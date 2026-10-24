Bo imela Slovenija apartheidski socialni model?

Nekateri zgodovinski dogodki so prelomni, kot pravi francoski filozof Jacques Rancière, ker pretrgajo ustaljeni tok upravljanja družbe. Nedavno so se zgodili trije dogodki, ki so zamajali samovšečno predstavo o družbeni enakosti v Sloveniji. Opozorili so na politične napade, ki lahko v prihodnosti preoblikujejo družbo v smer večje neenakosti. A hkrati opozarjajo, da problemi socialne politike niso od včeraj in jih ni mogoče pripisati samo zadnjim napadom. Prvi primer je posvetovalni referendum o socialni pomoči, na katerem je več kot šestdeset odstotkov volivcev podprlo predlog, da morajo delovno sposobni prejemniki socialne pomoči opravljati družbenokoristno delo. Predlagatelji referenduma niso povedali, da že obstajajo stroge kazni in da prejemniki lahko izgubijo pravico do socialne ...