščiti žrtve in sankcionira potencialne izvajalce.

    Blatenje ni le težava posameznika, ki se znajde na tnalu, temveč strup, ki počasi razjeda same temelje naše demokratične družbe. Ko dopustimo, da »zrno resnice« postane le priročno sredstvo za širjenje bizarne postresnice, ne izgubimo le ugleda žrtve, temveč lastno sposobnost razločevanja med dejstvi in manipulacijo. Odgovornost tistih z družbeno močjo (od politikov do vplivnežev) ne sme biti le črka na papirju, temveč meja, ki je ne smejo prestopiti brez posledic. Čas je, da se vprašamo, ali bomo dopustili, da digitalno nasilje postane naš novi standard, ali pa bomo s strožjo zakonodajo in neomajno osebno integriteto zahtevali nazaj prostor za dostojno komunikacijo. Izbira je naša, preden »oblački z besedilom« dokončno izbrišejo človeka na drugi strani zaslona.

    ***

    Bojan Macuh, dr. edukacijskih ved in mag. sociologije.

    Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališč uredništva. 

